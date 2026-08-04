B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+R75
Performante, l'autolaveuse autoportée B 110 R avec brosse-rouleau est équipée d'une batterie lithium-fer-phosphate de 160 Ah et d'un chargeur de batterie intégré. Les fonctions de remplissage et rinçage des réservoirs associés au sytème de dosage intégré de détergent DOSE complètent l'équipement de base. Largeur de travail de 75 cm et réservoirs eau propre / eau sale de 110 litres.
Conçue pour optimiser la productivité et minimiser les coûts d'exploitation, l'autolaveuse autoportée B 110 R Bp Pack se caractérise par un rendement surfacique élevé et une fiabilité à toute épreuve. Equipée d'une batterie lithium de 160 Ah avec chargeur intégré, elle garantit une autonomie prolongée et une flexibilité de recharge optimale. Capable de nettoyer jusqu'à 4500 m² par heure, cette autolaveuse est équipée de deux réservoirs de 110 litres et d'une tête de brossage avec brosse-rouleau de 75 cm de largeur, associée à un système de prébalayage intégré. L'autolaveuse B 110 R intègre également des fonctions avancées pour simplifier son utilisation et son entretien, notamment le remplissage et le rinçage automatique des réservoirs, le réglage automatique du débit d'eau en fonction de la vitesse de déplacement, et le système de dosage de détergent DOSE. Le système de clés KIK permet de personnaliser les droits d'accès pour une sécurité accrue. Enfin, l'interface utilisateur intuitive, combinant le bouton de commande EASY Operation et un écran couleur informatif, rend la machine accessible et simple à utiliser.interrupteur EASY Operation et le grand afficheur couleur en 30 langues qui assurent une sécurité maximale et un confort élevé.
Caractéristiques et avantages
Tête de nettoyage à brosses-rouleaux avec unité de balayage intégrée
- En aluminium robuste moulé sous pression, avec de grandes roulettes de protection.
- Gain de temps grâce au prébalayage intégré des gros déchets.
- Fonctionnement très homogène et silencieux pour les utilisations dans les zones sensibles au bruit.
Batteries lithium-ion avec durée de vie renforcée.
- Durée de vie jusqu'à 4 fois supérieure à des batteries plomb/acide.
- Recharges courtes et recharges d'appoint possibles sans endommager la batterie.
- Remplacement de batterie moins fréquent, coûts réduits, moins d'interruption de travail.
Dosage de l'eau en fonction de la vitesse
- Réduit le débit d'eau dans les virages et en cas de conduite lente.
- La fonction d'économie d'eau augmente le rendement surfacique.
- Séchage rapide des sols et risque réduit d'eau résiduelle dans les virages.
Suceur d'aspiration robuste en aluminium moulé sous pression
- Avec raclettes d'aspiration Linatex® résistantes à la déchirure et durables pour un résultat d'aspiration optimal.
- Remplacement rapide et simple des raclettes d'aspiration.
- S'escamote en cas de contact avec le mur et prévient ainsi les dommages.
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Batterie
|Avancement par traction
|Moteur de traction
|Largeur de travail, brosses (mm)
|750
|Largeur de travail en aspiration (mm)
|950
|Réservoir eau propre / eau sale (l)
|110 / 110
|Rendement surfacique théorique (m²/h)
|max. 4500
|Rendement surfacique pratique (m²/h)
|3150
|Type de batterie
|Lithium-Ion
|Batterie (V/Ah)
|25,6 / 180
|Autonomie de la batterie (h)
|max. 2,5
|Temps de charge de la batterie (h)
|5
|Tension (raccordement secteur chargeur) (V)
|100 - 230
|Fréquence (raccordement secteur chargeur) (Hz)
|50
|Franchissement de déclivités (%)
|10
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|1200
|Pression des brosses au sol (kg)
|75
|Rayon de braquage (mm)
|1750
|Consommation d'eau (l/min)
|max. 5,7
|Niveau sonore (dB (A))
|59
|Puissance absorbée (W)
|jusqu'à 2350
|Mises à jour logicielles disponibles jusqu'au
|2032-01-01
|Poids sans accessoire (kg)
|350
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|1695 x 975 x 1315
Inclus dans la livraison
- Batterie et chargeur intégrés
- Suceur d'aspiration coudé
- Suceur d'aspiration robuste en aluminium moulé sous pression
- Bidon de dosage de détergent avec fonctionnement en circuit fermé
Équipement
- Remplissage automatique
- Système de rinçage du réservoir breveté
- Traction puissante
- Arrêt automatique de l'eau
- Système de dosage de détergent DOSE
- Frein de stationnement
- Dispositif de prébalayage intégré
- Électrovanne
- Système à deux réservoirs
- Siège réglable en hauteur
- Indicateur du niveau d'eau: Via pression de l'eau
- Feux de jour standard
- Dosage de détergent à partir de 0,25 %
- Pare-chocs avant robuste
- Avec débit d'eau ajusté à la vitesse de déplacement
- Mises à jour logicielles et détection des pannes à distance via la plateforme de Kärcher Equipment Management
- Concept de codes-couleurs Kärcher pour l'utilisation et la maintenance
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) avec plus de 30 langues et droits d'accès individualisés
- Tête de brossage avec brosse-rouleau silencieuse pour les zones sensibles au bruit
- Possibilités de fixation Home Base pour mop et équivalent.
- Interrupteur flotteur électrique et mécanique
- Bouton de commande Easy Operation
Domaines d'utilisation
- Idéale pour l'utilisation dans les supermarchés, centres commerciaux ou hôpitaux
- Convient également pour le nettoyage des espaces de production et de stockage