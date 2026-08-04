B 150 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+D90
Autolaveuse aspirante autoportée B 150 R avec 2 brosses-disques, 90 cm de largeur de travail et suceur d'aspiration de dernière génération pour un résultat de nettoyage optimal et 7 200 m²/heure de rendement surfacique.
Robuste, compacte, maniable, fonctionnant sur batterie : notre autolaveuse aspirante autoportée B 150 R se distingue par des caractéristiques indispensables et un excellent équipement de série dans les conditions difficiles du quotidien. Ainsi, le système de dosage de détergent DOSE, le mode eco!efficiency et le dosage de l'eau en fonction de la vitesse aident à préserver les ressources tout en permettant un nettoyage économique. La fonction Auto-Fill fait gagner du temps lors du remplissage du réservoir d'eau propre de 150 litres tandis que le système de rinçage automatique du réservoir facilite le nettoyage du réservoir d'eau sale. Doté de 90 centimètres de largeur de travail, d'une vitesse de travail de 8 km/h avec capteur d'angle de braquage et du nouveau suceur d'aspiration très robuste en aluminium moulé sous pression, l'appareil nettoie 7 200 m²/h. Des feux de circulation diurne améliorent la visibilité et un pare-chocs très robuste en acier avec de grandes roulettes de protection offrent une protection fiable de l'utilisateur et de la machine. En outre, la B 150 R Bp est très facile d'utilisation grâce au grand afficheur couleur en 30 langues et aux éléments de commande àcode couleurs. Afin de garantir la sécurité, elle dispose par ailleurs du système à clé KIK breveté, permettant différents droits d'utilisateur et excluant ainsi pratiquement toute erreur de manipulation.
Caractéristiques et avantages
Suceur d'aspiration robuste en aluminium moulé sous pression
- Avec raclettes d'aspiration Linatex® résistantes à la déchirure et durables pour un résultat d'aspiration optimal.
- Remplacement rapide et simple des raclettes d'aspiration.
- S'escamote en cas de contact avec le mur et prévient ainsi les dommages.
Tête de brossage à brosse-disque
- Remplacement facile des brosses ou des plateaux d'entraînement.
- Brosses-disques disponibles dans différentes duretés : souple, moyenne et dure.
- Modèles à brosse-disque notamment lorsqu’il s’agit de nettoyer des sols lisses.
Système à clé KIK innovant
- Sécurité accrue contre toute manipulation incorrecte.
- Réduction des coûts de maintenance.
- Adaptation optimale aux tâches de nettoyage particulières sans gros effort de l'utilisateur.
Mode d'économie d'énergie eco!efficiency
- Consommation électrique moindre.
- Jusqu'à 40 % d'autonomie de la batterie en plus.
- Appareil encore plus silencieux et donc idéal pour les espaces sensibles au bruit (nettoyage diurne, hôpitaux, hôtels, etc.).
Système de rinçage du réservoir breveté
- Nettoyage facile du réservoir d'eau sale.
- Économies d'eau allant jusqu'à 70% par rapport à un nettoyage classique avec un tuyau d'eau.
- Meilleure hygiène.
Équipée du système de dosage de détergent « DOSE »
- Économise les détergents.
- Dosage exact et uniforme (réglable de 0 à 3 %).
- Possibilité de changer le détergent sans vider le réservoir d'eau fraîche.
Confort d'utilisation
- Manipulation aisée grâce aux commandes claires à code couleur.
- Plus grande facilité d'utilisation et familiarisation plus rapide.
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Batterie
|Avancement par traction
|Électrique
|Largeur de travail, brosses (mm)
|900
|Largeur de travail en aspiration (mm)
|1180 - 1180
|Réservoir eau propre / eau sale (l)
|150 / 150
|Rendement surfacique théorique (m²/h)
|7200
|Rendement surfacique pratique (m²/h)
|5040
|Type de batterie
|ne nécessite que peu d'entretien
|Batterie (V/Ah)
|36 / 240
|Autonomie de la batterie (h)
|max. 5
|Temps de charge de la batterie (h)
|env. 7
|Tension (raccordement secteur chargeur) (V)
|100 - 240
|Fréquence (raccordement secteur chargeur) (Hz)
|50 - 60
|Vitesse de déplacement (km/h)
|8
|Franchissement de déclivités (%)
|10
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|180
|Pression des brosses au sol (kg/g/cm²)
|94 / 89
|Rayon de braquage (cm)
|181
|Consommation d'eau (l/min)
|max. 7
|Niveau sonore (dB (A))
|67
|Puissance absorbée (W)
|jusqu'à 2400
|Poids total autorisé (kg)
|957
|Mises à jour logicielles disponibles jusqu'au
|2032-01-01
|Poids sans accessoire (kg)
|218
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|1700 x 1070 x 1420
Inclus dans la livraison
- Batterie
- Chargeur intégré
- Suceur d'aspiration coudé
- Suceur d'aspiration robuste en aluminium moulé sous pression
- Bidon de dosage de détergent avec fonctionnement en circuit fermé
Équipement
- Remplissage automatique
- Système de rinçage du réservoir breveté
- Traction puissante
- Arrêt automatique de l'eau
- Système de dosage de détergent DOSE
- Frein de stationnement
- Électrovanne
- Système à deux réservoirs
- Indicateur du niveau d'eau: Via pression de l'eau
- Feux de jour standard
- Dosage de détergent à partir de 0,25 %
- Type de lèvres d'aspiration: Linatex®
- Pare-chocs avant robuste
- Avec débit d'eau ajusté à la vitesse de déplacement
- Mises à jour logicielles et détection des pannes à distance via la plateforme de Kärcher Equipment Management
- Concept de codes-couleurs Kärcher pour l'utilisation et la maintenance
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) avec plus de 30 langues et droits d'accès individualisés
- Possibilités de fixation Home Base pour mop et équivalent.
- Réduction de la vitesse dans les virages pour plus de sécurité
- Interrupteur flotteur électrique et mécanique
- Bouton de commande Easy Operation
Domaines d'utilisation
- Pour les ateliers de production, les entrepôts de marchandises et logistiques, l'industrie sidérurgique