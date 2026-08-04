B 150 R Bp Pack DOSE+SB+240Ah Wet+Ri+R85
Une tête de brossage à rouleaux d'une largeur de travail de 85 cm, une brosse latérale ainsi qu'un suceur d'aspiration robuste en aluminium font partie de l'équipement standard. Rendement surfacique de 6 800 m²/h et 8 km/h de vitesse de travail.
L'autolaveuse aspirante autoportée B 150 R parfaitement équipée, avec une batterie longue durée de 240 Ah, chargeur intégré et des feux de circulation diurne, s'illustre par un rendement surfacique d'environ 6 800 m² par heure. Un résultat de nettoyage optimal est en outre garanti par la tête de brossage à rouleaux d'une largeur de 85 centimètres en aluminium moulé sous pression avec fonction de prébalayage, 2 brosses latérales montées des deux côtés, qui saisissent également les déchets en dehors de la largeur de travail, notre système de dosage de détergent DOSE respectueux de l'environnement, le mode eco!efficiency ainsi que le dosage de l'eau en fonction de la vitesse et le suceur d'aspiration performant et robuste en aluminium. La fonction Auto-Fill et le nettoyage automatique du réservoir permettent de gagner du temps lors du remplissage et du nettoyage des réservoirs de 150 litres pour l'eau propre et l'eau sale. Avec un grand afficheur couleur réglable en 30 langues et le système à clé KIK breveté, l'utilisation est aussi simple que sûre : les erreurs de manipulation sont efficacement évitées grâce à la possibilité d'attribuer des droits d'accès individuels aux programmesselon les différents utilisateurs. Un petit bolide avec 8 km/h de vitesse de déplacement et capteur d'angle de braquage.
Caractéristiques et avantages
Suceur d'aspiration robuste en aluminium moulé sous pression
- Avec raclettes d'aspiration Linatex® résistantes à la déchirure et durables pour un résultat d'aspiration optimal.
- Remplacement rapide et simple des raclettes d'aspiration.
- S'escamote en cas de contact avec le mur et prévient ainsi les dommages.
Tête de nettoyage à brosses-rouleaux avec unité de balayage intégrée
- En aluminium robuste moulé sous pression, avec de grandes roulettes de protection.
- Gain de temps grâce au prébalayage intégré des gros déchets.
- Fonctionnement très homogène et silencieux pour les utilisations dans les zones sensibles au bruit.
Système à clé KIK innovant
- Sécurité accrue contre toute manipulation incorrecte.
- Réduction des coûts de maintenance.
- Adaptation optimale aux tâches de nettoyage particulières sans gros effort de l'utilisateur.
Équipée du système de dosage de détergent « DOSE »
- Économise les détergents.
- Dosage exact et uniforme (réglable de 0 à 3 %).
- Possibilité de changer le détergent sans vider le réservoir d'eau fraîche.
Système de rinçage du réservoir breveté
- Nettoyage facile du réservoir d'eau sale.
- Économies d'eau allant jusqu'à 70% par rapport à un nettoyage classique avec un tuyau d'eau.
- Meilleure hygiène.
Mode d'économie d'énergie eco!efficiency
- Consommation électrique moindre.
- Fonctionnement 40% plus long par chargement.
- Appareil encore plus silencieux et donc idéal pour les espaces sensibles au bruit (nettoyage diurne, hôpitaux, hôtels, etc.).
Grand écran couleur
- Affichage clair du programme en cours.
- Réglage rapide et simple des paramètres.
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Batterie
|Avancement par traction
|Électrique
|Largeur de travail, brosses (mm)
|850
|Largeur de travail en aspiration (mm)
|1180 - 1180
|Réservoir eau propre / eau sale (l)
|150 / 150
|Rendement surfacique théorique (m²/h)
|6800
|Rendement surfacique pratique (m²/h)
|4760
|Type de batterie
|ne nécessite que peu d'entretien
|Batterie (V/Ah)
|36 / 240
|Autonomie de la batterie (h)
|max. 5
|Temps de charge de la batterie (h)
|env. 7
|Tension (raccordement secteur chargeur) (V)
|100 - 240
|Fréquence (raccordement secteur chargeur) (Hz)
|50 - 60
|Vitesse de déplacement (km/h)
|8
|Franchissement de déclivités (%)
|10
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|180 - 1300
|Pression des brosses au sol (kg)
|94
|Rayon de braquage (cm)
|181
|Consommation d'eau (l/min)
|max. 7
|Niveau sonore (dB (A))
|67
|Puissance absorbée (W)
|jusqu'à 2600
|Poids total autorisé (kg)
|957
|Mises à jour logicielles disponibles jusqu'au
|2032-01-01
|Poids sans accessoire (kg)
|218
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|1790 x 1070 x 1420
Inclus dans la livraison
- Brosses-rouleaux: 2 Pièce(s)
- Batterie
- Chargeur intégré
- Suceur d'aspiration coudé
- Balai latéral
- Suceur d'aspiration robuste en aluminium moulé sous pression
- Bidon de dosage de détergent avec fonctionnement en circuit fermé
Équipement
- Remplissage automatique
- Système de rinçage du réservoir breveté
- Traction puissante
- Arrêt automatique de l'eau
- Système de dosage de détergent DOSE
- Frein de stationnement
- Dispositif de prébalayage intégré
- Électrovanne
- Système à deux réservoirs
- Indicateur du niveau d'eau: Via pression de l'eau
- Feux de jour standard
- Dosage de détergent à partir de 0,25 %
- Type de lèvres d'aspiration: Linatex®
- Pare-chocs avant robuste
- Avec débit d'eau ajusté à la vitesse de déplacement
- Mises à jour logicielles et détection des pannes à distance via la plateforme de Kärcher Equipment Management
- Concept de codes-couleurs Kärcher pour l'utilisation et la maintenance
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) avec plus de 30 langues et droits d'accès individualisés
- Possibilités de fixation Home Base pour mop et équivalent.
- Réduction de la vitesse dans les virages pour plus de sécurité
- Interrupteur flotteur électrique et mécanique
- Bouton de commande Easy Operation
Domaines d'utilisation
- Pour les ateliers de production, les entrepôts de marchandises et logistiques, l'industrie sidérurgique
- Parkings à plusieurs étages
- Pour les tâches de nettoyage dans les industries agroalimentaire et chimique