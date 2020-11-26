Des solutions sûres dans l'industrie alimentaire
Des processus de production propres, une qualité garantie, une hygiène optimale et la prévention de la contamination sont des facteurs de succès décisifs dans la transformation des aliments. De grandes quantités de poussières fines et explosives sont générées.
Nos produits
Utilisation:
- Aspirer les restes des aliments présents sous forme de poussières, par exemple de la farine, du sucre, de la levure chimique, du tabac
- Aspirer les restes d'aliments liquides
- Aspiration des restes de nourriture avec des fragments de verre
- Intégré dans le nettoyage d'entretien ou en continu pendant le processus de production
Challenge:
- Divers travaux d'aspiration de la saleté des aliments, de la poussière (explosive, volante, adhésive, humide), des graisses, des huiles, des protéines, des liquides
- Prévention des risques d'explosion de poussières
- Élimination de la contamination croisée, de la contamination bactérienne, des altérations du goût
Résultat:
- Les processus de production sont maintenus propres et les temps d'arrêt sont réduits au minimum
- Aspiration fiable des poussières explosives par des machines certifiées ATEX
- Des solutions durables, fiables, compactes et économiques
- Des filtres efficaces et le nettoyage des filtres