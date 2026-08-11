L'aspirateur poussières sans fil T 15/1 Bp HEPA de Kärcher est constitué à 45 % de matières recyclées¹⁾, ce qui permet de protéger les ressources et d'économiser de l'électricité dès la fabrication. Il s'illustre par sa puissance d'aspiration hors pair, sa durabilité, sa robustesse et un rapport qualité-prix très attractif. Les batteries Kärcher Battery Power+ très puissantes de 36 volts assurent d'excellents résultats de nettoyage. Malgré sa grande puissance d'aspiration, l'aspirateur fonctionne avec seulement 57 dB(A) et est donc assez silencieux pour pouvoir assurer également sans problème les missions de nuit dans les lieux sensibles au bruit. Cet appareil compact est maniable et stable et possède un volume de cuve de 15 litres. L'aspirateur fournit en outre une poignée de transport rabattable pour un transport ergonomique près du corps. Sa robustesse se révèle également au niveau du châssis, du boîtier, du pare-chocs et des grandes roues. Le suceur pour fentes et le suceur fauteuil inclus peuvent toujours être rangés à portée de main directement sur le T 15/1 Bp HEPA. En cas de commande, veuillez noter que pour cette version de l'appareil, la batterie ainsi que le chargeur rapide correspondant doivent être commandés séparément.