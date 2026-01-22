K-Mop 46
L’autolaveuse K-Mop 46 redéfinit les standards de la propreté. Elle séduit par sa maniabilité unique et son utilisation intuitive. Grâce à sa prise en main ergonomique, elle s’impose comme choix incontournable dans le nettoyage des zones encombrées ou des espaces exigus, comme dans celui de surfaces plus étendues. Dotée d’une agilité remarquable et d’une largeur de travail de 46 cm, la K-Mop 46 de Kärcher conjugue avec efficacité, qualité de nettoyage et productivité.
REPRENEZ LE CONTRÔLE
Le nettoyage professionnel relève souvent du défi, tant pour les machines que pour les utilisateurs. Tout comme conjuguer performance de nettoyage et bien-être des agents d’entretien. Avec la K-Mop 46, reprenez le contrôle et ne laissez plus les contraintes dicter votre quotidien.
Design compact et intelligent
De conception compacte, l’autolaveuse K-Mop 46 se distingue par son agilité. Elle garantit un nettoyage sans effort dans les zones très encombrées ou exigües (comme les sanitaires), tandis que sa largeur de travail de 46 cm lui permet d’exceller sur des surfaces plus grandes.
Le plus : son design ultra-compact permet un stockage optimisé, nécessitant jusqu'à 71 % de place en moins que pour une autolaveuse standard.
Maniabilité sans effort
Vous bénéficiez d'une prise en main souple et fluide grâce à l’entraînement assisté par la brosse, sans aucun compromis sur l'ergonomie. La conception bien pensée de la K-Mop 46 se traduit par un allègement du poids du timon pendant le nettoyage : le réservoir d’eau sale de 4 litres n'est pas positionné sur le timon mais au niveau de la tête de brossage.
À la clé,moins de tension au niveau des bras et une réduction des risques de troubles musculo-squelettiques.
Équipée d’un pare-chocs couplé à des roulettes de protection, la K-Mop 46 nettoie au plus près des bords sans risque pour les murs, le mobilier et l’environnement de travail.
Utilisation intuitive
Grâce à l'interface IHM (Interface Homme Machine) intelligement pensée et au code-couleur éprouvé de Kärcher (jaune pour les commandes et gris pour l’entretien), utiliser la K-Mop 46 est un jeu d’enfant. La prise en main est immédiate. Et pour un nettoyage sous les tables ou dans des endroits faiblement éclairés, la K-Mop 46 est équipée d'un puissant éclairage de travail LED.
Efficacité maximale
L’autolaveuse K-Mop 46 se distingue par sa grande flexibilité et sa performance. Offrant une souplesse d’utilisation doublée d’une agilité hors pair, elle slalome aisément entre les obstacles et redouble d'efficacité pour venir à bout de tous les défis du quotidien.
L'ergonomie ? Une évidence !
Développée en collaboration avec des ergonomes, la K-Mop 46 vise le confort absolu. Le timon réglable s'adapte à tous les utilisateurs quelle que soit leur taille et chaque composant est facilement accessible. La traction optimisée les assiste efficacement pour éviter toute fatigue et le poids réduit du timon allège considérablement les tensions au niveau des bras. Le confort de travail devient la norme.
Propreté durable
La K-Mop 46 mise sur une technologie responsable :
- 28 % de plastique recyclé.
- 3 réglages de débit d'eau disponibles pour un nettoyage adapté aux besoins.
- Fonction eco!Mode pour économiser de l'énergie.
- Batterie Lithium-Ion pour une flexibilité maximale.
Conseil de Pro : Utilisez le nettoyant écologique CA 50 C pour allier performance et responsabilité environnementale.Caractéristiques techniques
Caractéristiques clés
Entraînement assisté : Les deux brosses fonctionnant en contra-rotation constituent une aide active au déplacement. La distribution centrale d’eau garantit une répartition uniforme sur le sol et réduit les éclaboussures.
Interface universelle : L'écran IHM (Interface Homme Machine) avec pictogrammes clairs permet une utilisation intuitive, élimine les barrières linguistiques et garantit des réglages toujours corrects.
Confort sur-mesure : Le réglage précis de la hauteur du timon permet d'ajuster la K-Mop 46 à chaque utilisateur et privilégier ainsi une posture ergonomique.
Éco-conception : Avec 28 % de matériaux recyclés, la fonction eco!Mode et une faible consommation d’eau par rapport à un lavage manuel*, la K-Mop 46 préserve les ressources et l’environnement.
*80 % d'eau et de détergent économisés par rapport à un nettoyage manuel avec balai à franges classique et seau de 15 litres, pour une surface de 300 m².
Intégration à l'écosystème Kärcher : Compatible avec la plateforme Battery Power+ et la plateforme de nettoyage connectée Kärcher Management. La K-Mop 46 s’adapte sur les chariots FlexoMate et les machines autoportées.
Connectivité et durabilité
Compatibilité avec le module Plug-in-Connect pour permettre la géolocalisation de la machine et la traçabilité des opérations de nettoyage. La K-Mop 46 s'utilise avec des nettoyants pour sols respectueux de l'environnement.
Transport aisé : Avec un poids de seulement 24,5 kg et une poignée de transport intégrée, la K-Mop 46 se charge facilement dans un véhicule. Ses grandes roues permettent de franchir les marches en toute sécurité.
Silence de rigueur : Son faible niveau sonore autorise une utilisation en journée dans des environnements sensibles au bruit et ouverts au public (hôtels, tertiaire, établissements de santé …).
Autonomie illimitée : Les batteries sont interchangeables. Pendant que la première est en fonctionnement sur la machine, la seconde peut être rechargée en parallèle à 80% pour un nettoyage sans interruption et une plus grande efficience.
Innovation : Les 7 brevets déposés illustrent le degré d’innovation technologique qui caractérise la K-Mop 46.
Aide financière
Pour l’achat de la K-Mop 46 de Kärcher, vous pouvez bénéficier, sous certaines conditions, d’une aide financière proposée par l’Assurance Maladie pour préserver la santé de vos collaborateurs :
Jusqu’à 70% des dépenses réalisées, dans la limite de 25 000 € par type d’investissement pour la période 2024-2027 et de 75 000 € tous types d’investissements confondus (25 000 € pour les entreprises de plus de 200 salariés).