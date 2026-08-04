Conçue pour optimiser la productivité et minimiser les coûts d'exploitation, l'autolaveuse autoportée B 110 R Bp Pack se caractérise par un rendement surfacique élevé et une fiabilité à toute épreuve. Equipée d'une batterie lithium de 160 Ah avec chargeur intégré, elle garantit une autonomie prolongée et une flexibilité de recharge optimale. Capable de nettoyer jusqu'à 4500 m² par heure, cette autolaveuse est équipée de deux réservoirs de 110 litres et d'une tête de brossage avec brosse-rouleau de 75 cm de largeur, associée à un système de prébalayage intégré. L'autolaveuse B 110 R intègre également des fonctions avancées pour simplifier son utilisation et son entretien, notamment le remplissage et le rinçage automatique des réservoirs, le réglage automatique du débit d'eau en fonction de la vitesse de déplacement, et le système de dosage de détergent DOSE. Le système de clés KIK permet de personnaliser les droits d'accès pour une sécurité accrue. Enfin, l'interface utilisateur intuitive, combinant le bouton de commande EASY Operation et un écran couleur informatif, rend la machine accessible et simple à utiliser.interrupteur EASY Operation et le grand afficheur couleur en 30 langues qui assurent une sécurité maximale et un confort élevé.