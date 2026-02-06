L'autolaveuse autoportée B 110 R Bp Pack allie performance, fiabilité et rentabilité. Sa batterie lithium de 160 Ah avec chargeur intégré, rechargeable à tout moment, lui confère une durée de vie jusqu'à fois supérieure à celle des batteries plomb-acide classiques. En plus d'un rendement de 4500 m²/h, elle est dotée de deux réservoirs de 110 litres et d'une tête de lavage de 75 cm équipée de deux brosses-disques. Pensée pour une utilisation simple et efficace, la B 110 R est pourvue de fonctionnalités innovantes : rinçage automatique du réservoir d'eau sale, remplissage automatique du réservoir d'eau propre, ajustement du débit d'eau en fonction de la vitesse de déplacement et système de dosage de détergent DOSE pour une gestion optimale de la consommation de détergent. Le système de clés KIK garantit la sécurité et la gestion personnalisée des accès. Son interface utilisateur, composée d'un bouton de commande EASY Operation et d'un écran couleur intuitif, facilite la prise en main de l'autolaveuse.eau en fonction de la vitesse et le système de dosage de détergent DOSE.