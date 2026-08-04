B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+R75
Autolaveuse aspirante autoportée performante B 110 R avec un vaste éventail d'équipements et une tête de brosse-rouleau avec unité de balayage intégrée et 75 centimètres de largeur de travail.
Des équipements élaborés pour protéger les précieuses ressources tels que le système de dosage de détergent Dose et le dosage de l'eau en fonction de la vitesse font partie intégrante du concept de notre autolaveuse aspirante autoportée B 110 R. Une puissante batterie de 170 Ah ainsi qu'un chargeur intégré sont inclus de série. De plus, la tête de brosse-rouleau avec 75 centimètres de largeur de travail et fonction de prébalayage intégrée s'illustrent par une puissance de nettoyage optimale. Pour un remplissage rapide du réservoir d'eau propre et pour un nettoyage en profondeur du réservoir d'eau sale, notre fonction Auto-Fill ingénieuse ainsi qu'un système de rinçage automatique du réservoir font également partie de l'équipement. Chacun des deux réservoirs possède une contenance de 110 litres. Les utilisateurs bénéficient par ailleurs d'un réglage en hauteur confortable du siège, de possibilités de paramétrage aisées via l'écran couleur en plus de 30 langues ainsi que de feux de circulation diurne pour un niveau de sécurité encore plus élevé. Avec la B 110 R, des rendements surfaciques d'environ 4 500 m² par heure sont réalisables.
Caractéristiques et avantages
Tête de nettoyage à brosses-rouleaux avec unité de balayage intégréeEn aluminium robuste moulé sous pression, avec de grandes roulettes de protection. Gain de temps grâce au prébalayage intégré des gros déchets. Fonctionnement très homogène et silencieux pour les utilisations dans les zones sensibles au bruit.
Siège réglable en hauteurPosition parfaite du siège, quelle que soit la taille de l'utilisateur. Excellent assise pendant la conduite. Permet des cycles de travail prolongés sans fatigue.
Dosage de l'eau en fonction de la vitesseRéduit le débit d'eau dans les virages et en cas de conduite lente. La fonction d'économie d'eau augmente le rendement surfacique. Séchage rapide des sols et risque réduit d'eau résiduelle dans les virages.
Suceur d'aspiration robuste en aluminium moulé sous pression
- Avec raclettes d'aspiration Linatex® résistantes à la déchirure et durables pour un résultat d'aspiration optimal.
- Remplacement rapide et simple des raclettes d'aspiration.
- S'escamote en cas de contact avec le mur et prévient ainsi les dommages.
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Batterie
|Avancement par traction
|Moteur de traction
|Largeur de travail, brosses (mm)
|750
|Largeur de travail en aspiration (mm)
|950
|Réservoir eau propre / eau sale (l)
|110 / 110
|Rendement surfacique théorique (m²/h)
|4500
|Rendement surfacique pratique (m²/h)
|3150
|Batterie (V/Ah)
|24 / 170
|Autonomie de la batterie (h)
|max. 2,5
|Temps de charge de la batterie (h)
|7
|Tension (raccordement secteur chargeur) (V)
|100 - 230
|Fréquence (raccordement secteur chargeur) (Hz)
|50 - 60
|Franchissement de déclivités (%)
|10
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|1200
|Pression des brosses au sol (kg)
|75
|Rayon de braquage (mm)
|1750
|Consommation d'eau (l/min)
|max. 5,7
|Niveau sonore (dB (A))
|59
|Puissance absorbée (W)
|jusqu'à 2350
|Poids total autorisé (kg)
|650
|Mises à jour logicielles disponibles jusqu'au
|2032-01-01
|Poids sans accessoire (kg)
|373
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|1695 x 975 x 1315
Inclus dans la livraison
- Batterie et chargeur intégrés
- Suceur d'aspiration coudé
- Bidon de dosage de détergent avec fonctionnement en circuit fermé
Équipement
- Remplissage automatique
- Système de rinçage du réservoir breveté
- Traction puissante
- Arrêt automatique de l'eau
- Système de dosage de détergent DOSE
- Frein de stationnement
- Dispositif de prébalayage intégré
- Électrovanne
- Système à deux réservoirs
- Siège réglable en hauteur
- Indicateur du niveau d'eau: Via pression de l'eau
- Feux de jour standard
- Dosage de détergent à partir de 0,25 %
- Pare-chocs avant robuste
- Avec débit d'eau ajusté à la vitesse de déplacement
- Mises à jour logicielles et détection des pannes à distance via la plateforme de Kärcher Equipment Management
- Concept de codes-couleurs Kärcher pour l'utilisation et la maintenance
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) avec plus de 30 langues et droits d'accès individualisés
- Tête de brossage avec brosse-rouleau silencieuse pour les zones sensibles au bruit
- Possibilités de fixation Home Base pour mop et équivalent.
- Interrupteur flotteur électrique et mécanique
- Bouton de commande Easy Operation
Videos
Domaines d'utilisation
- Idéale pour l'utilisation dans les supermarchés, centres commerciaux ou hôpitaux
- Convient également pour le nettoyage des espaces de production et de stockage