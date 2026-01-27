NT 30/1 Tact L
L'aspirateur eau et poussières NT 30/1 Tact L est puissant et robuste. Le système de décolmatage automatique du filtre permet d'aspirer sans interruption de grosses quantités de déchets.
L'aspirateur eau et poussières NT 30/1 Tact L est particulièrement adapté pour le nettoyage rapide et efficace de machines, de véhicules, d'ateliers ou encore de sites de production. Cet aspirateur professionnel est doté d’un nouveau système de décolmatage automatique du filtre. Toutes les 15 secondes ou 60 secondes au choix, le filtre s’auto-nettoie automatiquement garantissant une puissance d’aspiration constante et un fonctionnement sans interruption. Le positionnement du filtre plissé plat au niveau de la tête d’aspiration permet une exploitation totale du volume de la cuve.Tous les débris et toutes les liquides sont aspirés dans la cuve de 30 litres. Robuste, l'aspirateur NT 30/1 Tact L est équipé d'un pare-chocs et de roulettes pivotantes en métal à l'avant. Grâce à sa tête plate permettant de fixer une mallette de type SORTIMO L-BOXX et son système de rangement intégré des accessoires et du flexible d’aspiration cet aspirateur garantit un réel confort de travail.
Caractéristiques et avantages
Cuve à déchets robuste avec pare-chocs et roulettes pivotantes en métalRoulettes avant robustes en métal et pivotantes pour une bonne manœuvrabilité et une capacité d’utilisation illimitée sur les chantiers La cuve à déchets robuste protège l'appareil contre les chocs et impacts.
Supports flexibles pour le flexible d’aspiration et le câble d’alimentationPermet de fixer en toute sécurité les flexibles de différents longueurs et diamètres. Le câble d’alimentation se range toujours de manière sûr pour le transport.
Carter de filtre amovibleGrâce au boitier de protection du filtre amovible, le filtre peut être retiré et réintroduit sans émission de poussières. Une mauvaise pose du filtre plissé plat est impossible.
Bouton de commande central
- Passage d'un mode à un autre aisé grâce au bouton de commande central
Décolmatage automatique du filtre Tact
- Gain de temps et durée de vie accrue du filtre.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Voltage (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Débit d'air (l/s)
|74
|Dépression (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Capacité de la cuve (l)
|30
|Matériau de la cuve
|Plastique
|Puissance absorbée (W)
|max. 1380
|Diamètre nominal standard ( )
|DN 35
|Longueur du câble (m)
|7,5
|Niveau sonore (dB (A))
|69
|Couleur
|Anthracite
|Poids sans accessoires (kg)
|13,5
|Poids avec emballage (kg)
|17,9
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|560 x 370 x 580
Inclus dans la livraison
- Longueur du flexible d'aspiration: 2.5 m
- Coude: Plastique
- Nombre de tubes d'aspiration: 2 Pièce(s)
- Longueur tubes d'aspiration: 550 mm
- Matériau des tubes d'aspiration: Acier inoxydable
- Quantité de sacs filtrants: 1 Pièce(s)
- Matériau du sac filtrant: Non-tissé
- Largeur du suceur sols combiné eau/poussières: 360 mm
- Suceur fentes
Équipement
- Arrêt automatique lorsque le niveau maximum est atteint
- Préparation antistatique
- Nettoyage du filtre: Décolmatage automatique du filtre Tact
- Pare-chocs robuste
- Classe de protection: II
- Roulette avec frein
Domaines d'utilisation
- Adapté pour l'aspiration des surfaces humides et sèches
Trouver des pièces détachées d'origine NT 30/1 Tact L
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.