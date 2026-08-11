T 15/1 Bp HEPA
Robuste, compact et ergonomique : l'aspirateur poussières sans fil T 15/1 Bp HEPA est fabriqué durablement à partir de 45 % de matières recyclées¹⁾ et marque des points par sa puissance d'aspiration remarquable et son filtre HEPA 14.
L'aspirateur poussières sans fil T 15/1 Bp HEPA de Kärcher est constitué à 45 % de matières recyclées¹⁾, ce qui permet de protéger les ressources et d'économiser de l'électricité dès la fabrication. Il s'illustre par sa puissance d'aspiration hors pair, sa durabilité, sa robustesse et un rapport qualité-prix très attractif. Les batteries Kärcher Battery Power+ très puissantes de 36 volts assurent d'excellents résultats de nettoyage. Malgré sa grande puissance d'aspiration, l'aspirateur fonctionne avec seulement 57 dB(A) et est donc assez silencieux pour pouvoir assurer également sans problème les missions de nuit dans les lieux sensibles au bruit. Cet appareil compact est maniable et stable et possède un volume de cuve de 15 litres. L'aspirateur fournit en outre une poignée de transport rabattable pour un transport ergonomique près du corps. Sa robustesse se révèle également au niveau du châssis, du boîtier, du pare-chocs et des grandes roues. Le suceur pour fentes et le suceur fauteuil inclus peuvent toujours être rangés à portée de main directement sur le T 15/1 Bp HEPA. En cas de commande, veuillez noter que pour cette version de l'appareil, la batterie ainsi que le chargeur rapide correspondant doivent être commandés séparément.
Caractéristiques et avantages
Durable et robuste : 45 % de matières recycléesFabrication : consommation réduite de matières premières et d'électricité. Émissions de CO₂ plus faibles grâce à la fabrication à partir de matières recyclées.
Filtre HEPA 14 hautes performancesPour les normes de sécurité les plus strictes dans les lieux sensibles sur le plan de l'hygiène. Taux de filtration et de séparation élevé : 99,995 %.
Mode eco!efficiencyDurable grâce à la réduction des besoins énergétiques. Réduit le volume et la nuisance sonores. Prolonge l'autonomie de la batterie.
Design ergonomique, compact et convivial
- Transport ergonomique : peut être porté près du corps.
- Coude ergonomique et poignée de transport pratique.
- Peu encombrant et astucieux : rangement en toute facilité.
Faible niveau sonore de seulement 57 dB(A)
- Idéal pour le travail dans les lieux sensibles au bruit.
- Nuisance sonore réduite, idéal pour le travail de nuit.
- Diminue les risques comme le stress ou les pertes auditives.
Une compatibilité totale avec l'ensemble de la plateforme de batterie Kärcher 36 V.
- Compatibilité : toutes les batteries Kärcher Battery Power+/Power 36 V.
- Indication pratique de l'autonomie restante sur la batterie elle-même.
- Remplacement rapide et simple de la batterie.
Utilisation conviviale
- 2 grands boutons : interrupteur Marche/Arrêt et mode eco!efficiency.
- Utilisation simple et rapide, au pied ou à la main.
- Position de stationnement pratique pour un rangement bien ordonné.
Léger
- Transport sans effort, y compris d'une seule main.
- Facile à porter pour franchir les paliers et les marches d'escalier.
Filtre panier principal permanent
- Résistant à long terme, robuste et durable.
- Fabriqué à partir de non tissé renforcé.
- Lavable à la main à 30 °C et réutilisable.
Rangement intégré des accessoires
- La partie supérieure de l'appareil offre un espace de rangement pour le suceur fente et le suceur fauteuil.
- Les accessoires bénéficient d'un rangement peu encombrant et sont toujours à portée de main.
- Transport sécurisé et pratique de l'appareil et des accessoires.
Spécifications
Données techniques
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batterie 36 V
|Capacité de la cuve (l)
|15
|Matériau de la cuve
|Plastique avec contenu recyclé
|Niveau sonore (dB (A))
|57
|Débit d'air (l/s)
|40
|Puissance nominale (W)
|500
|Dépression (mbar/kPa)
|223 / 22
|Nombre de batteries requises (Pièce(s))
|1
|Puissance par charge de batterie (m²)
|env. 150 (7,5 Ah)
|Autonomie par charge de la batterie (/min)
|Mode eco!efficiency: / max. 66 (7,5 Ah) Mode Power : / max. 31 (7,5 Ah) Mode eco!efficiency: / max. 50 (6 Ah) Mode Power : / max. 22 (6 Ah)
|Durée de charge de la batterie avec le chargeur rapide 80 %/100 % (min)
|58 / 81
|Courant de charge (A)
|6
|Tension (raccordement secteur chargeur) (V)
|100 - 240
|Fréquence (raccordement secteur chargeur) (Hz)
|50 - 60
|Couleur
|Anthracite
|Poids sans accessoire (kg)
|7,1
|Poids avec emballage (kg)
|8,6
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|430 x 255 x 405
Inclus dans la livraison
- Versions: Livré sans chargeur ni batterie
- Longueur du flexible d'aspiration: 2 m
- Coude: Antistatique avec régulateur de débit d'air.
- Tube d'aspiration télescopique: 615 mm, 1007 mm
- Tube d'aspiration télescopique, matériau: Aluminium
- Suceur sols réversible
- Buse pour fauteuils
- Buse de fentes
- Quantité de sacs filtrants: 1 Pièce(s)
- Matériau du sac filtrant: Non tissé
- Filtre de protection du moteur
- Type de filtre HEPA: Filtre HEPA 14
- Filtre panier: Non tissé
Équipement
- Mode eco!efficiency
- Poignée de transport ergonomique pliable
- Rangement intégré des accessoires
Videos
Domaines d'utilisation
- Idéal pour l'utilisation dans l'hôtellerie, la restauration, le commerce et le nettoyage de bâtiments
- Sols durs
- Moquette
Accessoires
Tous les produits qui fonctionnent avec la même plateforme de batterie
Trouver des pièces détachées d'origine T 15/1 Bp HEPA
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.