L'aspirateur eau et poussières NT 30/1 Ap L offre une solution pour de multiples applications : nettoyage de l'intérieur d'un véhicule, aspiration de poussières ou de liquides ou encore nettoyage de machines et matériels. Avec son système de décolmatage semi-automatique du filtre Ap et son système de filtration certifié classe L, cet aspirateur garantit une puissance d'aspiration optimale lors de l'aspiration de poussières fines. En outre, cet aspirateur est résolument pratique grâce à son système de rangement intégré des accessoires et ses nombreux équipements. Enfin, conçu de manière astucieuse, sa tête plate est compatible avec les mallettes SORTIMO L-Boxx.