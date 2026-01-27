NT 48/1

Cet appareil est un aspirateur eau et poussières extrêmement robuste, fonctionnel et performant, doté de propriétés ergonomiques optimales, associées à un format compact, qui a été développé spécialement pour les besoins spécifiques des entreprises de nettoyage de bâtiments, du secteur automobile et de l'artisanat.

Le NT 48/1 possède un volume de cuve de 48 litres. L'appareil est équipé d'un crochet intégré pour le cordon d'alimentation sur la tête de la turbine, d'un rangement pour les tubes d'aspiration ainsi que d'un suceur pour sol et d'un suceur pour fentes sur la cuve. Le grand filtre à cartouche avec une surface filtrante de 0,8 m² garantit une puissance d'aspiration élevée constante de l'appareil. Le système à flotteur fiable garantit que le flux d'air est interrompu à temps, quel que soit le liquide aspiré. Grâce à la vaste surface de rangement sur le dessus de l'appareil, les outils ou autres accessoires peuvent toujours être posés à portée de main. Le NT 48/1 est en outre équipé d'un flexible d'évacuation ainsi que d'un châssis robuste avec de grandes roues fixes et des roulettes pivotantes. Un frein de stationnement et des poignées intégrées à la cuve permettent un transport facile.

Caractéristiques et avantages
Le flexible de vidange facilement accessible permet d'évacuer confortablement les liquides aspirés.
Sur le dos de l’appareil, les accessoires peuvent être fixés immédiatement sur la cuve.
Verrous métalliques pour une fermeture des plus efficaces
Crochet pour câble
  • Le câble d’alimentation se range toujours de manière sûr pour le transport.
Spécifications

Données techniques

Voltage (V) 220 / 240
Fréquence (Hz) 50 / 60
Débit d'air (l/s) 72
Dépression (mbar/kPa) 249 / 24,9
Capacité de la cuve (l) 48
Matériau de la cuve Plastique
Puissance absorbée (W) max. 1380
Diamètre nominal standard ( ) DN 35
Longueur du câble (m) 7,5
Niveau sonore (dB (A)) 71
Couleur Anthracite
Poids sans accessoires (kg) 10,2
Poids avec emballage (kg) 14,6
Dimensions (L × l × H) (mm) 490 x 390 x 780

Inclus dans la livraison

  • Longueur du flexible d'aspiration: 2.5 m
  • Coude: Plastique
  • Nombre de tubes d'aspiration: 2 Pièce(s)
  • Longueur tubes d'aspiration: 550 mm
  • Matériau des tubes d'aspiration: Acier inoxydable
  • Quantité de sacs filtrants: 1 Pièce(s)
  • Matériau du sac filtrant: Papier
  • Largeur du suceur sols combiné eau/poussières: 360 mm
  • Suceur fentes
  • Filtre cartouche: PES
  • Flexible de vidange

Équipement

  • Pare-chocs robuste
  • Classe de protection: II
  • Roulette avec frein
Aspirateur eau et poussières NT 48/1
