Le NT 48/1 possède un volume de cuve de 48 litres. L'appareil est équipé d'un crochet intégré pour le cordon d'alimentation sur la tête de la turbine, d'un rangement pour les tubes d'aspiration ainsi que d'un suceur pour sol et d'un suceur pour fentes sur la cuve. Le grand filtre à cartouche avec une surface filtrante de 0,8 m² garantit une puissance d'aspiration élevée constante de l'appareil. Le système à flotteur fiable garantit que le flux d'air est interrompu à temps, quel que soit le liquide aspiré. Grâce à la vaste surface de rangement sur le dessus de l'appareil, les outils ou autres accessoires peuvent toujours être posés à portée de main. Le NT 48/1 est en outre équipé d'un flexible d'évacuation ainsi que d'un châssis robuste avec de grandes roues fixes et des roulettes pivotantes. Un frein de stationnement et des poignées intégrées à la cuve permettent un transport facile.