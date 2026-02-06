CV 60/1 RS Bp Pack

Caractéristiques et avantages
Flexible d'aspiration extra long
Design compact.
  • Grande maniabilité.
Spécifications

Données techniques

Voltage (V) 36
Fréquence (Hz) 50 / 60
Largeur de travail (mm) 600
Dépression (kPa/mbar) 11,7 / 117
Débit d'air (l/h) 33,98
Puissance nominale (W) 1620
Diamètre nominal standard ( ) DN 32
Niveau sonore (dB (A)) 68
Puissance moteur brosse (W) 373
Couleur Anthracite
Poids sans accessoires (kg) 187
Poids avec emballage (kg) 323,6
Dimensions (L × l × H) (mm) 1241 x 787 x 1316

Inclus dans la livraison

  • Suceur fentes
  • Tube d’aspiration amovible
  • Quantité de sacs filtrants: 5 Pièce(s)
  • Brosse-rouleau standard: 2 Pièce(s)

Équipement

  • Classe de protection: II
  • Type de filtre HEPA: Filtre HEPA 13
Videos
Domaines d'utilisation
  • Revêtements de sol textiles
  • Sols durs
Accessoires
