Maniabilité sans effort

Vous bénéficiez d'une prise en main souple et fluide grâce à l’entraînement assisté par la brosse, sans aucun compromis sur l'ergonomie. La conception bien pensée de la K-Mop 46 se traduit par un allègement du poids du timon pendant le nettoyage : le réservoir d’eau sale de 4 litres n'est pas positionné sur le timon mais au niveau de la tête de brossage.

À la clé,moins de tension au niveau des bras et une réduction des risques de troubles musculo-squelettiques.

Équipée d’un pare-chocs couplé à des roulettes de protection, la K-Mop 46 nettoie au plus près des bords sans risque pour les murs, le mobilier et l’environnement de travail.