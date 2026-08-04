B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+SSD+D75
L'autolaveuse autoportée B 110 R avec brosses-disques se distingue par sa batterie lithium-fer-phosphate de 160 Ah, son chargeur intégré et son système de dosage intégré de détergent DOSE. Sa brosse de lavage latérale augmente le rendement.
La B 110 R Bp Pack est une autolaveuse autoportée qui offre un rendement exceptionnel, une grande fiabilité et une rentabilité optimale. Dotée d'une batterie lithium de 160 Ah avec chargeur intégré, elle bénéficie d'une autonomie accrue, environ quatre fois supérieure à celle des batteries plomb-acide traditionnelles, et peut être rechargée en continu. Son rendement atteint 5100 m²/h grâce à deux réservoirs de 110 litres et à une tête avec brosses-disques de 75 cm de largeur. Un module de brosse latérale étend la largeur de travail de 10 cm pour un nettoyage précis des bords et des zones difficiles d'accès, comme le dessous des rayonnages. Conçue pour optimiser l'efficacité et le confort d'utilisation, la B 110 R intègre un système automatique de rinçage du réservoir d'eau sale et de remplissage du réservoir d'eau propre, un débit d'eau ajustable à la vitesse de déplacement, et le dosage précis du détergent via le système DOSE. La sécurité et la gestion des accès sont assurées par le système de clés KIK. L'interface utilisateur intuitive, avec son bouton de commande EASY Operation et son écran couleur, simplifie la prise en main et le contrôle de la machine.l'attribution individuelle de droits d'accès et l'utilisation facile grâce à l'interrupteur EASY Operation et à l'afficheur couleur viennent compléter le concept global convaincant.
Caractéristiques et avantages
Brosse de lavage latérale pour un plus grand rendement et une réduction des coûts de nettoyage.
- Permet un nettoyage au plus près des bords, le long de murs ou de rayonnages.
- S'escamote sousla machine en cas d'obstacle et prévient ainsi les dommages.
- Réduction des coûts de nettoyage grâce à la suppression des retouches manuelles le long des plinthes.
Batteries lithium-ion avec durée de vie renforcée.
- Durée de vie jusqu'à 4 fois supérieure à des batteries plomb/acide.
- Recharges courtes et recharges d'appoint possibles sans endommager la batterie.
- Remplacement de batterie moins fréquent, coûts réduits, moins d'interruption de travail.
Dosage de l'eau en fonction de la vitesse
- Réduit le débit d'eau dans les virages et en cas de conduite lente.
- La fonction d'économie d'eau augmente le rendement surfacique.
- Séchage rapide des sols et risque réduit d'eau résiduelle dans les virages.
Suceur d'aspiration robuste en aluminium moulé sous pression
- Avec raclettes d'aspiration Linatex® résistantes à la déchirure et durables pour un résultat d'aspiration optimal.
- Remplacement rapide et simple des raclettes d'aspiration.
- S'escamote en cas de contact avec le mur et prévient ainsi les dommages.
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Batterie
|Avancement par traction
|Moteur de traction
|Largeur de travail, brosses (mm)
|750
|Largeur de travail en aspiration (mm)
|950
|Réservoir eau propre / eau sale (l)
|110 / 110
|Rendement surfacique théorique (m²/h)
|max. 5100
|Rendement surfacique pratique (m²/h)
|3600
|Type de batterie
|Lithium-Ion
|Batterie (V/Ah)
|25,6 / 180
|Autonomie de la batterie (h)
|max. 2,5
|Temps de charge de la batterie (h)
|5
|Tension (raccordement secteur chargeur) (V)
|100 - 230
|Fréquence (raccordement secteur chargeur) (Hz)
|50
|Franchissement de déclivités (%)
|10
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|180
|Pression des brosses au sol (kg)
|75
|Rayon de braquage (mm)
|1750
|Consommation d'eau (l/min)
|max. 5,7
|Niveau sonore (dB (A))
|59
|Puissance absorbée (W)
|jusqu'à 2350
|Mises à jour logicielles disponibles jusqu'au
|2032-01-01
|Poids sans accessoire (kg)
|380,5
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|1695 x 975 x 1315
Inclus dans la livraison
- Batterie et chargeur intégrés
- Suceur d'aspiration coudé
- Brosse de lavage latérale
- Suceur d'aspiration robuste en aluminium moulé sous pression
- Bidon de dosage de détergent avec fonctionnement en circuit fermé
Équipement
- Remplissage automatique
- Système de rinçage du réservoir breveté
- Traction puissante
- Arrêt automatique de l'eau
- Système de dosage de détergent DOSE
- Frein de stationnement
- Électrovanne
- Système à deux réservoirs
- Siège réglable en hauteur
- Indicateur du niveau d'eau: Via pression de l'eau
- Feux de jour standard
- Dosage de détergent à partir de 0,25 %
- Pare-chocs avant robuste
- Avec débit d'eau ajusté à la vitesse de déplacement
- Mises à jour logicielles et détection des pannes à distance via la plateforme de Kärcher Equipment Management
- Concept de codes-couleurs Kärcher pour l'utilisation et la maintenance
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) avec plus de 30 langues et droits d'accès individualisés
- Possibilités de fixation Home Base pour mop et équivalent.
- Interrupteur flotteur électrique et mécanique
- Bouton de commande Easy Operation
Domaines d'utilisation
- Idéale pour l'utilisation dans les supermarchés, centres commerciaux ou hôpitaux
- Convient également pour le nettoyage des espaces de production et de stockage