Destiné à une utilisation dans des conditions difficiles, le NT 75/2 Tact² Me TC dispose d’un double système de décolmatage automatique du filtre : Tact². Sans aucune manipulation et toutes les 15 secondes par Tact (avec un décalage de 7.5 s pour chaque Tact), un jet d’air est envoyé automatiquement par impulsions au travers du filtre. Les poussières sont donc séparées du filtre et tombent dans la cuve de l’aspirateur. Le décolmatage automatique (Tact²) permet de conserver une puissance d’aspiration constante même pendant l’aspiration de poussières fines pour des périodes de travail prolongée. Pratique, la turbine est automatiquement arrêtée via deux électrodes lorsque le liquide atteint le niveau maximum.