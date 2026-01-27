Sur les chantiers et dans les ateliers, différents types de poussières fines dangereuses, en partie susceptibles de pénétrer dans les poumons, sont produites quotidiennement. Grâce à son système de décolmatage automatique du filtre Tact commandé par capteur, le NT 30/1 Tact Te M ACD n'a pas son pareil pour éliminer d'énormes quantités de poussières fines sans perte de puissance d'aspiration tout en garantissant une efficacité de filtration de 99,9 %. Cet appareil est homologué pour l'aspiration des poussières combustibles conformément à la nouvelle norme ACD (Appliance for the Pickup of Combustible Dust) et à la norme IEC 60335-2-69:2021. Sa puissance d'aspiration est contrôlée en continu par un capteur et le décolmatage du filtre est réglé en fonction des besoins. Pour l'aspiration directe de la poussière produite par des outils électroportatifs, il dispose d'une prise intégrée avec fonction de démarrage automatique .Les accessoires rangés en toute sécurité sur la machine peuvent être utilisés pour aspirer sans effort, la poussière déposée sur le sol ou les machines, dans la cuve robuste de 30 litres avec pare chocs et roulettes métalliques pivotantes en métal.