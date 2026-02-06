NT 40/1 Ap L
Doté du système de décolmatage semi-automatique du filtre et de nombreux équipements, l'aspirateur eau et poussières NT 40/1 Ap L répond à de multiples applications.
Avec sa cuve de 40 L et son système de décolmatage semi-automatique du filtre, l'aspirateur eau et poussières NT 40/1 Ap L offre une solution pour de multiples applications : nettoyage de l'intérieur d'un véhicule, aspiration de poussières ou de liquides ou encore nettoyage de machines et matériels. Doté d'un système de filtration certifié classe L, cet aspirateur se révèle très efficace pour aspirer des poussières fines. En outre, cet aspirateur est résolument pratique grâce à son système de rangement intégré des accessoires et ses nombreux équipements. Enfin, conçu de manière astucieuse, sa tête plate est compatible avec les mallettes SORTIMO L-Boxx.
Caractéristiques et avantages
Supports flexibles pour le flexible d’aspiration et le câble d’alimentation
- Permet de fixer en toute sécurité les flexibles de différents longueurs et diamètres.
- Stockage sans risque du câble d'alimentation
Boitier de filtre amovible
- Permet un retrait du filtre sans poussières
- Prévient une installation incorrecte du filtre plissé plat
Système de rangement intégré des accessoires
- Les accessoires sont rangés soigneusement et toujours à portée de main
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Voltage (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Débit d'air (l/s)
|74
|Dépression (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Capacité de la cuve (l)
|40
|Matériau de la cuve
|Plastique
|Puissance absorbée (W)
|max. 1380
|Diamètre nominal standard ( )
|DN 35
|Longueur du câble (m)
|7,5
|Niveau sonore (dB (A))
|70
|Couleur
|Anthracite
|Poids sans accessoires (kg)
|12,4
|Poids avec emballage (kg)
|16,5
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|525 x 370 x 630
Inclus dans la livraison
- Longueur du flexible d'aspiration: 2.5 m
- Coude: Plastique
- Nombre de tubes d'aspiration: 2 Pièce(s)
- Longueur tubes d'aspiration: 550 mm
- Matériau des tubes d'aspiration: Acier chromé
- Quantité de sacs filtrants: 1 Pièce(s)
- Matériau du sac filtrant: Toison
- Largeur du suceur sols combiné eau/poussières: 300 mm
- Suceur fentes
Équipement
- Arrêt automatique lorsque le niveau maximum est atteint
- Nettoyage du filtre: Décolmatage semi-automatique du filtre Ap
- Classe de protection: II
- Roulette avec frein
Videos
Domaines d'utilisation
- Répond à de multiples applications de l'aspiration de liquides au nettoyage de l'intérieur d'un véhicule
Accessoires
Trouver des pièces détachées d'origine NT 40/1 Ap L
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.