Production de textiles sans laisser de peluches ou de résidus

L'aspiration des résidus de production dans l'industrie textile a ses propres exigences. Les fibres et les peluches aspirées ont tendance à s'agglutiner et peuvent paralyser la production si les filtres, les tuyaux et les canalisations sont bouchés. Nos solutions personnalisées garantissent des processus de production sans problème.