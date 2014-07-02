NT 65/2 Tact²
L’aspirateur eau et poussières NT 65/2 Tact² dispose de 2 puissantes turbines qui lui permettent d’aspirer une grande quantité de déchets. Cet aspirateur est idéal pour les professionnels.
Destiné à une utilisation dans des conditions difficiles, le NT 65/2 Tact² dispose d’un double système de décolmatage automatique du filtre : Tact². Sans aucune manipulation et toutes les 15 secondes par Tact (avec un décalage de 7.5 s pour chaque Tact), un jet d’air est envoyé automatiquement par impulsions au travers du filtre. Les poussières sont donc séparées du filtre et tombent dans la cuve de l’aspirateur. Le décolmatage automatique (Tact²) permet de conserver une puissance d’aspiration constante même pendant l’aspiration de poussières fines pour des périodes de travail prolongée. Pratique, la turbine est automatiquement arrêtée via deux électrodes lorsque le liquide atteint le niveau maximum.
Caractéristiques et avantages
Transport aiséPoignée ajustable et grandes roues pour faciliter l’utilisation, même sur surfaces inégales
Rangement intégré des accessoiresLe suceur sol peut être fixé rapidement et nonobstant la direction.
Décolmatage automatique du filtre Tact²Le filtre plissé plat novateur peut être retiré du côté propre et est divisé en deux parties qui peuvent être nettoyées en alternance au moyen de coups d'air ciblés. Les poussières fines ne peuvent pas bloquer le filtre. Un débit d’air élevé est maintenu. Peut aspirer plus de 1000kg de poussières sans la nécessité de changer le filtre.
Rangement des accessoires intégré
- Les outils, petites fournitures et flacons se placent confortablement et en toute sécurité sur la tête.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Voltage (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Débit d'air (l/s)
|2 x 74
|Dépression (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Capacité de la cuve (l)
|65
|Matériau de la cuve
|Plastique
|Puissance absorbée (W)
|max. 2760
|Diamètre nominal standard ( )
|DN 40
|Longueur du câble (m)
|10
|Niveau sonore (dB (A))
|73
|Couleur
|Anthracite
|Poids sans accessoires (kg)
|24,5
|Poids avec emballage (kg)
|31,3
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|575 x 490 x 880
Inclus dans la livraison
- Longueur du flexible d'aspiration: 4 m
- Type de flexible d'aspiration: électro-conducteur
- Coude: électro-conducteur
- Nombre de tubes d'aspiration: 2 Pièce(s)
- Longueur tubes d'aspiration: 550 mm
- Matériau des tubes d'aspiration: Acier inoxydable
- Largeur du suceur sols combiné eau/poussières: 360 mm
- Suceur fentes
- Flexible de vidange (résistant aux hydrocarbures)
- Guidon de transport
Équipement
- Arrêt automatique lorsque le niveau maximum est atteint
- Système antistatique
- Nettoyage du filtre: Décolmatage automatique du filtre Tact²
- Pare-chocs robuste
- Classe de protection: I
- Roulette avec frein
