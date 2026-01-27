L'aspirateur eau et poussières NT 40/1 Tact Te L est destiné à tous les professionnels accordant de l'importance à la mobilité ainsi qu'à une grande capacité de cuve. Doté du système de décolmatage automatique du filtre, d'une cuve de 40 litres, d'un pare-chocs et de roulettes pivotantes en métal à l'avant, cet aspirateur professionnel compact est la solution idéale pour l'aspiration de grandes quantités de déchets et dans des conditions exigeantes.Avec sa tête plate permettant de fixer une mallette de type SORTIMO L-BOXX, son système de rangement intégré des accessoires et du flexible d’aspiration et sa prise d'asservissement pour outils electroportatifs, cet aspirateur professionnel garantit un réel confort de travail. Cet aspirateur aspire aussi bien les liquides que les déchets.