Le NT 27/1 Me est un aspirateur eau et poussières compact, maniable et convivial pour des applications professionnelles polyvalentes. Sa turbine lui confère une énorme puissance d'aspiration. Cet appareil est équipé d'un filtre cartouche. Pour éviter les débordements, un dispositif à flotteur mécanique coupe l'aspiration dès que l'on atteint le niveau maximum de remplissage de la cuve. Le système pratique à clips permet de changer les accessoires facilement et rapidement. Cinq roulettes pivotantes tournant en douceur garantissent une maniabilité et stabilité optimales. Le dessus de la turbine est aménagé avec un espace pratique pour les accessoires. Le NT 27/1 Me comporte également des porte-accessoires et un crochet pour ranger le câble électrique. Le guidon ergonomique autorise un transport aisé et commode de l'appareil avec tous ses accessoires. Le NT 27/1 Me est doté d'un bourrelet de protection circulaire qui protège l'appareil, ainsi que les murs, le matériel et le mobilier contre les dommages. La carrosserie en acier inox anti-corrosion de cet aspirateur industriel résiste aux acides et aux liquides alcalins pour une longue vie utile.