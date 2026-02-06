Avec sa cuve de 40 L et son système de décolmatage semi-automatique du filtre, l'aspirateur eau et poussières NT 40/1 Ap L offre une solution pour de multiples applications : nettoyage de l'intérieur d'un véhicule, aspiration de poussières ou de liquides ou encore nettoyage de machines et matériels. Doté d'un système de filtration certifié classe L, cet aspirateur se révèle très efficace pour aspirer des poussières fines. En outre, cet aspirateur est résolument pratique grâce à son système de rangement intégré des accessoires et ses nombreux équipements. Enfin, conçu de manière astucieuse, sa tête plate est compatible avec les mallettes SORTIMO L-Boxx.