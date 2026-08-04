B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+SSD+R75
Autolaveuse aspirante autoportée fiable B 110 R avec batterie de 170 Ah, chargeur intégré, plateau de brossage latéral et système de dosage de détergent Dose. Rendement surfacique : 5 100 m2/heure.
Équipée de série d'une puissante batterie de 170 Ah ainsi que d'un chargeur intégré, l'autolaveuse aspirante autoportée compacte B 110 R et ses réservoirs de 110 litres permettent de nettoyer jusqu'à 5 100 m² par heure. Cela est garanti par la tête de brosse-rouleau avec 75 centimètres de largeur de travail et unité de balayage ainsi que par le plateau de brossage latéral rapporté permettant une augmentation de 10 centimètres de la largeur de travail pour un nettoyage au plus près des bords et même sous les rayonnages. Également inclus de série : un dosage de l'eau en fonction de la vitesse et le système de dosage de détergent Dose pour favoriser le respect de l'environnement, la fonction Auto-Fill pour gagner du temps lors du remplissage du réservoir d'eau propre et le système de rinçage du réservoir pour un nettoyage rapide du réservoir d'eau sale. L'ensemble des fonctions peut être commandé de manière confortable, conviviale et en 30 langues via le grand écran couleur et via l'interrupteur EASY Operation. Le système à clé KIK intégré permet une attribution individuelle de droits d'accès aux fonctions essentielles de la machine, contribuant ainsi efficacement à éviter les erreurs de manipulation. Afin d'augmenter la sécurité passive, nous avons en outre intégré des feux de circulation diurne.
Caractéristiques et avantages
Tête de nettoyage à brosses-rouleaux avec unité de balayage intégréeEn aluminium robuste moulé sous pression, avec de grandes roulettes de protection. Gain de temps grâce au prébalayage intégré des gros déchets. Fonctionnement très homogène et silencieux pour les utilisations dans les zones sensibles au bruit.
Brosse de lavage latérale pour un plus grand rendement et une réduction des coûts de nettoyage.Permet un nettoyage au plus près des bords, le long de murs ou de rayonnages. S'escamote sousla machine en cas d'obstacle et prévient ainsi les dommages. Réduction des coûts de nettoyage grâce à la suppression des retouches manuelles le long des plinthes.
Siège réglable en hauteurPosition parfaite du siège, quelle que soit la taille de l'utilisateur. Excellent assise pendant la conduite. Permet des cycles de travail prolongés sans fatigue.
Dosage de l'eau en fonction de la vitesse
- Réduit le débit d'eau dans les virages et en cas de conduite lente.
- La fonction d'économie d'eau augmente le rendement surfacique.
- Séchage rapide des sols et risque réduit d'eau résiduelle dans les virages.
Suceur d'aspiration robuste en aluminium moulé sous pression
- Avec raclettes d'aspiration Linatex® résistantes à la déchirure et durables pour un résultat d'aspiration optimal.
- Remplacement rapide et simple des raclettes d'aspiration.
- S'escamote en cas de contact avec le mur et prévient ainsi les dommages.
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Batterie
|Avancement par traction
|Moteur de traction
|Largeur de travail, brosses (mm)
|750
|Largeur de travail en aspiration (mm)
|950
|Réservoir eau propre / eau sale (l)
|110 / 110
|Rendement surfacique théorique (m²/h)
|max. 5100
|Rendement surfacique pratique (m²/h)
|3600
|Batterie (V/Ah)
|24 / 170
|Autonomie de la batterie (h)
|max. 2,5
|Temps de charge de la batterie (h)
|7
|Tension (raccordement secteur chargeur) (V)
|100 - 230
|Fréquence (raccordement secteur chargeur) (Hz)
|50 - 60
|Franchissement de déclivités (%)
|10
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|1200
|Pression des brosses au sol (kg)
|75
|Rayon de braquage (mm)
|1750
|Consommation d'eau (l/min)
|max. 5,7
|Niveau sonore (dB (A))
|59
|Puissance absorbée (W)
|jusqu'à 2350
|Poids total autorisé (kg)
|650
|Mises à jour logicielles disponibles jusqu'au
|2032-01-01
|Poids sans accessoire (kg)
|380
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|1695 x 975 x 1315
Inclus dans la livraison
- Batterie et chargeur intégrés
- Suceur d'aspiration coudé
- Brosse de lavage latérale
- Suceur d'aspiration robuste en aluminium moulé sous pression
- Bidon de dosage de détergent avec fonctionnement en circuit fermé
Équipement
- Remplissage automatique
- Système de rinçage du réservoir breveté
- Traction puissante
- Arrêt automatique de l'eau
- Système de dosage de détergent DOSE
- Frein de stationnement
- Dispositif de prébalayage intégré
- Électrovanne
- Système à deux réservoirs
- Siège réglable en hauteur
- Indicateur du niveau d'eau: Via pression de l'eau
- Feux de jour standard
- Dosage de détergent à partir de 0,25 %
- Pare-chocs avant robuste
- Avec débit d'eau ajusté à la vitesse de déplacement
- Mises à jour logicielles et détection des pannes à distance via la plateforme de Kärcher Equipment Management
- Concept de codes-couleurs Kärcher pour l'utilisation et la maintenance
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) avec plus de 30 langues et droits d'accès individualisés
- Tête de brossage avec brosse-rouleau silencieuse pour les zones sensibles au bruit
- Possibilités de fixation Home Base pour mop et équivalent.
- Interrupteur flotteur électrique et mécanique
- Bouton de commande Easy Operation
Videos
Domaines d'utilisation
- Idéale pour l'utilisation dans les supermarchés, centres commerciaux ou hôpitaux
- Convient également pour le nettoyage des espaces de production et de stockage