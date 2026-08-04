B 150 R Bp Pack DOSE+SSD+240Ah Wet+R+R85
Avec sa tête de brossage à rouleaux en aluminium munie d'une fonction de prébalayage et d'une largeur de travail de 85 cm, notre autolaveuse aspirante autoportée B 150 R fournit un rendement surfacique pouvant aller jusqu'à 6 800 m² par heure.
Alimentée par une puissante batterie plomb-acide de 240 Ah, notre autolaveuse aspirante autoportée B 150 R s'illustre lors des nettoyages quotidiens en conditions difficiles et par des rendements surfaciques pouvant aller jusqu'à 6 800 mètres carrés par heure, et ce, avec 8 km/h de vitesse de travail. La tête de brossage à rouleaux d'une largeur de 85 centimètres avec fonction de prébalayage ainsi que le suceur d'aspiration de dernière génération pour un résultat d'aspiration optimal sont fabriqués à partir d'aluminium haut de gamme et robuste. De plus, la machine dispose de 2 réservoirs d'une capacité de 150 litres pour l'eau propre et l'eau sale, qui sont respectivement rapide à remplir grâce à la fonction Auto-Fill et pratique à nettoyer, ainsi que du système de dosage de détergent DOSE respectueux de l'environnement. Le respect de l'environnement est également garanti par le dosage de l'eau en fonction de la vitesse. Ce dernier réduit aussi l'admission en eau dans les virages et augmente la sécurité en association avec le capteur d'angle de braquage. Un grand afficheur couleur assure la facilité d'utilisation de l'appareil tandis que le système à clé KIK également intégré aideà exclure les erreurs de manipulation. Par ailleurs, des feux de circulation diurne de série, visibles de loin, ainsi qu'un pare-chocs robuste en acier protègent l'utilisateur et la machine pendant l'utilisation.
Caractéristiques et avantages
Suceur d'aspiration robuste en aluminium moulé sous pression
- Avec raclettes d'aspiration Linatex® résistantes à la déchirure et durables pour un résultat d'aspiration optimal.
- Remplacement rapide et simple des raclettes d'aspiration.
- S'escamote en cas de contact avec le mur et prévient ainsi les dommages.
Tête de nettoyage à brosses-rouleaux avec unité de balayage intégrée
- En aluminium robuste moulé sous pression, avec de grandes roulettes de protection.
- Gain de temps grâce au prébalayage intégré des gros déchets.
- Fonctionnement très homogène et silencieux pour les utilisations dans les zones sensibles au bruit.
Système à clé KIK innovant
- Sécurité accrue contre toute manipulation incorrecte.
- Réduction des coûts de maintenance.
- Adaptation optimale aux tâches de nettoyage particulières sans gros effort de l'utilisateur.
Équipée du système de dosage de détergent « DOSE »
- Économise les détergents.
- Dosage exact et uniforme (réglable de 0 à 3 %).
- Possibilité de changer le détergent sans vider le réservoir d'eau fraîche.
Système de rinçage du réservoir breveté
- Nettoyage facile du réservoir d'eau sale.
- Économies d'eau allant jusqu'à 70% par rapport à un nettoyage classique avec un tuyau d'eau.
- Meilleure hygiène.
Grand écran couleur
- Affichage clair du programme en cours.
- Réglage rapide et simple des paramètres.
Confort d'utilisation
- Manipulation aisée grâce aux commandes claires à code couleur.
- Plus grande facilité d'utilisation et familiarisation plus rapide.
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Batterie
|Avancement par traction
|Électrique
|Largeur de travail, brosses (mm)
|850
|Largeur de travail en aspiration (mm)
|1180 - 1180
|Réservoir eau propre / eau sale (l)
|150 / 150
|Rendement surfacique théorique (m²/h)
|7600
|Rendement surfacique pratique (m²/h)
|5320
|Type de batterie
|ne nécessite que peu d'entretien
|Batterie (V/Ah)
|36 / 240
|Autonomie de la batterie (h)
|max. 5
|Temps de charge de la batterie (h)
|env. 7
|Tension (raccordement secteur chargeur) (V)
|100 - 240
|Fréquence (raccordement secteur chargeur) (Hz)
|50 - 60
|Vitesse de déplacement (km/h)
|8
|Franchissement de déclivités (%)
|10
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|1300
|Rayon de braquage (cm)
|181
|Consommation d'eau (l/min)
|max. 7
|Niveau sonore (dB (A))
|67
|Poids total autorisé (kg)
|957
|Mises à jour logicielles disponibles jusqu'au
|2032-01-01
|Poids sans accessoire (kg)
|218
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|1700 x 909 x 1420
Inclus dans la livraison
- Brosses-rouleaux: 2 Pièce(s)
- Chargeur intégré
- Avec batterie et chargeur
- Suceur d'aspiration coudé
- Brosse de lavage latérale
- Suceur d'aspiration robuste en aluminium moulé sous pression
- Bidon de dosage de détergent avec fonctionnement en circuit fermé
Équipement
- Remplissage automatique
- Système de rinçage du réservoir breveté
- Traction puissante
- Arrêt automatique de l'eau
- Système de dosage de détergent DOSE
- Frein de stationnement
- Dispositif de prébalayage intégré
- Fonction de prébalayage
- Électrovanne
- Système à deux réservoirs
- Indicateur du niveau d'eau: Via pression de l'eau
- Feux de jour standard
- Dosage de détergent à partir de 0,25 %
- Type de lèvres d'aspiration: Linatex®
- Pare-chocs avant robuste
- Avec débit d'eau ajusté à la vitesse de déplacement
- Mises à jour logicielles et détection des pannes à distance via la plateforme de Kärcher Equipment Management
- Concept de codes-couleurs Kärcher pour l'utilisation et la maintenance
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) avec plus de 30 langues et droits d'accès individualisés
- Tête de brossage avec brosse-rouleau silencieuse pour les zones sensibles au bruit
- Possibilités de fixation Home Base pour mop et équivalent.
- Réduction de la vitesse dans les virages pour plus de sécurité
- Interrupteur flotteur électrique et mécanique
- Bouton de commande Easy Operation
Domaines d'utilisation
- Pour les applications dans les halls de production ou de stockage, dans le secteur logistique et dans l'industrie lourde
- Parkings à plusieurs étages
- Pour les tâches de nettoyage dans les industries agroalimentaire et chimique