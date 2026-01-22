NT 27/1
L’aspirateur eau et poussières NT 27/1 est robuste, économique et polyvalent. Cet aspirateur est idéal pour le nettoyage des petites surfaces en milieu professionnel.
Grâce au filtre cartouche à grande surface filtrante, le NT 27/1 possède une puissance d’aspiration élevée et permet des périodes de travail prolongées. Un flotteur interrompt automatiquement le flux d’air dès que l’on atteint le niveau maximum de remplissage. Pratique, il dispose de supports pour les accessoires.
Caractéristiques et avantages
Filtre cartouche en PES insensible à l’humiditéPermet de passer facilement de l'aspiration d'eau à l'aspiration de poussières. Pas de séchage préalable du filtre à cartouche PES nécessaire. Durable : le filtre à cartouche PES est lavable.
Verrous métalliques robustesVerrous métalliques pour une fermeture des plus efficaces
Bumper de protectionLa protection intégrale contre les chocs protège non seulement la machine elle-même, mais aussi les murs, les machines et les meubles contre les dommages.
Rangement intégré des accessoires
- Grâce aux supports intégrés pour accessoires, les accessoires sont toujours bien rangés sans risque de perte et toujours à portée de main.
Spécifications
Données techniques
|Voltage (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Débit d'air (l/s)
|72
|Dépression (mbar/kPa)
|249 / 24,9
|Capacité de la cuve (l)
|27
|Matériau de la cuve
|Plastique
|Puissance absorbée (W)
|max. 1380
|Diamètre nominal standard ( )
|DN 35
|Longueur du câble (m)
|7,5
|Niveau sonore (dB (A))
|71
|Couleur
|Anthracite
|Poids sans accessoires (kg)
|7,1
|Poids avec emballage (kg)
|8,6
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|420 x 420 x 525
Inclus dans la livraison
- Longueur du flexible d'aspiration: 2.5 m
- Coude: Plastique
- Nombre de tubes d'aspiration: 2 Pièce(s)
- Longueur tubes d'aspiration: 550 mm
- Matériau des tubes d'aspiration: Acier chromé
- Quantité de sacs filtrants: 1 Pièce(s)
- Matériau du sac filtrant: Papier
- Largeur du suceur sols combiné eau/poussières: 300 mm
- Suceur fentes
- Filtre cartouche: PES
Équipement
- Pare-chocs robuste
- Classe de protection: II
- Roulette avec frein
Videos
Domaines d'utilisation
- Adapté pour l'aspiration des surfaces humides et sèches
Accessoires
Trouver des pièces détachées d'origine NT 27/1
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.