NT 75/2 Tact² Me Tc
L’aspirateur eau et poussières NT 75/2 Tact² Me Tc est compact et maniable. Idéal pour le nettoyage professionnel, sa grande cuve lui permet d’aspirer de grandes quantités de déchets.
Destiné à une utilisation dans des conditions difficiles, le NT 75/2 Tact² Me TC dispose d’un double système de décolmatage automatique du filtre : Tact². Sans aucune manipulation et toutes les 15 secondes par Tact (avec un décalage de 7.5 s pour chaque Tact), un jet d’air est envoyé automatiquement par impulsions au travers du filtre. Les poussières sont donc séparées du filtre et tombent dans la cuve de l’aspirateur. Le décolmatage automatique (Tact²) permet de conserver une puissance d’aspiration constante même pendant l’aspiration de poussières fines pour des périodes de travail prolongée. Pratique, la turbine est automatiquement arrêtée via deux électrodes lorsque le liquide atteint le niveau maximum.
Caractéristiques et avantages
Châssis basculantPour conserver la cuve solidement fixée sur le châssis
Flexible de vidangeLe couvercle reste fermé, tant que le contenu n’est pas vidé.
Stockage aisé des suceurs et tubes d'aspirationPour faciliter l'accès Large espace de stockage pour le flexible et le câble électrique
Vidange facilité grâce à la cuve basculante
- Il suffit d'incliner la cuve pour la vider
- Stabilité élevée pour faciliter le vidange de la cuve
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Voltage (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Débit d'air (l/s)
|2 x 74
|Dépression (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Capacité de la cuve (l)
|75
|Matériau de la cuve
|Acier inoxydable
|Puissance absorbée (W)
|max. 2760
|Diamètre nominal standard ( )
|DN 40
|Longueur du câble (m)
|10
|Niveau sonore (dB (A))
|73
|Couleur
|argent
|Poids sans accessoires (kg)
|29
|Poids avec emballage (kg)
|36,6
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|685 x 560 x 920
Inclus dans la livraison
- Longueur du flexible d'aspiration: 4 m
- Type de flexible d'aspiration: électro-conducteur
- Coude: électro-conducteur
- Nombre de tubes d'aspiration: 2 Pièce(s)
- Longueur tubes d'aspiration: 550 mm
- Matériau des tubes d'aspiration: Acier inoxydable
- Quantité de sacs filtrants: 1 Pièce(s)
- Matériau du sac filtrant: Papier
- Largeur du suceur sols combiné eau/poussières: 360 mm
- Suceur fentes
- Flexible de vidange (résistant aux hydrocarbures)
- Cuve basculante
- Guidon de transport
Équipement
- Arrêt automatique lorsque le niveau maximum est atteint
- Système antistatique
- Nettoyage du filtre: Décolmatage automatique du filtre Tact²
- Pare-chocs robuste
- Classe de protection: II
- Roulette avec frein
Videos
Domaines d'utilisation
- Adapté pour l'aspiration des surfaces humides et sèches
Accessoires
Trouver des pièces détachées d'origine NT 75/2 Tact² Me Tc
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.