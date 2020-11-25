Production de textiles sans laisser de peluches ou de résidus
L'aspiration des résidus de production dans l'industrie textile a ses propres exigences. Les fibres et les peluches aspirées ont tendance à s'agglutiner et peuvent paralyser la production si les filtres, les tuyaux et les canalisations sont bouchés. Nos solutions personnalisées garantissent des processus de production sans problème.
Utilisation:
- Aspiration des peluches et des fibres de toutes tailles et quantités
Challenge:
- Les fibres textiles collent au filtre et l'obstruent
- Les fibres textiles s'agglutinent dans les tuyaux et les conduites et les obstruent
Résultat:
- Les processus de production sont maintenus propres et les temps d'arrêt sont réduits au minimum
- Une puissance d'aspiration élevée et soutenue
- Des solutions durables, fiables, compactes et économiques