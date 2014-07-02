NT 65/2 Tact² Tc

L’aspirateur eau et poussières NT 65/2 Tact² Tc est maniable. Il est équipé d’une cuve basculante. Grâce à sa grande puissance d’aspiration, cet aspirateur est adapté aux professionnels.

Destiné à une utilisation dans des conditions difficiles, le NT 65/2 Tact² TC dispose d’un double système de décolmatage automatique du filtre : Tact². Sans aucune manipulation et toutes les 15 secondes par Tact (avec un décalage de 7.5 s pour chaque Tact), un jet d’air est envoyé automatiquement par impulsions au travers du filtre. Les poussières sont donc séparées du filtre et tombent dans la cuve de l’aspirateur. Le décolmatage automatique (Tact²) permet de conserver une puissance d’aspiration constante même pendant l’aspiration de poussières fines pour des périodes de travail prolongée. Pratique, la turbine est automatiquement arrêtée via deux électrodes lorsque le liquide atteint le niveau maximum.

Caractéristiques et avantages
Aspirateur eau et poussières NT 65/2 Tact² Tc: Châssis basculant
Châssis basculant
Pour conserver la cuve solidement fixée sur le châssis
Aspirateur eau et poussières NT 65/2 Tact² Tc: Tout à portée de main
Tout à portée de main
Pratique à transporter - cuve facile à vider.
Aspirateur eau et poussières NT 65/2 Tact² Tc: Stockage aisé des suceurs et tubes d'aspiration
Stockage aisé des suceurs et tubes d'aspiration
Pour faciliter l'accès Large espace de stockage pour le flexible et le câble électrique
Flexible de vidange
  • Le couvercle reste fermé, tant que le contenu n’est pas vidé.
Spécifications

Données techniques

Nombre de phases (Ph) 1
Voltage (V) 220 / 240
Fréquence (Hz) 50 / 60
Débit d'air (l/s) 2 x 74
Dépression (mbar/kPa) 254 / 25,4
Capacité de la cuve (l) 65
Matériau de la cuve Plastique
Puissance absorbée (W) max. 2760
Diamètre nominal standard ( ) DN 40
Longueur du câble (m) 10
Niveau sonore (dB (A)) 73
Couleur Anthracite
Poids sans accessoires (kg) 27,5
Poids avec emballage (kg) 35,4
Dimensions (L × l × H) (mm) 685 x 560 x 905

Inclus dans la livraison

  • Longueur du flexible d'aspiration: 4 m
  • Type de flexible d'aspiration: électro-conducteur
  • Coude: électro-conducteur
  • Nombre de tubes d'aspiration: 2 Pièce(s)
  • Longueur tubes d'aspiration: 550 mm
  • Matériau des tubes d'aspiration: Acier inoxydable
  • Quantité de sacs filtrants: 1 Pièce(s)
  • Matériau du sac filtrant: Papier
  • Largeur du suceur sols combiné eau/poussières: 360 mm
  • Suceur fentes
  • Flexible de vidange (résistant aux hydrocarbures)
  • Cuve basculante
  • Guidon de transport

Équipement

  • Arrêt automatique lorsque le niveau maximum est atteint
  • Système antistatique
  • Nettoyage du filtre: Décolmatage automatique du filtre Tact²
  • Pare-chocs robuste
  • Classe de protection: I
  • Roulette avec frein
Aspirateur eau et poussières NT 65/2 Tact² Tc
