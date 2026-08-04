B 110 R Classic Bp Pack + D75
Autolaveuse autoportée offrant performances et simplicité d'utilisation. Elle est équipée de réservoirs de 110 litres et d'une batterie de 170 Ah pour une grande autonomie. Sa tête de brossage à relevage électrique de 75 cm assure qualité de nettoyage et rendement important.
Un afficheur multilingue, un bouton unique de sélection de programme EASY Operation, des éléments de commande à code couleurs : l'autolaveuse autoportée B 110 R Classic Bp Pack séduit par son concept d'utilisation simple et intuitif tout en offrant d'excellents résultats de nettoyage sur les superficies moyennes. Ces performances sont assurées grâce à la tête de nettoyage à brosse-disques et au suceur d'aspiration fabriqués en aluminium haut de gamme offrant la meilleure puissance d'aspiration du marché. Équipée de série d'une puissante batterie AGM de 170 Ah, du chargeur assorti et du mode eco!efficiency limitant les consommations d'eau et de détergent, cette autolaveuse s'illustre en outre par des rendements surfaciques allant jusqu'à 4 500 m²/h et un fonctionnement très silencieux. Les généreux réservoirs de 110 litres pour l'eau propre et l'eau sale permettent des utilisations prolongées tandis que les feux de jour garantissent la sécurité de l'utilisateur et de son environnement. De plus, le système de clé KIK intelligent permet d'attribuer des droits d'accès individuels aux fonctions de la machine pour prévenir toute erreur de manipulation.
Caractéristiques et avantages
Suceur d'aspiration robuste en aluminium moulé sous pression
- Avec raclettes d'aspiration Linatex® résistantes à la déchirure et durables pour un résultat d'aspiration optimal.
- Remplacement rapide et simple des raclettes d'aspiration.
- S'escamote en cas de contact avec le mur et prévient ainsi les dommages.
Système à clé KIK innovant
- Sécurité accrue contre toute manipulation incorrecte.
- Réduction des coûts de maintenance.
- Adaptation optimale aux tâches de nettoyage particulières sans gros effort de l'utilisateur.
Mode d'économie d'énergie eco!efficiency
- Consommation électrique moindre.
- Fonctionnement 40% plus long par chargement.
- Appareil encore plus silencieux et donc idéal pour les espaces sensibles au bruit (nettoyage diurne, hôpitaux, hôtels, etc.).
Grand écran couleur
- Aucun chargeur séparé requis.
- Manipulation confortable et aisée.
- Réglable sur différents types de batterie.
Confort d'utilisation
- Manipulation aisée grâce aux commandes claires à code couleur.
- Plus grande facilité d'utilisation et familiarisation plus rapide.
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Batterie
|Avancement par traction
|Moteur des brosses
|Largeur de travail, brosses (mm)
|750
|Largeur de travail en aspiration (mm)
|950
|Réservoir eau propre / eau sale ( )
|110 / 110
|Rendement surfacique théorique (m²/h)
|max. 4500
|Rendement surfacique pratique (m²/h)
|3150
|Type de batterie
|Sans entretien
|Batterie (V/Ah)
|24 / 170
|Autonomie de la batterie (h)
|max. 2,5
|Tension (raccordement secteur chargeur) (V)
|230
|Fréquence (raccordement secteur chargeur) (Hz)
|50
|Vitesse de déplacement (km/h)
|max. 6
|Franchissement de déclivités (%)
|max. 10
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|180
|Pression des brosses au sol (kg/g/cm²)
|75 / 40
|Rayon de braquage (cm)
|175
|Consommation d'eau (l/min)
|max. 5
|Niveau sonore (dB (A))
|59
|Poids sans accessoire (kg)
|379
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|1635 x 975 x 1265
Inclus dans la livraison
- Brosse-disque: 2 Pièce(s)
- Avec batterie et chargeur
- Suceur d'aspiration coudé
- Suceur d'aspiration robuste en aluminium moulé sous pression
Équipement
- Traction puissante
- Arrêt automatique de l'eau
- Électrovanne
- Système à deux réservoirs
- Feux de jour standard
- Type de lèvres d'aspiration: Linatex®
- Concept de codes-couleurs Kärcher pour l'utilisation et la maintenance
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) avec plus de 30 langues et droits d'accès individualisés
- Possibilités de fixation Home Base pour mop et équivalent.
- Bouton de commande Easy Operation
Videos
Domaines d'utilisation
- Idéale pour l'utilisation dans les supermarchés, centres commerciaux ou hôpitaux
- Convient également pour le nettoyage des espaces de production et de stockage