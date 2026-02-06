CV 60/1 RS Bp Pack
Caractéristiques et avantages
Flexible d'aspiration extra long
Design compact.
- Grande maniabilité.
Spécifications
Données techniques
|Voltage (V)
|36
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Largeur de travail (mm)
|600
|Dépression (kPa/mbar)
|11,7 / 117
|Débit d'air (l/h)
|33,98
|Puissance nominale (W)
|1620
|Diamètre nominal standard ( )
|DN 32
|Niveau sonore (dB (A))
|68
|Puissance moteur brosse (W)
|373
|Couleur
|Anthracite
|Poids sans accessoires (kg)
|187
|Poids avec emballage (kg)
|323,6
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|1241 x 787 x 1316
Inclus dans la livraison
- Suceur fentes
- Tube d’aspiration amovible
- Quantité de sacs filtrants: 5 Pièce(s)
- Brosse-rouleau standard: 2 Pièce(s)
Équipement
- Classe de protection: II
- Type de filtre HEPA: Filtre HEPA 13
Domaines d'utilisation
- Revêtements de sol textiles
- Sols durs
Accessoires
Trouver des pièces détachées d'origine CV 60/1 RS Bp Pack
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.