Une aide financière pour prévenir les risques ergonomiques
Pour l’achat d’une autolaveuse compacte Kärcher, parmi une sélection de modèles, vous pouvez bénéficier, sous certaines conditions, d’une aide financière proposée par l’Assurance Maladie pour préserver la santé de vos salariés.
La subvention prévention des risques ergonomiques vise à réduire l’exposition aux risques liés à des contraintes physiques marquées.
Toutes les entreprises relevant du régime général, ainsi que les travailleurs indépendants cotisant à l’assurance volontaire individuelle AT/MP, peuvent faire des demandes de Subventions Prévention des risques ergonomiques visant à participer :
- au financement d’équipements, de diagnostics ou de formations
- à la réalisation d’actions de sensibilisation aux facteurs de risques ergonomiques
- aux aménagements de postes de travail dans le cadre de la prévention de la désinsertion professionnelle
- à la prise en charge des frais de personnel dédiés à la mise en œuvre d’actions financées par le fonds
Une subvention à hauteur de 70% des dépenses réalisées.
La subvention est à hauteur de 70 % des dépenses réalisées, dans la limite de 25 000 € par type d’investissement pour la période 2024-2027 et de 75 000 € tous types d’investissements confondus (25 000 € pour les entreprises de plus de 200 salariés).
La subvention peut être dès l'achat d'une machine de 1 000€.
Les demandes se font en ligne, sur net-entreprises.fr (compte AT-MP) et les dossiers sont instruits par le réseau de caisses régionales (Carsat, Cramif, CGSS, CSS).
La subvention “Prévention des risques ergonomiques” vise à réduire l’exposition aux risques professionnels suivants :
- Les manutentions manuelles de charges, c’est-à-dire toute opération de transport ou de soutien d'une charge, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement, qui exige l'effort physique d'un ou de plusieurs travailleurs
- Les postures pénibles définies comme positions forcées des articulations
- Les vibrations mécaniques transmises aux mains et aux bras et celles transmises à l’ensemble du corps
Ces trois éléments sont des facteurs de troubles musculosquelettiques, lesquels représentent plus de 87 % des maladies professionnelles reconnues chaque année.
Les machines concernées
Si vous avez des questions
Si vous avez des interrogations concernant les Subventions Prévention, un numéro de téléphone vous est spécialement dédié : le 36 79 (service gratuit + prix de l’appel).
Besoin d’informations supplémentaires ? En savoir plus sur : ameli.fr/entreprise