Compact, durable, efficace

KIRA B 50 : UNE SOLUTION DE NETTOYAGE AUTONOME DES SOLS

Équipée d’une tête de lavage à brosses-rouleaux avec fonction de pré-balayage intégrée, d’un balai latéral, d’une batterie Lithium-Ion de 160 Ah, avec une largeur de travail de 55 centimètres pour un rendement surfacique allant jusqu’à 2300 m²/h, l’autolaveuse autonome KIRA B 50 n'a rien à envier aux autolaveuses conventionnelles. Cela se traduit, en venant renforcer les équipes de nettoyage, par une efficacité et une productivité maximales.

La machine est idéale pour le nettoyage de surfaces importantes. Elle est également capable d’évoluer dans les espaces les plus étroits et exigus. Ainsi elle évoluera parfaitement dans les espaces du secteur du transport (aéroports, gares, entrepôts logistiques), dans les centres commerciaux, dans le secteur de la santé (hôpitaux, EHPAD), dans les bâtiments publics (écoles, universités, musées, centres sportifs) ou dans l’industrie pour le nettoyage des usines de production.

UNE RÉPONSE AUX PROBLÉMATIQUES DU MARCHÉ. VALORISE LE PERSONNEL

Le nettoyage des sols est une tâche chronophage et la main-d'œuvre qualifiée une denrée rare. L’autolaveuse autonome KIRA B 50 de Kärcher est la solution idéale à ce problème et vient compléter les équipes de nettoyage. Pendant que le robot nettoie en mode autonome des moyennes et grandes superficies, le personnel de nettoyage peut se consacrer à des tâches de nettoyage plus complexes. Voilà qui est bon pour la productivité et plus valorisant pour le personnel.