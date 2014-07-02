NT 70/3
L’aspirateur eau et poussières NT 70/3 est maniable et simple d’utilisation. Sa grande cuve est idéale pour les nettoyages en industrie, dans l’agriculture et dans l’automobile.
Le NT 70/3 est muni de 2 grandes roues à l’arrière et 2 roues castor à l’avant permettant une excellente maniabilité. Sa grande cuve peut contenir jusqu’à 70l de déchets. Son filtre cartouche permet une protection optimale de la turbine. Grâce à ces 3 Moteurs « by pass » de 1200 W fonctionnant chacun séparément ou en simultané, le NT 70/3 bénéficie d’un débit d’air allant jusqu’à 156 l/s pour une aspiration optimale. Il bénéficie également d’une grande durée de vie.
Caractéristiques et avantages
Rangement intégré des accessoires
- Bumper de protection et rangement intégré des accessoires
Flexible de vidange intégré
- Grâce au tuyau flexible de vidange, la cuve est facile à vider. Un net avantage face au grand volume de la cuve de 70 litres.
Guidon ergonomique
- Poignée ergonomique pour une plus grande maniabilité.
Bumper de protection
- Le bumper robuste protège l'appareil contre les chocs et impacts.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Voltage (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Débit d'air (l/s)
|3 x 74
|Dépression (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Capacité de la cuve (l)
|70
|Matériau de la cuve
|Plastique
|Puissance absorbée (W)
|max. 3600
|Diamètre nominal standard ( )
|DN 40
|Longueur du câble (m)
|10
|Niveau sonore (dB (A))
|83
|Couleur
|Anthracite
|Poids sans accessoires (kg)
|27,6
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|720 x 510 x 975
Inclus dans la livraison
- Longueur du flexible d'aspiration: 4 m
- Coude: Plastique
- Nombre de tubes d'aspiration: 2 Pièce(s)
- Longueur tubes d'aspiration: 550 mm
- Matériau des tubes d'aspiration: Acier inoxydable
- Largeur du suceur sols combiné eau/poussières: 360 mm
- Suceur fentes
- Filtre cartouche: Papier
- Flexible de vidange
- Guidon de transport
Équipement
- Pare-chocs robuste
- Classe de protection: II
Accessoires
Trouver des pièces détachées d'origine NT 70/3
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.