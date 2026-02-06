NT 22/1 Ap Bp L
Le NT 22/1 Ap Bp L est notre premier aspirateur eau et poussières à batterie lithium conçu pour satisfaire les exigences professionnelles tout en offrant une aspiration et une durée d'utilisation maximale.
Compact, léger et polyvalent, l'aspirateur eau et poussières NT 22/1 Ap Bp L à batterie lithium est conçu pour répondre aux attentes professionnelles. Sa puissante batterie Power+ assure une puissance d'aspiration élevée ainsi qu'une longue durée de fonctionnement de l'aspirateur même dans des endroits sans alimentation électrique. La batterie Power+ est protégée des salissures et des liquides grâce à un boîtier de protection. Il est équipé d'un filtre plissé plat peu encombrant et d'un boîtier de protection qui évite de l'endommager lors des démontages et remontages. Son décolmatage semi-automatique du filtre lui permet un nettoyage constant sans avoir à démonter le filtre. L'aspirateur est certifié classe L contre les poussières. Il possède un système de coupure automatique du moteur lorsque la cuve est pleine d’eau grâce à 2 électrodes. Il convient pour aspirer des liquides, des saletés grossières et des poussières fines. Du fait de ses dimensions compactes et de son faible poids, le transport et le maniement sont très faciles par l'utilisateur en particulier dans les espaces restreints. La forme aplatie de la tête d'appareil permet en outre d'y déposer des outils ou des caisses de rangement.
Caractéristiques et avantages
Batterie puissante Power+ 36 V d'une capacité de 7,5 Ah
- Assure une longue durée d'utilisation de 31 minutes à pleine puissance d'aspiration.
Boîtier de protection pour le compartiment à batterie
- Protège la batterie des salissures et de l'humidité. Avec fenêtre de visualisation.
Poids et dimensions réduits
- L’appareil est facile à transporter et à ranger.
Spécifications
Données techniques
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batterie 36 V
|Capacité de la cuve (l)
|22
|Matériau de la cuve
|Plastique
|Niveau sonore (dB (A))
|70
|Débit d'air (l/s)
|57
|Dépression (mbar/kPa)
|152 / 15,2
|Puissance absorbée (W)
|max. 575
|Diamètre nominal standard ( )
|DN 35
|Nombre de batteries requises (Pièce(s))
|1
|Puissance par charge de batterie (m²)
|env. 150 (7,5 Ah)
|Autonomie par charge de la batterie (min)
|max. 31 (7,5 Ah) / max. 24 (6 Ah)
|Durée de charge de la batterie avec le chargeur rapide 80 %/100 % (min)
|58 / 81
|Courant de charge (A)
|6
|Alimentation pour chargeur de batterie (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Couleur
|Anthracite
|Poids sans accessoires (kg)
|8,8
|Poids avec emballage (kg)
|11,1
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|401 x 372 x 499
Inclus dans la livraison
- Versions: Livré sans chargeur ni batterie
- Longueur du flexible d'aspiration: 1.9 m
- Type de flexible d'aspiration: avec coude
- Nombre de tubes d'aspiration: 2 Pièce(s)
- Longueur tubes d'aspiration: 505 mm
- Matériau des tubes d'aspiration: Plastique
- Largeur du suceur sols combiné eau/poussières: 300 mm
- Suceur fentes
- Filtre plissé plat: Cellulose
Équipement
- Arrêt automatique lorsque le niveau maximum est atteint
- Nettoyage du filtre: Décolmatage semi-automatique du filtre Ap
- Classe de protection: III
Domaines d'utilisation
- Pour nettoyer dans des endroits dépourvus d'alimentation électrique
- Pour nettoyer dans des zones très fréquentées
Trouver des pièces détachées d'origine NT 22/1 Ap Bp L
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.