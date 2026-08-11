L'aspirateur poussières sans fil T 10/1 Bp HEPA de Kärcher est constitué à 45 % de matières recyclées¹⁾, ce qui permet de protéger les ressources et d'économiser de l'électricité dès la production. Il s'illustre par son excellente qualité de nettoyage, sa durabilité et un rapport qualité-prix attractif. Grâce au filtre HEPA 14, il satisfait aux normes de sécurité les plus strictes dans les lieux sensibles sur le plan de l'hygiène. Les puissantes batteries Kärcher Battery Power+ de 36 volts garantissent une puissance d'aspiration hors pair et d'excellents résultats de nettoyage. Sa longévité et sa robustesse se révèlent également au niveau du châssis, du boîtier, du pare-chocs et des grandes roues. Étant donné que le niveau sonore du T 10/1 Bp HEPA n'est que de 57 dB(A) malgré sa grande puissance d'aspiration, il peut être utilisé à tout moment dans les lieux sensibles au bruit. Cet aspirateur compact est stable et maniable et permet un transport ergonomique et près du corps à l'aide de sa poignée de transport rabattable. Le volume de la cuve de l'aspirateur s'élève à 10 litres. Le suceur pour fentes et le suceur fauteuil sont inclus et peuvent toujours être rangés à portée de mainsur l'appareil. Sur cette version de l'appareil, la batterie et le chargeur rapide correspondant doivent être commandés séparément.