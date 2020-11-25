Processus chimiques en tout sécurité
L'industrie chimique travaille avec toute une série de substances solides agressives et de liquides corrosifs, qui sont souvent explosifs et dangereux. L'aspiration en toute sécurité de ces substances est une tâche difficile et nécessite des solutions extrêmement fiables.
Utilisation:
- Nettoyage des machines et des postes de travail, en particulier nettoyage et aspiration des produits chimiques (agressifs) tels que les engrais, les pigments en poudre, l'eau, les détergents, etc.
- Aspiration de la poussière pendant le processus de production, par exemple lors du remplissage des installations de mélange
Challenge:
- Divers travaux d'aspiration de la saleté des aliments, de la poussière (explosive, volante, adhésive, humide), des graisses, des huiles, des protéines, des liquides
- Prévention des risques d'explosion de poussières
- Exclure la contamination croisée, la contamination bactérienne, les changements de goût
Résultat:
- Processus de production sont maintenus propres et les temps d'arrêt sont réduits au minimum
- Aspiration fiable des poussières explosives par des machines certifiées ATEX
- Des solutions durables, fiables, compactes et économiques
- Filtres efficaces et le nettoyage des filtres