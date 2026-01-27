NT 40/1 Tact Te L
L'aspirateur eau et poussières NT 40/1 Tact Te L est doté du système de nettoyage automatique du filtre et d'une cuve 40 litres. Compacte, il permet d'aspirer une grande quantité de déchets.
L'aspirateur eau et poussières NT 40/1 Tact Te L est destiné à tous les professionnels accordant de l'importance à la mobilité ainsi qu'à une grande capacité de cuve. Doté du système de décolmatage automatique du filtre, d'une cuve de 40 litres, d'un pare-chocs et de roulettes pivotantes en métal à l'avant, cet aspirateur professionnel compact est la solution idéale pour l'aspiration de grandes quantités de déchets et dans des conditions exigeantes.Avec sa tête plate permettant de fixer une mallette de type SORTIMO L-BOXX, son système de rangement intégré des accessoires et du flexible d’aspiration et sa prise d'asservissement pour outils electroportatifs, cet aspirateur professionnel garantit un réel confort de travail. Cet aspirateur aspire aussi bien les liquides que les déchets.
Caractéristiques et avantages
Connexion du tuyau d'aspiration à la tête de la machineLa connexion du tuyau flexible à la tête de la machine permet un plus grand contenu utile du réservoir. Grâce à la connexion du tuyau flexible à la tête de la machine, le vidage du réservoir est plus facile.
Possibilité de fixation et stockage d'une boite à outilsLa tête de la machine étant plate et en caoutchouc, elle rend très facile le transport sans glissement de boites à outils. Les anneaux de charge permettent la fixation sûre à l'aide de sangles.
Guidon optionnelLe transport facile au lieu d'utilisation est garanti par le montage vite du guidon optionnel.
Filtre plissé plat PES résistant à l'humidité
- Le filtre plissé plat PES de la classe de poussières M retient, de manière fiable 99,9% des particules.
- Une utilisation humide ou à sec: l'échange du filtre PES n'est pas nécessaire.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Voltage (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Débit d'air (l/s)
|74
|Dépression (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Capacité de la cuve (l)
|40
|Matériau de la cuve
|Plastique
|Puissance absorbée (W)
|max. 1380
|Diamètre nominal standard ( )
|DN 35
|Longueur du câble (m)
|7,5
|Niveau sonore (dB (A))
|68
|Couleur
|Anthracite
|Poids sans accessoires (kg)
|14,4
|Poids avec emballage (kg)
|19
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|560 x 370 x 655
Inclus dans la livraison
- Longueur du flexible d'aspiration: 4 m
- Coude: Plastique
- Nombre de tubes d'aspiration: 2 Pièce(s)
- Longueur tubes d'aspiration: 550 mm
- Matériau des tubes d'aspiration: Acier inoxydable
- Quantité de sacs filtrants: 1 Pièce(s)
- Matériau du sac filtrant: Non-tissé
- Largeur du suceur sols combiné eau/poussières: 360 mm
- Suceur fentes
- Raccord pour outil électroportatif
Équipement
- Arrêt automatique lorsque le niveau maximum est atteint
- Marche/arrêt automatique pour outils électro-portatifs.
- Préparation antistatique
- Nettoyage du filtre: Décolmatage automatique du filtre Tact
- Pare-chocs robuste
- Classe de protection: I
- Roulette avec frein
Domaines d'utilisation
- Adapté pour l'aspiration des surfaces humides et sèches
