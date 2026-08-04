ID 30/30 Afc : dépoussiéreur mobile pour machines d'usinage industrielles. Comprend un compresseur à haute pression permettant une séparation fiable des poussières et copeaux problématiques adhérents de toute sorte. Une armoire de commande équipée d'un système de décolmatage du filtre à fonctionnement automatique garantit une longue durée de vie du filtre. Sur demande, un interrupteur à pression différentielle pour la surveillance du filtre ainsi qu'un capteur de distance à ultrasons pour la surveillance du niveau de remplissage sont disponibles. L'appareil est disponible avec différentes classes de puissance et de filtre (jusqu'à la classe de filtre « H » pour la séparation des poussières cancérigènes).