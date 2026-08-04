B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+SSD+R75
Performante, l'autolaveuse autoportée B 110 R avec brosse-rouleau est équipée d'une batterie lithium-fer-phosphate de 160 Ah et d'un chargeur de batterie intégré. Une brosse de lavage latérale et un sytème de dosage intégré de détergent DOSE complète l'équipement de base.
L'autolaveuse autoportée B 110 R Bp Pack se distingue par son rendement surfacique élevé, sa fiabilité et son excellentte rentabilité. Elle est équipée de série, d'une batterie lithium de 160 Ah avec chargeur intégré. D'une durée de vie environ quatre fois supérieure à une batteries plomb/acide, elle est rechargeable à tout moment. L'autolaveuse peut nettoyer jusqu'à 5100 m² par heure grâce à ses deux réservoirs de 110 litres et sa tête de brossage équipée de brosse-rouleau de 75 cm et d'un dispositif de prébalayage intégré. La brosse de lavage latérale accroit la largeur de travail de 10 cm et permet un nettoyage au plus près des bords, voire même sous certains rayonnages. L'autolaveuse B 110 R dispose du rinçage automatique du réservoir d'eau sale, de l'ajustement automatique du débit d'eau en fonction de la vitesse et du système de dosage intégré de détergent DOSE. Le système de clés KIK assure une attribution induividualisée des paramètres d'accès à la machine. Enfin, la B 110 R séduit par sa facilité d'utilisation, grâce à bouton de commande EASY Operation et à son tableau de bord sur écran couleur.10 R s'illustre par sa facilité d'utilisation grâce à l'interrupteur EASY Operation innovant associé au grand afficheur couleur en 30 langues.
Caractéristiques et avantages
Brosse de lavage latérale pour un plus grand rendement et une réduction des coûts de nettoyage.
- Permet un nettoyage au plus près des bords, le long de murs ou de rayonnages.
- S'escamote sousla machine en cas d'obstacle et prévient ainsi les dommages.
- Réduction des coûts de nettoyage grâce à la suppression des retouches manuelles le long des plinthes.
Batteries lithium-ion avec durée de vie renforcée.
- Durée de vie jusqu'à 4 fois supérieure à des batteries plomb/acide.
- Recharges courtes et recharges d'appoint possibles sans endommager la batterie.
- Remplacement de batterie moins fréquent, coûts réduits, moins d'interruption de travail.
Tête de nettoyage à brosses-rouleaux avec unité de balayage intégrée
- En aluminium robuste moulé sous pression, avec de grandes roulettes de protection.
- Gain de temps grâce au prébalayage intégré des gros déchets.
- Fonctionnement très homogène et silencieux pour les utilisations dans les zones sensibles au bruit.
Suceur d'aspiration robuste en aluminium moulé sous pression
- Avec raclettes d'aspiration Linatex® résistantes à la déchirure et durables pour un résultat d'aspiration optimal.
- Remplacement rapide et simple des raclettes d'aspiration.
- S'escamote en cas de contact avec le mur et prévient ainsi les dommages.
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Batterie
|Avancement par traction
|Moteur de traction
|Largeur de travail, brosses (mm)
|750
|Largeur de travail en aspiration (mm)
|950
|Réservoir eau propre / eau sale (l)
|110 / 110
|Rendement surfacique théorique (m²/h)
|max. 5100
|Rendement surfacique pratique (m²/h)
|3600
|Type de batterie
|Lithium-Ion
|Batterie (V/Ah)
|25,6 / 180
|Autonomie de la batterie (h)
|max. 2,5
|Temps de charge de la batterie (h)
|5
|Tension (raccordement secteur chargeur) (V)
|100 - 230
|Fréquence (raccordement secteur chargeur) (Hz)
|50
|Franchissement de déclivités (%)
|10
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|1200
|Pression des brosses au sol (kg)
|75
|Rayon de braquage (mm)
|1750
|Consommation d'eau (l/min)
|max. 5,7
|Niveau sonore (dB (A))
|59
|Puissance absorbée (W)
|jusqu'à 2350
|Mises à jour logicielles disponibles jusqu'au
|2032-01-01
|Poids sans accessoire (kg)
|396,5
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|1695 x 975 x 1315
Inclus dans la livraison
- Batterie et chargeur intégrés
- Suceur d'aspiration coudé
- Brosse de lavage latérale
- Suceur d'aspiration robuste en aluminium moulé sous pression
- Bidon de dosage de détergent avec fonctionnement en circuit fermé
Équipement
- Remplissage automatique
- Système de rinçage du réservoir breveté
- Traction puissante
- Arrêt automatique de l'eau
- Système de dosage de détergent DOSE
- Frein de stationnement
- Dispositif de prébalayage intégré
- Électrovanne
- Système à deux réservoirs
- Siège réglable en hauteur
- Indicateur du niveau d'eau: Via pression de l'eau
- Feux de jour standard
- Dosage de détergent à partir de 0,25 %
- Pare-chocs avant robuste
- Avec débit d'eau ajusté à la vitesse de déplacement
- Mises à jour logicielles et détection des pannes à distance via la plateforme de Kärcher Equipment Management
- Concept de codes-couleurs Kärcher pour l'utilisation et la maintenance
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) avec plus de 30 langues et droits d'accès individualisés
- Tête de brossage avec brosse-rouleau silencieuse pour les zones sensibles au bruit
- Possibilités de fixation Home Base pour mop et équivalent.
- Interrupteur flotteur électrique et mécanique
- Bouton de commande Easy Operation
Domaines d'utilisation
- Idéale pour l'utilisation dans les supermarchés, centres commerciaux ou hôpitaux
- Convient également pour le nettoyage des espaces de production et de stockage