ID 30/30 Afc

Le dépoussiéreur ID 30/30 Afc est un appareil mobile destiné à la séparation sûre des poussières et copeaux sur les machines d'usinage. Cela est possible grâce à une turbine puisssante.

ID 30/30 Afc : dépoussiéreur mobile pour machines d'usinage industrielles. Comprend un compresseur à haute pression permettant une séparation fiable des poussières et copeaux problématiques adhérents de toute sorte. Une armoire de commande équipée d'un système de décolmatage du filtre à fonctionnement automatique garantit une longue durée de vie du filtre. Sur demande, un interrupteur à pression différentielle pour la surveillance du filtre ainsi qu'un capteur de distance à ultrasons pour la surveillance du niveau de remplissage sont disponibles. L'appareil est disponible avec différentes classes de puissance et de filtre (jusqu'à la classe de filtre « H » pour la séparation des poussières cancérigènes).

Caractéristiques et avantages
Vidange simple et sécurisée sans retrait de la tête motrice
  • Cuve amovible dotée de roulettes pour une vidange ergonomique.
Système de vidange sans émission de poussière pour les substances nocives
  • Vidange dégageant peu de poussière grâce au mécanisme de fermeture et au tuyau flexible compensateur de pression.
  • Élimination simple et sécurisée des poussières grâce au sac PE.
Décolmatage confortable du filtre grâce au moteur électrique vibrant
  • Décolmatage efficace et confortable du filtre pour une puissance d'aspiration constante.
Conçu pour les poussières de classe M et une sécurité élevée
  • Filtration de classe M pour l'aspiration des poussières nocives.
Spécifications

Données techniques

Nombre de phases (Ph) 3
Tension (V) 400
Fréquence (Hz) 50
Débit d'air (l/s/m³/h) 87,5 / 315
Dépression (mbar/kPa) 260 / 26
Capacité de la cuve (l) 50
Puissance absorbée (kW) 3
Type d'aspiration Électrique
Surface filtrante (m²) 3,2
Diamètre nominal de raccordement DN 50
Niveau sonore (dB (A)) 62
Classe de poussière du filtre principal M
Poids sans accessoire (kg) 170
Poids avec emballage (kg) 170,9
Dimensions (L × l × H) (mm) 915 x 777 x 1938
Unité de dépoussiérage ID 30/30 Afc
Unité de dépoussiérage ID 30/30 Afc
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