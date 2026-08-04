La B 110 R Bp Pack est une autolaveuse autoportée qui offre un rendement exceptionnel, une grande fiabilité et une rentabilité optimale. Dotée d'une batterie lithium de 160 Ah avec chargeur intégré, elle bénéficie d'une autonomie accrue, environ quatre fois supérieure à celle des batteries plomb-acide traditionnelles, et peut être rechargée en continu. Son rendement atteint 5100 m²/h grâce à deux réservoirs de 110 litres et à une tête avec brosses-disques de 75 cm de largeur. Un module de brosse latérale étend la largeur de travail de 10 cm pour un nettoyage précis des bords et des zones difficiles d'accès, comme le dessous des rayonnages. Conçue pour optimiser l'efficacité et le confort d'utilisation, la B 110 R intègre un système automatique de rinçage du réservoir d'eau sale et de remplissage du réservoir d'eau propre, un débit d'eau ajustable à la vitesse de déplacement, et le dosage précis du détergent via le système DOSE. La sécurité et la gestion des accès sont assurées par le système de clés KIK. L'interface utilisateur intuitive, avec son bouton de commande EASY Operation et son écran couleur, simplifie la prise en main et le contrôle de la machine.l'attribution individuelle de droits d'accès et l'utilisation facile grâce à l'interrupteur EASY Operation et à l'afficheur couleur viennent compléter le concept global convaincant.