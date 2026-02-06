Les artisans apprécieront pleinement cet aspirateur NT 22/1 Ap Te qui est à la fois petit et puissant. Il est équipé d’une prise électrique pour les outils électroportatifs. Léger et compact, il est facile à transporter, efficace grâce à sa puissance d’aspiration pour les types de travaux de nettoyage faciles à moyens. Poussières, saletés grossières ou liquides : grâce au nettoyage semi-automatique du filtre et au filtre cartouche en PES insensible à l’humidité, cet aspirateur remplit son rôle de manière fiable et minutieuse. Le flexible d’aspiration est connecté sur la tête de l’appareil permettant d’optimiser l’exploitation du volume du réservoir. L’aspirateur NT 22/1 Ap Te est à la fois facile à utiliser et polyvalent. Il constitue ainsi le compagnon idéal lors des travaux d’installation et de rénovation, lors du nettoyage d’un bâtiment et pour de nombreuses autres applications.