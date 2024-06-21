La subvention prévention des risques ergonomiques vise à réduire l’exposition aux risques liés à des contraintes physiques marquées.

Une subvention à hauteur de 70% des dépenses réalisées.

La subvention est à hauteur de 70 % des dépenses réalisées, dans la limite de 25 000 € par type d’investissement pour la période 2024-2027 et de 75 000 € tous types d’investissements confondus (25 000 € pour les entreprises de plus de 200 salariés).

La subvention peut être dès l'achat d'une machine de 1 000€.

Les demandes se font en ligne, sur net-entreprises.fr (compte AT-MP) et les dossiers sont instruits par le réseau de caisses régionales (Carsat, Cramif, CGSS, CSS).