NT 27/1 Me
L’aspirateur eau et poussières NT 27/1 Me est un modèle puissant à usage professionnel. Il est compact et dispose d’une série d’accessoires utiles, associés à l’aspirateur.
Le NT 27/1 Me est un aspirateur eau et poussières compact, maniable et convivial pour des applications professionnelles polyvalentes. Sa turbine lui confère une énorme puissance d'aspiration. Cet appareil est équipé d'un filtre cartouche. Pour éviter les débordements, un dispositif à flotteur mécanique coupe l'aspiration dès que l'on atteint le niveau maximum de remplissage de la cuve. Le système pratique à clips permet de changer les accessoires facilement et rapidement. Cinq roulettes pivotantes tournant en douceur garantissent une maniabilité et stabilité optimales. Le dessus de la turbine est aménagé avec un espace pratique pour les accessoires. Le NT 27/1 Me comporte également des porte-accessoires et un crochet pour ranger le câble électrique. Le guidon ergonomique autorise un transport aisé et commode de l'appareil avec tous ses accessoires. Le NT 27/1 Me est doté d'un bourrelet de protection circulaire qui protège l'appareil, ainsi que les murs, le matériel et le mobilier contre les dommages. La carrosserie en acier inox anti-corrosion de cet aspirateur industriel résiste aux acides et aux liquides alcalins pour une longue vie utile.
Caractéristiques et avantages
Rangement intégré des accessoiresLogement pour accessoires Les tuyaux d'aspiration et les accessoires sont transportés de manière sûre et pratique sur la machine, ce qui signifie qu'ils sont toujours à portée de main.
Filtre cartouche en PES insensible à l’humiditéPermet de passer facilement de l'aspiration d'eau à l'aspiration de poussières. Pas de séchage préalable du filtre à cartouche PES nécessaire. Durable : le filtre à cartouche PES est lavable.
Verrous métalliques robustesVerrous métalliques pour une fermeture des plus efficaces
Bumper de protection
- Le pare-chocs contribue à la protection de l'aspirateur et son équipage.
Spécifications
Données techniques
|Voltage (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Débit d'air (l/s)
|72
|Dépression (mbar/kPa)
|249 / 24,9
|Capacité de la cuve (l)
|27
|Matériau de la cuve
|Acier inoxydable
|Puissance absorbée (W)
|max. 1380
|Diamètre nominal standard ( )
|DN 35
|Longueur du câble (m)
|7,5
|Niveau sonore (dB (A))
|71
|Couleur
|argent
|Poids sans accessoires (kg)
|7,8
|Poids avec emballage (kg)
|11,7
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|420 x 420 x 540
Inclus dans la livraison
- Longueur du flexible d'aspiration: 2.5 m
- Coude: Plastique
- Nombre de tubes d'aspiration: 2 Pièce(s)
- Longueur tubes d'aspiration: 550 mm
- Matériau des tubes d'aspiration: Acier chromé
- Quantité de sacs filtrants: 1 Pièce(s)
- Matériau du sac filtrant: Papier
- Largeur du suceur sols combiné eau/poussières: 300 mm
- Suceur fentes
- Filtre cartouche: PES
Équipement
- Pare-chocs robuste
- Classe de protection: II
- Roulette avec frein
Videos
Domaines d'utilisation
- Adapté pour l'aspiration des surfaces humides et sèches
Accessoires
Trouver des pièces détachées d'origine NT 27/1 Me
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.