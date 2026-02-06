Compact, léger et polyvalent, l'aspirateur eau et poussières NT 22/1 Ap Bp L à batterie lithium est conçu pour répondre aux attentes professionnelles. Sa puissante batterie Power+ assure une puissance d'aspiration élevée ainsi qu'une longue durée de fonctionnement de l'aspirateur même dans des endroits sans alimentation électrique. La batterie Power+ est protégée des salissures et des liquides grâce à un boîtier de protection. Il est équipé d'un filtre plissé plat peu encombrant et d'un boîtier de protection qui évite de l'endommager lors des démontages et remontages. Son décolmatage semi-automatique du filtre lui permet un nettoyage constant sans avoir à démonter le filtre. L'aspirateur est certifié classe L contre les poussières. Il possède un système de coupure automatique du moteur lorsque la cuve est pleine d’eau grâce à 2 électrodes. Il convient pour aspirer des liquides, des saletés grossières et des poussières fines. Du fait de ses dimensions compactes et de son faible poids, le transport et le maniement sont très faciles par l'utilisateur en particulier dans les espaces restreints. La forme aplatie de la tête d'appareil permet en outre d'y déposer des outils ou des caisses de rangement.