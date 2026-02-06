B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+D75
L'autolaveuse autoportée B 110 R avec brosses-disques se distingue par sa batterie lithium-fer-phosphate de 160 Ah, son chargeur intégré et son système de dosage intégré de détergent DOSE. Les fonctions de remplissage et rinçage des réservoirs complètent l'équipement de base. Largeur de travail de 75 cm et réservoirs eau propre / eau sale de 110 litres.
L'autolaveuse autoportée B 110 R Bp Pack allie performance, fiabilité et rentabilité. Sa batterie lithium de 160 Ah avec chargeur intégré, rechargeable à tout moment, lui confère une durée de vie jusqu'à fois supérieure à celle des batteries plomb-acide classiques. En plus d'un rendement de 4500 m²/h, elle est dotée de deux réservoirs de 110 litres et d'une tête de lavage de 75 cm équipée de deux brosses-disques. Pensée pour une utilisation simple et efficace, la B 110 R est pourvue de fonctionnalités innovantes : rinçage automatique du réservoir d'eau sale, remplissage automatique du réservoir d'eau propre, ajustement du débit d'eau en fonction de la vitesse de déplacement et système de dosage de détergent DOSE pour une gestion optimale de la consommation de détergent. Le système de clés KIK garantit la sécurité et la gestion personnalisée des accès. Son interface utilisateur, composée d'un bouton de commande EASY Operation et d'un écran couleur intuitif, facilite la prise en main de l'autolaveuse.eau en fonction de la vitesse et le système de dosage de détergent DOSE.
Caractéristiques et avantages
Siège réglable en hauteur
- Position parfaite du siège, quelle que soit la taille de l'utilisateur.
- Excellent assise pendant la conduite.
- Permet des cycles de travail prolongés sans fatigue.
Batteries lithium-ion avec durée de vie renforcée.
- Durée de vie jusqu'à 4 fois supérieure à des batteries plomb/acide.
- Recharges courtes et recharges d'appoint possibles sans endommager la batterie.
- Remplacement de batterie moins fréquent, coûts réduits, moins d'interruption de travail.
Dosage de l'eau en fonction de la vitesse
- Réduit le débit d'eau dans les virages et en cas de conduite lente.
- La fonction d'économie d'eau augmente le rendement surfacique.
- Séchage rapide des sols et risque réduit d'eau résiduelle dans les virages.
Suceur d'aspiration robuste en aluminium moulé sous pression
- Avec raclettes d'aspiration Linatex® résistantes à la déchirure et durables pour un résultat d'aspiration optimal.
- Remplacement rapide et simple des raclettes d'aspiration.
- S'escamote en cas de contact avec le mur et prévient ainsi les dommages.
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Batterie
|Avancement par traction
|Moteur de traction
|Largeur de travail, brosses (mm)
|750
|Largeur de travail en aspiration (mm)
|950
|Réservoir eau propre / eau sale (l)
|110 / 110
|Rendement surfacique théorique (m²/h)
|max. 4500
|Rendement surfacique pratique (m²/h)
|3150
|Batterie (V/Ah)
|24 / 160
|Autonomie de la batterie (h)
|max. 2,5
|Temps de charge de la batterie (h)
|5
|Alimentation pour chargeur de batterie (V/Hz)
|100 - 230 / 50
|Franchissement de déclivités (%)
|10
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|180
|Pression des brosses au sol (kg)
|75
|Rayon de braquage (mm)
|1750
|Consommation d'eau (l/min)
|max. 5,7
|Niveau sonore (dB (A))
|59
|Puissance absorbée (W)
|jusqu'à 2350
|Poids sans accessoires (kg)
|350
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|1695 x 975 x 1315
Inclus dans la livraison
- Batterie et chargeur intégrés
- Suceur d'aspiration coudé
- Suceur d'aspiration robuste en aluminium moulé sous pression
- Bidon de dosage pour détergent avec système en circuit fermé
Équipement
- Auto-Fill
- Système de rinçage du réservoir breveté
- Traction puissante
- Arrêt automatique de l'eau
- Système de dosage de détergent DOSE
- Frein de stationnement
- Électrovanne
- Système à deux réservoirs
- Siège réglable en hauteur
- Indicateur du niveau d'eau: Via pression de l'eau
- Feux de jour standard
- Dosage de détergent à partir de 0,25 %
- Pare-chocs robuste
- Avec débit d'eau adapté à la vitesse de déplacement
- Mises à jour logicielles et détection des pannes à distance via la plateforme de gestion de flotte Kärcher
- Concept de codes-couleurs Kärcher pour l'utilisation et la maintenance
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) avec plus de 30 langues et droits d'accès individualisés
- Possibilités de fixation Home Base pour mop et équivalent.
- Interrupteur flotteur électrique et mécanique
- Sélecteur de commande Easy Operation
Domaines d'utilisation
- Idéale pour l'utilisation dans les supermarchés, centres commerciaux ou hôpitaux
- Convient également pour le nettoyage des espaces de production et de stockage