NT 22/1 Ap Te L
Compact et léger, cet aspirateur eau et poussières NT 22/1 Ap Te L est idéal pour les artisans. Il est équipé d'une prise électrique pour connecter un appareil electroportatif. Il est puissant et possède un nettoyage semi-automatique du filtre. Il est certifié classe de protection L.
Les artisans apprécieront pleinement cet aspirateur NT 22/1 Ap Te qui est à la fois petit et puissant. Il est équipé d’une prise électrique pour les outils électroportatifs. Léger et compact, il est facile à transporter, efficace grâce à sa puissance d’aspiration pour les types de travaux de nettoyage faciles à moyens. Poussières, saletés grossières ou liquides : grâce au nettoyage semi-automatique du filtre et au filtre cartouche en PES insensible à l’humidité, cet aspirateur remplit son rôle de manière fiable et minutieuse. Le flexible d’aspiration est connecté sur la tête de l’appareil permettant d’optimiser l’exploitation du volume du réservoir. L’aspirateur NT 22/1 Ap Te est à la fois facile à utiliser et polyvalent. Il constitue ainsi le compagnon idéal lors des travaux d’installation et de rénovation, lors du nettoyage d’un bâtiment et pour de nombreuses autres applications.
Caractéristiques et avantages
Poids et dimensions réduits
- L’appareil est facile à transporter et à ranger.
Filtre cartouche en PES insensible à l’humidité
- Permet de passer facilement de l'aspiration d'eau à l'aspiration de poussières.
- Pas de séchage préalable du filtre à cartouche PES nécessaire.
- Durable : le filtre à cartouche PES est lavable.
Prise d'asservissement pour outil électroportatif.
- L'outil électroportatif est facile à connecter à l'aspirateur.
- Simple d'utilisation grâce à la fonction marche/arrêt automatique.
- Économie d'énergie : l'aspirateur se coupe automatiquement.
Raccord pour outils électroportatifs
- Pour percer, scier ou poncer sans générer de poussières lors de l'utilisation d'outils électroportatifs.
- Livré avec un embout en caoutchouc et une bague rotative pour ajuster le débit d'air.
- Réglage de la puissance d'aspiration à l'aide de la bague rotative.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Voltage (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Débit d'air (l/s)
|72
|Dépression (mbar/kPa)
|249 / 24,9
|Capacité de la cuve (l)
|22
|Matériau de la cuve
|Plastique
|Puissance absorbée (W)
|max. 1300
|Diamètre nominal standard ( )
|DN 35
|Longueur du câble (m)
|6
|Niveau sonore (dB (A))
|72
|Couleur
|Anthracite
|Poids sans accessoires (kg)
|6,1
|Poids avec emballage (kg)
|9,3
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|380 x 370 x 480
Inclus dans la livraison
- Longueur du flexible d'aspiration: 1.9 m
- Coude: Plastique
- Nombre de tubes d'aspiration: 2 Pièce(s)
- Longueur tubes d'aspiration: 505 mm
- Matériau des tubes d'aspiration: Acier chromé
- Quantité de sacs filtrants: 1 Pièce(s)
- Matériau du sac filtrant: Toison
- Largeur du suceur sols combiné eau/poussières: 300 mm
- Suceur fentes
- Filtre cartouche: PES
- Raccord pour outil électroportatif
Équipement
- Marche/arrêt automatique pour outils électro-portatifs.
- Nettoyage du filtre: Décolmatage semi-automatique du filtre Ap
- Classe de protection: I
- Roulette avec frein
Videos
Domaines d'utilisation
- Appareil idéal pour les nettoyages légers à modérés, dans de nombreux domaines d’application
- Adapté pour l'aspiration des surfaces humides et sèches
Accessoires
Trouver des pièces détachées d'origine NT 22/1 Ap Te L
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.