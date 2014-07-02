Le NT 70/2 est muni de 2 grandes roues à l’arrière et 2 roues castor à l’avant permettant une excellente maniabilité. Sa grande cuve peut contenir jusqu’à 70l de déchets. Son filtre cartouche permet une protection optimale de la turbine. Grâce à ces 2 Moteurs « by pass » de 1200 W fonctionnant chacun séparément ou en simultané, le NT 70/2 bénéficie d’un débit d’air allant jusqu’à 112 l/s pour une aspiration optimale. Il bénéficie également d’une grande durée de vie.