B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+SSD+D75
Équipée de réservoirs d'eau propre et d'eau sale d'une contenance respective de 110 litres ainsi que de la fonction Auto-Fill, l'autolaveuse aspirante autoportée B 110 R permet des rendements surfaciques de 5 100 m² par heure.
Grâce à un volume de réservoir respectif de 110 litres pour l'eau propre et l'eau sale combiné à 75 centimètres de largeur de travail, notre autolaveuse aspirante autoportée B 110 R atteint aisément un rendement surfacique d'environ 5 100 m² par heure. De plus, un plateau de brossage latéral est monté, permettant d'augmenter la largeur de travail de 10 centimètres pour un nettoyage au plus près des bords. Entre le système de dosage de détergent Dose qui favorise le respect de l'environnement, la fonction Auto-Fill qui permet de gagner du temps lors du remplissage du réservoir d'eau propre et le système à clé KIK pour éviter les erreurs de manipulation, la machine dispose d'une foule d'équipements complémentaires conçus pour une utilisation économique et conviviale. Une puissante batterie de 170 Ah ainsi qu'un chargeur embarqué sont également inclus de série. L'utilisateur bénéficie d'un réglage en hauteur confortable du siège, de possibilités de paramétrage aisées via l'écran couleur en plus de 30 langues ainsi que de feux de circulation diurne pour augmenter la sécurité passive.
Caractéristiques et avantages
Brosse de lavage latérale pour un plus grand rendement et une réduction des coûts de nettoyage.Permet un nettoyage au plus près des bords, le long de murs ou de rayonnages. S'escamote sousla machine en cas d'obstacle et prévient ainsi les dommages. Réduction des coûts de nettoyage grâce à la suppression des retouches manuelles le long des plinthes.
Siège réglable en hauteurPosition parfaite du siège, quelle que soit la taille de l'utilisateur. Excellent assise pendant la conduite. Permet des cycles de travail prolongés sans fatigue.
Dosage de l'eau en fonction de la vitesseRéduit le débit d'eau dans les virages et en cas de conduite lente. La fonction d'économie d'eau augmente le rendement surfacique. Séchage rapide des sols et risque réduit d'eau résiduelle dans les virages.
Suceur d'aspiration robuste en aluminium moulé sous pression
- Avec raclettes d'aspiration Linatex® résistantes à la déchirure et durables pour un résultat d'aspiration optimal.
- Remplacement rapide et simple des raclettes d'aspiration.
- S'escamote en cas de contact avec le mur et prévient ainsi les dommages.
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Batterie
|Avancement par traction
|Moteur de traction
|Largeur de travail, brosses (mm)
|750
|Largeur de travail en aspiration (mm)
|950
|Réservoir eau propre / eau sale (l)
|110 / 110
|Rendement surfacique théorique (m²/h)
|max. 5100
|Rendement surfacique pratique (m²/h)
|3600
|Batterie (V/Ah)
|24 / 170
|Autonomie de la batterie (h)
|max. 2,5
|Temps de charge de la batterie (h)
|7
|Tension (raccordement secteur chargeur) (V)
|100 - 230
|Fréquence (raccordement secteur chargeur) (Hz)
|50 - 60
|Franchissement de déclivités (%)
|10
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|180
|Pression des brosses au sol (kg)
|75
|Rayon de braquage (mm)
|1750
|Consommation d'eau (l/min)
|max. 5,7
|Niveau sonore (dB (A))
|59
|Puissance absorbée (W)
|jusqu'à 2350
|Poids total autorisé (kg)
|650
|Mises à jour logicielles disponibles jusqu'au
|2032-01-01
|Poids sans accessoire (kg)
|380
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|1695 x 975 x 1315
Inclus dans la livraison
- Batterie et chargeur intégrés
- Suceur d'aspiration coudé
- Brosse de lavage latérale
- Suceur d'aspiration robuste en aluminium moulé sous pression
- Bidon de dosage de détergent avec fonctionnement en circuit fermé
Équipement
- Remplissage automatique
- Système de rinçage du réservoir breveté
- Traction puissante
- Arrêt automatique de l'eau
- Système de dosage de détergent DOSE
- Frein de stationnement
- Électrovanne
- Système à deux réservoirs
- Siège réglable en hauteur
- Indicateur du niveau d'eau: Via pression de l'eau
- Feux de jour standard
- Dosage de détergent à partir de 0,25 %
- Pare-chocs avant robuste
- Avec débit d'eau ajusté à la vitesse de déplacement
- Mises à jour logicielles et détection des pannes à distance via la plateforme de Kärcher Equipment Management
- Concept de codes-couleurs Kärcher pour l'utilisation et la maintenance
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) avec plus de 30 langues et droits d'accès individualisés
- Possibilités de fixation Home Base pour mop et équivalent.
- Interrupteur flotteur électrique et mécanique
- Bouton de commande Easy Operation
Videos
Domaines d'utilisation
- Idéale pour l'utilisation dans les supermarchés, centres commerciaux ou hôpitaux
- Convient également pour le nettoyage des espaces de production et de stockage