B 110 R Classic Bp Pack + R75
Autolaveuse autoportée offrant performances et simplicité d'utilisation. Elle est équipée de réservoires de 110 litres et d'une batterie de 170 Ah pour une grande autonomie. Sa tête de nettoyage a brosse-rouleaux de 75 cm assure qualité de nettoyage et rendement important.
Très facile d'utilisation, l'autolaveuse autoportée B 110 R Classic R Bp Pack est équipée d'un suceur robuste en aluminium à la puissance d'aspiration la plus importante du marché ainsi que d'une tête de nettoyage à brosse-rouleaux d'une largeur de 75 centimètres avec fonction de prébalayage également en aluminium. Des réservoirs de 110 litres pour l'eau propre et l'eau sale permettent non seulement des utilisations prolongées, mais également des rendements surfaciques allant jusqu'à 4 500 m²/h. Grâce à son format compact, la B 110 R Classic est très agile et convient donc parfaitement au nettoyage des espaces les plus réduits. Les feux de jour de série assurent la sécurité de l'utilisateur et de son environnement. La pression de contact élevée des brosses rouleaux garantit d'excellents résultats de nettoyage. Au besoin, leur remplacement s'effectue rapidement et facilement sans utilisation d'outil. Le grand afficheur pour le réglage de toutes les fonctions essentielles en 30 langues et les éléments de commande à code couleurs assurent la facilité d'utilisation de l'appareil et une prise en main aisée. Le système de clé KIK intelligent permet d'attribuer des droits d'accès individuels aux fonctions de la machine pour prévenir toute erreur de manipulation.
Caractéristiques et avantages
Suceur d'aspiration robuste en aluminium moulé sous pression
- Avec raclettes d'aspiration Linatex® résistantes à la déchirure et durables pour un résultat d'aspiration optimal.
- Remplacement rapide et simple des raclettes d'aspiration.
- S'escamote en cas de contact avec le mur et prévient ainsi les dommages.
Tête de nettoyage à brosses-rouleaux avec unité de balayage intégrée
- En aluminium robuste moulé sous pression, avec de grandes roulettes de protection.
- Gain de temps grâce au prébalayage intégré des gros déchets.
- Fonctionnement très homogène et silencieux pour les utilisations dans les zones sensibles au bruit.
Système à clé KIK innovant
- Sécurité accrue contre toute manipulation incorrecte.
- Réduction des coûts de maintenance.
- Adaptation optimale aux tâches de nettoyage particulières sans gros effort de l'utilisateur.
Mode d'économie d'énergie eco!efficiency
- Consommation électrique moindre.
- Fonctionnement 40% plus long par chargement.
- Appareil encore plus silencieux et donc idéal pour les espaces sensibles au bruit (nettoyage diurne, hôpitaux, hôtels, etc.).
Grand écran couleur
- Aucun chargeur séparé requis.
- Manipulation confortable et aisée.
- Réglable sur différents types de batterie.
Confort d'utilisation
- Manipulation aisée grâce aux commandes claires à code couleur.
- Plus grande facilité d'utilisation et familiarisation plus rapide.
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Batterie
|Avancement par traction
|Moteur des brosses
|Largeur de travail, brosses (mm)
|750
|Largeur de travail en aspiration (mm)
|950
|Réservoir eau propre / eau sale ( )
|110 / 110
|Rendement surfacique théorique (m²/h)
|max. 4500
|Rendement surfacique pratique (m²/h)
|3150
|Type de batterie
|Sans entretien
|Batterie (V/Ah)
|24 / 170
|Autonomie de la batterie (h)
|max. 2,5
|Tension (raccordement secteur chargeur) (V)
|230
|Fréquence (raccordement secteur chargeur) (Hz)
|50
|Vitesse de déplacement (km/h)
|max. 6
|Franchissement de déclivités (%)
|max. 10
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|1200
|Pression des brosses au sol (kg/g/cm²)
|75 / 500
|Rayon de braquage (cm)
|175
|Consommation d'eau (l/min)
|max. 5
|Niveau sonore (dB (A))
|59
|Poids sans accessoire (kg)
|379
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|1635 x 975 x 1265
Inclus dans la livraison
- Brosses-rouleaux: 2 Pièce(s)
- Avec batterie et chargeur
- Suceur d'aspiration coudé
- Suceur d'aspiration robuste en aluminium moulé sous pression
Équipement
- Traction puissante
- Arrêt automatique de l'eau
- Dispositif de prébalayage intégré
- Fonction de prébalayage
- Électrovanne
- Système à deux réservoirs
- Feux de jour standard
- Type de lèvres d'aspiration: Linatex®
- Concept de codes-couleurs Kärcher pour l'utilisation et la maintenance
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) avec plus de 30 langues et droits d'accès individualisés
- Tête de brossage avec brosse-rouleau silencieuse pour les zones sensibles au bruit
- Possibilités de fixation Home Base pour mop et équivalent.
- Bouton de commande Easy Operation
Videos
Domaines d'utilisation
- Idéale pour l'utilisation dans les supermarchés, centres commerciaux ou hôpitaux
- Convient également pour le nettoyage des espaces de production et de stockage