AUTOLAVEUSE AUTONOME
L'autolaveuse autonome KIRA B 50, qui est dôtée d'une grande efficacité, est facile d'utilisation, sûre, flexible et entièrement autonome, est la solution pour un gain de temps maximal. Elle permet également le nettoyage économique des sols de moyennes et grandes superficies.
Compact, durable, efficace
KIRA B 50 : UNE SOLUTION DE NETTOYAGE AUTONOME DES SOLS
Équipée d’une tête de lavage à brosses-rouleaux avec fonction de pré-balayage intégrée, d’un balai latéral, d’une batterie Lithium-Ion de 160 Ah, avec une largeur de travail de 55 centimètres pour un rendement surfacique allant jusqu’à 2300 m²/h, l’autolaveuse autonome KIRA B 50 n'a rien à envier aux autolaveuses conventionnelles. Cela se traduit, en venant renforcer les équipes de nettoyage, par une efficacité et une productivité maximales.
La machine est idéale pour le nettoyage de surfaces importantes. Elle est également capable d’évoluer dans les espaces les plus étroits et exigus. Ainsi elle évoluera parfaitement dans les espaces du secteur du transport (aéroports, gares, entrepôts logistiques), dans les centres commerciaux, dans le secteur de la santé (hôpitaux, EHPAD), dans les bâtiments publics (écoles, universités, musées, centres sportifs) ou dans l’industrie pour le nettoyage des usines de production.
UNE RÉPONSE AUX PROBLÉMATIQUES DU MARCHÉ. VALORISE LE PERSONNEL
Le nettoyage des sols est une tâche chronophage et la main-d'œuvre qualifiée une denrée rare. L’autolaveuse autonome KIRA B 50 de Kärcher est la solution idéale à ce problème et vient compléter les équipes de nettoyage. Pendant que le robot nettoie en mode autonome des moyennes et grandes superficies, le personnel de nettoyage peut se consacrer à des tâches de nettoyage plus complexes. Voilà qui est bon pour la productivité et plus valorisant pour le personnel.
EFFICACE
Une qualité de nettoyage irréprochable et constante dans un laps de temps établi, avec une consommation en ressources calculable et un coût prévisible : voilà ce que l’autolaveuse autonome KIRA B 50 a à offrir.
La quantité d'eau utilisée, le dosage de détergent et la vitesse de nettoyage peuvent être préréglés avec précision. De plus, le débit d’eau s’ajuste en fonction de la vitesse. Cela permet non seulement d'assurer la qualité du nettoyage, mais également de faire des économies d’eau et de détergent.
RAPIDE
Par définition, le nettoyage des sols mobilise beaucoup de personnel et de temps. L'autolaveuse autonome KIRA B 50 permet une exécution en parallèle de plusieurs tâches de nettoyage en se chargeant du nettoyage des sols pendant que l'équipe de nettoyage se consacre à des tâches plus complexes.
De cette façon, l'homme et la machine travaillent main dans la main en optimisant la productivité ; le balai latéral permet d’assurer le nettoyage au plus près des murs et la fonction de pré-balayage intégrée évite une étape d’aspiration des sols. Les actions manuelles complémentaires sont alors réduites au strict minimum.
ENTIÈREMENT AUTONOME
Pour une autonomie maximale, une station d'accueil est disponible en option. Elle assurera le remplissage du réservoir d'eau propre, la vidange et le rinçage du réservoir d'eau sale ainsi que la recharge de la batterie lithium-ion :
au besoin, l’autolaveuse KIRA B 50 se connecte en toute autonomie à la station d'accueil et tout le reste s'effectue automatiquement. Bien entendu, ces tâches peuvent aussi être effectuées manuellement ; l'utilisation de plusieurs stations d'accueil est également possible pour optimiser les processus sur les surfaces très étendues.
SIMPLE
L’utilisation et le paramétrage de l’autolaveuse autonome peuvent être réalisés sans aucune connaissance spécifique via le grand écran tactile, grâce à des menus et à une navigation intuitifs associés à des concepts de configuration faciles à comprendre.
De la configuration et du démarrage du nettoyage autonome jusqu'au mode de nettoyage manuel en passant par l'activation des groupes de nettoyage, l'utilisateur bénéficie en toute situation d'une assistance grâce à des illustrations et des instructions claires. Il est également possible de configurer plusieurs profils d'utilisateurs avec des autorisations individuelles. Plusieurs langues sont également disponibles pour s’adapter aux utilisateurs.
FLEXIBLE
Le robot autolaveuse permet un nettoyage un mode autonome mais est également utilisable en mode manuel.
Il est possible de ne spécifier que des sections d'une zone totale comme surfaces de nettoyage ou d'adapter le plan ou la séquence de nettoyage aux exigences quotidiennes.
SÉCURISÉE
Des scanners laser intégrés, des capteurs 3D et à ultrasons ainsi qu'un ordinateur de bord performant garantissent une détection optimale de l'environnement à 360°, une excellente réactivité et une navigation sécurisée. Ainsi, l'autolaveuse autonome détecte les obstacles de manière sûre et initie de manière autonome les manœuvres d'évitement correspondantes.
Un concept d'éclairage intégré informe les personnes à proximité du comportement du robot de nettoyage. L'autolaveuse est dotée d'une certification de sécurité lui permettant d’évoluer dans les lieux recevant du public : CSA_22.2 n° 336-17 et CEI 60335-2-117. À des fins de documentation et de surveillance, la KIRA B 50 envoie des notifications d'état à des appareils mobiles et établit des rapports de nettoyage détaillés accessibles dans le portail web associé.
DE NOMBREUX AVANTAGES.
Équipement complet, puissance de nettoyage élevée, fonctionnement économique, utilisation intuitive : l’autolaveuse autonome KIRA B 50 séduit non seulement au premier coup d'œil, mais aussi et surtout au quotidien.
Station d'accueil
- Permet un fonctionnement entièrement autonome
- Ravitaillement automatique (recharge de la batterie, appoint d'eau propre, vidange de l'eau sale et rinçage du réservoir)
- La station d'accueil est disponible en option (fonctionnement également possible sans station d'accueil)
Tête de lavage à brosses-rouleaux
- Pré-balayage et brossage du sol en un seul passage
- Interventions manuelles complémentaires réduites
- Performance de nettoyage maximale même sur les sols structurés et irréguliers
Système multi-capteur
- Capteurs optiques et acoustiques performants
- Vision panoramique à 360 degrés des capteurs laser
- Détection fiable du verre et des différences de niveau
- Surveillance par capteurs des zones latérales
Brosse latérale
- Nettoyage au plus près des bords
- Ramène la saleté des bords vers la trajectoire de nettoyage
- Intervention manuelle réduite en amont et en aval
L’EXCELLENCE EST DANS L'ATTENTION APPORTÉE AUX DÉTAILS. PROPRIÉTÉS DE LA KIRA B 50
Ce sont les petits et grands détails qui transforment les bonnes idées en d'excellents robots de nettoyage. Pour des performances et une sécurité maximales.
KIRA B 50. EFFICACITÉ ET CONFORT.
Le personnel de nettoyage est libéré des tâches monotones. Il peut se consacrer en parallèle à des tâches de nettoyage plus complexes.
Grâce à la puissante batterie lithium-ion de 160 Ah, à tête de nettoyage à brosses-rouleaux avec fonction pré-balayage, au balai latéral et à une largeur de travail de 55 cm, la puissance de nettoyage de la KIRA B 50 est en tout point comparable à celle d'une autolaveuse classique.
UNE RÉPONSE SUR MESURE À VOS BESOINS. COMPACTE ET FLEXIBLE.
La KIRA B 50 s’adapte à vos besoins de nettoyage en temps réel. Son format compact permet une utilisation dans des environnements difficiles d'accès ou particulièrement exigus.
UN CONCEPT DE NETTOYAGE AUTONOME ABOUTI
La station d'accueil disponible en option permet un ravitaillement entièrement autonome. Le module de nettoyage réduit l'intervention manuelle en amont et en aval.
Une fois démarré, le KIRA 50 B nettoie de façon entièrement autonome une surface prédéfinie. Avec la station d'accueil disponible en option, nous allons encore plus loin. Beaucoup plus loin. Le nettoyage autonome des sols avec le robot Kärcher permet de libérer le personnel de propreté des activités monotones et d'augmenter la productivité.
UN NETTOYAGE DES SOLS ÉCONOMIQUE, RAPIDE ET EFFICACE.
Les professionnels du nettoyage de bâtiments, d'aéroports, de supermarchés ou de sites de production le savent : par définition, le nettoyage des sols mobilise énormément de personnel et de temps, ce qui fait malheureusement grimper son coût.
La possibilité d'exécuter plusieurs tâches de nettoyage en parallèle permet de gagner du temps et d'accroître la productivité. Dans tous les secteurs nécessitant un nettoyage régulier de surfaces importantes, la rentabilité des opérations de nettoyage et la qualité du nettoyage sont au cœur des préoccupations des clients et des prestataires.
CONÇU PAR DES PROFESSIONNELS POUR DES PROFESSIONNELS : VUE D'ENSEMBLE DES CARACTÉRISTIQUES
NAVIGATION SÛRE. SÉCURITÉ CERTIFIÉE.
La sécurité prime en toute circonstance. C'est pourquoi la détection de l'environnement par le robot de nettoyage n'est pas seulement conçue pour une navigation optimale, mais aussi et surtout pour assurer la sécurité des personnes à proximité.
- Certification de sécurité pour les lieux recevant du public grâce à l'excellente détection de l'environnement
- Détection sûre et sans contact des obstacles, des risques de chute et des personnes
- Certification de sécurité selon CSA_22.2 n° 336-17 et CEI 63327
- Adapté à l'utilisation dans les lieux recevant du public
Contournement des obstacles
- Détection fiable des obstacles
- Planification automatique des trajectoires d'évitement pour le contournement des obstacles
- Manœuvres de dégagement automatiques pour éviter une interruption du nettoyage
L'UTILISATION EST UN JEU D'ENFANTS
Aussi simple à utiliser qu’un smartphone. Vous n'avez besoin d'aucune connaissance particulière pour utiliser et configurer la KIRA B 50. Une technologie ultra sophistiquée n'est réellement aboutie que si elle est également facile à utiliser. Cela vaut également pour une autolaveuse entièrement autonome.
- Utilisation intuitive avec un grand écran tactile, maintenance et entretien faciles
- Grand écran tactile de haute définition pour une gestion simple et intuitive de toutes les fonctions
- Interface utilisateur graphique avec des instructions claires, des illustrations et des animations pour une navigation simple et intuitive
- Configuration et utilisation simples du robot sans connaissances spécifiques
Fonctions
- Plusieurs modes autonomes et manuels possibles
- Permet un nettoyage ponctuel manuel
- Possibilité de création de plusieurs profils d'utilisateurs avec autorisations individuelles
UNE MACHINE ENTIÈREMENT ÉQUIPÉE DE SÉRIE.
Avec ou sans station d'accueil, la KIRA B 50 est préparée pour fonctionner en parfaite autonomie et est dotée d'une multitude d'équipements.
Équipement standard complet
- Batterie lithium-ion puissante
- Système de dosage automatique du détergent respectueux de l'environnement
- Fonction Auto-Fill pour un remplissage automatique et rinçage automatique du réservoir d'eau sale
- Gestion automatique du débit d’eau en fonction de la vitesse
- Gyrophare pour plus de sécurité
- Module d'éclairage LED innovant
MAÎTRISE TOTALE ET CONNECTÉE. À TOUT MOMENT. PARTOUT.
Pour garder une maîtrise permanente du robot de nettoyage, celui-ci est relié directement à un portail web qui vous permet de consulter à tout instant toutes les données importantes de la machine, où que vous soyez.
- Accès aux informations détaillées par le biais du portail web KIRA
- Le portail web inclut des rapports de nettoyage, des notifications, l'état de l'appareil et bien plus encore
- Envoi de notifications et de messages d'information sur vos appareils mobiles
PUISSANTS. SÛRS. ÉCOLOGIQUES. LES DÉTERGENTS POUR LE KIRA B 50
En fonction du degré d'encrassement, du lieu d'utilisation et du revêtement de sol, Kärcher recommande différents détergents à utiliser avec l’autolaveuse autonome KIRA B 50, tous parfaitement compatibles avec l'appareil, sûrs et écologiques.
KIRA CARE : NOTRE SERVICE APRÈS-VENTE. VOS AVANTAGES.
Il n'est rien de plus utile pour calculer ses coûts que de pouvoir déterminer avec précision ses propres dépenses en amont. Avec nos contrats de services KIRA Care et KIRA Care Plus, vous savez exactement à quoi vous attendre. Vous bénéficiez en outre de prestations complètes pour faciliter considérablement le fonctionnement de votre entreprise au quotidien.
Le contrat KIRA Care inclut systématiquement l'accès au portail web, les mises à jour du logiciel ainsi qu'une garantie de fonctionnement qui couvre également la batterie. Bien entendu, vous avez l'assurance que seuls des techniciens formés et expérimentés ainsi que des pièces de rechange d'origine seront employés en cas d’intervention de maintenance - les frais étant évidemment déjà inclus dans votre contrat Care. vous pouvez vous détendre, vous n'avez rien à faire puisque nous nous chargeons de tout en planifiant et en coordonnant les interventions de notre service après-vente.
Le contrat KIRA Care Plus couvre toutes les éventualités. Si l'une de vos machines tombe en panne, une machine de remplacement vous sera livrée dans les meilleurs délais, vous bénéficiez d'une réactivité maximale et vous pouvez choisir au préalable tous les consommables nécessaires en toute simplicité. Nous vous proposons également régulièrement des conseils sur mesure pour une utilisation efficace de votre robot de nettoyage.
Achat, location ou financement : les contrats KIRA Care sont le complément parfait pour votre autolaveuse autonome Kärcher.