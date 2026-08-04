L'autolaveuse aspirante autoportée compacte et maniable B 150 R s'illustre par 8 km/h de vitesse de déplacement, un capteur d'angle de braquage, un dosage de l'eau en fonction de la vitesse et un rendement surfacique de 6 800 m²/h. En outre, elle dispose d'une tête de brossage à rouleaux d'une largeur de travail de 85 centimètres avec fonction de balayage intégrée et d'un suceur d'aspiration de dernière génération en aluminium qui offre une puissance d'aspiration impressionnante. Les feux de circulation diurne assurent par ailleurs une visibilité optimale. Pour gagner du temps lors du remplissage du réservoir d'eau propre de 150 litres, la fonction Auto-Fill de Kärcher fait en outre partie de l'équipement standard. Également inclus : la batterie de 170 Ah et un chargeur intégré. Le grand afficheur couleur en 30 langues pour une utilisation facile et le réglage des paramètres de nettoyage ainsi que le système à clé KIK breveté, permettant d'attribuer différents droits d'accès aux différents utilisateurs et excluant ainsi la majorité des erreurs de manipulation, viennent compléter l'éventail d'équipements.