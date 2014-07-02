Grâce au système de décolmatage semi automatique du filtre (ApClean) et à ses deux moteurs, le NT 65/2 Ap dispose d’une puissance d’aspiration élevée et constante. Le filtre plissé plat permet une exploitation totale du volume de la cuve. Son câble électrique de 7,5 m lui confère un large rayon d’action. Très pratique, tous les accessoires peuvent se ranger directement sur l’appareil. Grâce à son chariot de transport, le NT 65/2 Ap est transportable avec ses accessoires facilement et en toute sécurité.