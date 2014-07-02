NT 65/2 Ap
L’aspirateur eau et poussières NT 65/2 Ap dispose d’une cuve grande capacité. Il est idéal comme aspirateur professionnel dans l’automobile, l’industrie, le bâtiment…
Grâce au système de décolmatage semi automatique du filtre (ApClean) et à ses deux moteurs, le NT 65/2 Ap dispose d’une puissance d’aspiration élevée et constante. Le filtre plissé plat permet une exploitation totale du volume de la cuve. Son câble électrique de 7,5 m lui confère un large rayon d’action. Très pratique, tous les accessoires peuvent se ranger directement sur l’appareil. Grâce à son chariot de transport, le NT 65/2 Ap est transportable avec ses accessoires facilement et en toute sécurité.
Caractéristiques et avantages
Rangement pour accessoires intégré
Flexible de vidange résistant aux hydrocarbures intégré
Décolmatage semi-automatique du filtre
- Efficacité optimale du décolmatage du filtre par simple pression sur un bouton.
- Permet une capacité filtrante et une puissance d'aspiration élevées constantes.
Rangement pour flexible intégré
Guidon ergonomique
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Voltage (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Débit d'air (l/s)
|2 x 74
|Dépression (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Capacité de la cuve (l)
|65
|Matériau de la cuve
|Plastique
|Puissance absorbée (W)
|max. 2760
|Diamètre nominal standard ( )
|DN 40
|Longueur du câble (m)
|10
|Niveau sonore (dB (A))
|73
|Couleur
|Anthracite
|Poids sans accessoires (kg)
|20
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|600 x 480 x 920
Inclus dans la livraison
- Longueur du flexible d'aspiration: 4 m
- Coude: Plastique
- Nombre de tubes d'aspiration: 2 Pièce(s)
- Longueur tubes d'aspiration: 550 mm
- Matériau des tubes d'aspiration: Acier inoxydable
- Quantité de sacs filtrants: 1 Pièce(s)
- Matériau du sac filtrant: Papier
- Largeur du suceur sols combiné eau/poussières: 360 mm
- Suceur fentes
- Flexible de vidange (résistant aux hydrocarbures)
- Guidon de transport
Équipement
- Arrêt automatique lorsque le niveau maximum est atteint
- Nettoyage du filtre: Décolmatage semi-automatique du filtre Ap
- Pare-chocs robuste
- Classe de protection: II
- Roulette avec frein
Domaines d'utilisation
- Adapté pour l'aspiration des surfaces humides et sèches
