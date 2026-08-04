B 150 R Bp Pack+170Ah AGM+R85
Équipée de série d'une puissante batterie de 170 Ah et d'un chargeur intégré : notre autolaveuse aspirante autoportée B 150 R. Avec une tête de brossage à rouleaux de 85 cm.
L'autolaveuse aspirante autoportée compacte et maniable B 150 R s'illustre par 8 km/h de vitesse de déplacement, un capteur d'angle de braquage, un dosage de l'eau en fonction de la vitesse et un rendement surfacique de 6 800 m²/h. En outre, elle dispose d'une tête de brossage à rouleaux d'une largeur de travail de 85 centimètres avec fonction de balayage intégrée et d'un suceur d'aspiration de dernière génération en aluminium qui offre une puissance d'aspiration impressionnante. Les feux de circulation diurne assurent par ailleurs une visibilité optimale. Pour gagner du temps lors du remplissage du réservoir d'eau propre de 150 litres, la fonction Auto-Fill de Kärcher fait en outre partie de l'équipement standard. Également inclus : la batterie de 170 Ah et un chargeur intégré. Le grand afficheur couleur en 30 langues pour une utilisation facile et le réglage des paramètres de nettoyage ainsi que le système à clé KIK breveté, permettant d'attribuer différents droits d'accès aux différents utilisateurs et excluant ainsi la majorité des erreurs de manipulation, viennent compléter l'éventail d'équipements.
Caractéristiques et avantages
Suceur d'aspiration robuste en aluminium moulé sous pression
- Avec raclettes d'aspiration Linatex® résistantes à la déchirure et durables pour un résultat d'aspiration optimal.
- Remplacement rapide et simple des raclettes d'aspiration.
- S'escamote en cas de contact avec le mur et prévient ainsi les dommages.
Tête de nettoyage à brosses-rouleaux avec unité de balayage intégrée
- En aluminium robuste moulé sous pression, avec de grandes roulettes de protection.
- Gain de temps grâce au prébalayage intégré des gros déchets.
- Fonctionnement très homogène et silencieux pour les utilisations dans les zones sensibles au bruit.
Système à clé KIK innovant
- Sécurité accrue contre toute manipulation incorrecte.
- Réduction des coûts de maintenance.
- Adaptation optimale aux tâches de nettoyage particulières sans gros effort de l'utilisateur.
Mode d'économie d'énergie eco!efficiency
- Consommation électrique moindre.
- Fonctionnement 40% plus long par chargement.
- Appareil encore plus silencieux et donc idéal pour les espaces sensibles au bruit (nettoyage diurne, hôpitaux, hôtels, etc.).
Grand écran couleur
- Affichage clair du programme en cours.
- Réglage rapide et simple des paramètres.
Confort d'utilisation
- Manipulation aisée grâce aux commandes claires à code couleur.
- Plus grande facilité d'utilisation et familiarisation plus rapide.
Chargeur intégré
- Aucun chargeur séparé requis.
- Manipulation confortable et aisée.
- Réglable sur différents types de batterie.
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Batterie
|Avancement par traction
|Électrique
|Largeur de travail, brosses (mm)
|850
|Largeur de travail en aspiration (mm)
|1180 - 1180
|Réservoir eau propre / eau sale (l)
|150 / 150
|Rendement surfacique théorique (m²/h)
|6800
|Rendement surfacique pratique (m²/h)
|4760
|Type de batterie
|Sans entretien
|Batterie (V/Ah)
|36 / 170
|Autonomie de la batterie (h)
|max. 3,5
|Temps de charge de la batterie (h)
|env. 7
|Tension (raccordement secteur chargeur) (V)
|100 - 240
|Fréquence (raccordement secteur chargeur) (Hz)
|50 - 60
|Vitesse de déplacement (km/h)
|8
|Franchissement de déclivités (%)
|10
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|180 - 1300
|Pression des brosses au sol (kg)
|94
|Rayon de braquage (cm)
|181
|Consommation d'eau (l/min)
|max. 7
|Niveau sonore (dB (A))
|67
|Puissance absorbée (W)
|jusqu'à 2600
|Poids total autorisé (kg)
|957
|Mises à jour logicielles disponibles jusqu'au
|2032-01-01
|Poids sans accessoire (kg)
|218
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|1700 x 909 x 1420
Inclus dans la livraison
- Brosses-rouleaux: 2 Pièce(s)
- Batterie
- Chargeur intégré
- Suceur d'aspiration coudé
- Suceur d'aspiration robuste en aluminium moulé sous pression
Équipement
- Remplissage automatique
- Traction puissante
- Arrêt automatique de l'eau
- Frein de stationnement
- Dispositif de prébalayage intégré
- Électrovanne
- Système à deux réservoirs
- Indicateur du niveau d'eau: Via pression de l'eau
- Feux de jour standard
- Type de lèvres d'aspiration: Linatex®
- Pare-chocs avant robuste
- Avec débit d'eau ajusté à la vitesse de déplacement
- Mises à jour logicielles et détection des pannes à distance via la plateforme de Kärcher Equipment Management
- Concept de codes-couleurs Kärcher pour l'utilisation et la maintenance
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) avec plus de 30 langues et droits d'accès individualisés
- Tête de brossage avec brosse-rouleau silencieuse pour les zones sensibles au bruit
- Possibilités de fixation Home Base pour mop et équivalent.
- Réduction de la vitesse dans les virages pour plus de sécurité
- Interrupteur flotteur électrique et mécanique
- Bouton de commande Easy Operation
Domaines d'utilisation
- Pour les ateliers de production, les entrepôts de marchandises et logistiques, l'industrie sidérurgique
- Parkings à plusieurs étages
- Pour les tâches de nettoyage dans les industries agroalimentaire et chimique