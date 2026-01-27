NT 30/1 Tact Te L
L'indispensable sur les chantiers et dans les ateliers. Le NT 30/1 Tact Te L est équipé d'un système de décolmatage automatique du filtre et d'une prise électrique d'asservissement.
L'aspirateur eau et poussières NT 30/1 Tact Te L répond parfaitement aux exigences des professionnels du bâtiment ou de l'industrie. Equipé d'un pare-chocs, de roulettes pivotantes robustes en métal et d'un nouveau système de décolmatage automatique du filtre, cet aspirateur professionnel constitue la solution idéale pour l'aspiration de grandes quantités de poussières fines, pendant de longues périodes de travail et ce même dans des conditions exigeantes. En outre, son système de rangement intégré des accessoires et du flexible d'aspiration, sa tête plate permettant de fixer une mallette de type SORTIMO L-BOXX ou encore sa prise électrique pour brancher un outil électroportatif offrent un réel confort de travail. Cet aspirateur aspire aussi bien les liquides que les déchets.
Caractéristiques et avantages
Système de décolmatage automatique du filtre TactGain de temps et durée de vie accrue du filtre.
Raccord pour outil avec clapet d’admission d’air et embout en caoutchoucPour percer, scier ou poncer sans générer de poussières lors de l'utilisation d'outils électroportatifs. Livré avec un embout en caoutchouc et une bague rotative pour ajuster le débit d'air. Réglage de la puissance d'aspiration à l'aide de la bague rotative.
Prise d'asservissemnt pour outil électroportatif avec marche/arrêt automatiqueL'outil électroportatif est facile à connecter à l'aspirateur. Simple d'utilisation grâce à la fonction marche/arrêt automatique. Économie d'énergie : l'aspirateur se coupe automatiquement.
Supports latéraux confortables pour le suceur fentes et le raccord pour outil
- Grâce aux supports intégrés pour accessoires, les accessoires sont toujours bien rangés sans risque de perte et toujours à portée de main.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Voltage (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Débit d'air (l/s)
|74
|Dépression (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Capacité de la cuve (l)
|30
|Matériau de la cuve
|Plastique
|Puissance absorbée (W)
|max. 1380
|Diamètre nominal standard ( )
|DN 35
|Longueur du câble (m)
|7,5
|Niveau sonore (dB (A))
|69
|Couleur
|Anthracite
|Poids sans accessoires (kg)
|13,5
|Poids avec emballage (kg)
|18
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|560 x 370 x 580
Inclus dans la livraison
- Longueur du flexible d'aspiration: 4 m
- Coude: Plastique
- Nombre de tubes d'aspiration: 2 Pièce(s)
- Longueur tubes d'aspiration: 550 mm
- Matériau des tubes d'aspiration: Acier inoxydable
- Quantité de sacs filtrants: 1 Pièce(s)
- Matériau du sac filtrant: Non-tissé
- Largeur du suceur sols combiné eau/poussières: 360 mm
- Suceur fentes
- Raccord pour outil électroportatif
Équipement
- Arrêt automatique lorsque le niveau maximum est atteint
- Marche/arrêt automatique pour outils électro-portatifs.
- Préparation antistatique
- Nettoyage du filtre: Décolmatage automatique du filtre Tact
- Pare-chocs robuste
- Classe de protection: I
- Roulette avec frein
Videos
Domaines d'utilisation
- Adapté pour l'aspiration des surfaces humides et sèches
Accessoires
Trouver des pièces détachées d'origine NT 30/1 Tact Te L
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.