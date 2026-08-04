Un afficheur multilingue, un bouton unique de sélection de programme EASY Operation, des éléments de commande à code couleurs : l'autolaveuse autoportée B 110 R Classic Bp Pack séduit par son concept d'utilisation simple et intuitif tout en offrant d'excellents résultats de nettoyage sur les superficies moyennes. Ces performances sont assurées grâce à la tête de nettoyage à brosse-disques et au suceur d'aspiration fabriqués en aluminium haut de gamme offrant la meilleure puissance d'aspiration du marché. Équipée de série d'une puissante batterie AGM de 170 Ah, du chargeur assorti et du mode eco!efficiency limitant les consommations d'eau et de détergent, cette autolaveuse s'illustre en outre par des rendements surfaciques allant jusqu'à 4 500 m²/h et un fonctionnement très silencieux. Les généreux réservoirs de 110 litres pour l'eau propre et l'eau sale permettent des utilisations prolongées tandis que les feux de jour garantissent la sécurité de l'utilisateur et de son environnement. De plus, le système de clé KIK intelligent permet d'attribuer des droits d'accès individuels aux fonctions de la machine pour prévenir toute erreur de manipulation.