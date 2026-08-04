L'autolaveuse autoportée B 110 R Bp Pack se distingue par son rendement surfacique élevé, sa fiabilité et son excellentte rentabilité. Elle est équipée de série, d'une batterie lithium de 160 Ah avec chargeur intégré. D'une durée de vie environ quatre fois supérieure à une batteries plomb/acide, elle est rechargeable à tout moment. L'autolaveuse peut nettoyer jusqu'à 5100 m² par heure grâce à ses deux réservoirs de 110 litres et sa tête de brossage équipée de brosse-rouleau de 75 cm et d'un dispositif de prébalayage intégré. La brosse de lavage latérale accroit la largeur de travail de 10 cm et permet un nettoyage au plus près des bords, voire même sous certains rayonnages. L'autolaveuse B 110 R dispose du rinçage automatique du réservoir d'eau sale, de l'ajustement automatique du débit d'eau en fonction de la vitesse et du système de dosage intégré de détergent DOSE. Le système de clés KIK assure une attribution induividualisée des paramètres d'accès à la machine. Enfin, la B 110 R séduit par sa facilité d'utilisation, grâce à bouton de commande EASY Operation et à son tableau de bord sur écran couleur.10 R s'illustre par sa facilité d'utilisation grâce à l'interrupteur EASY Operation innovant associé au grand afficheur couleur en 30 langues.