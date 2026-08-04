Très facile d'utilisation, l'autolaveuse autoportée B 110 R Classic R Bp Pack est équipée d'un suceur robuste en aluminium à la puissance d'aspiration la plus importante du marché ainsi que d'une tête de nettoyage à brosse-rouleaux d'une largeur de 75 centimètres avec fonction de prébalayage également en aluminium. Des réservoirs de 110 litres pour l'eau propre et l'eau sale permettent non seulement des utilisations prolongées, mais également des rendements surfaciques allant jusqu'à 4 500 m²/h. Grâce à son format compact, la B 110 R Classic est très agile et convient donc parfaitement au nettoyage des espaces les plus réduits. Les feux de jour de série assurent la sécurité de l'utilisateur et de son environnement. La pression de contact élevée des brosses rouleaux garantit d'excellents résultats de nettoyage. Au besoin, leur remplacement s'effectue rapidement et facilement sans utilisation d'outil. Le grand afficheur pour le réglage de toutes les fonctions essentielles en 30 langues et les éléments de commande à code couleurs assurent la facilité d'utilisation de l'appareil et une prise en main aisée. Le système de clé KIK intelligent permet d'attribuer des droits d'accès individuels aux fonctions de la machine pour prévenir toute erreur de manipulation.