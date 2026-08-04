Alimentée par une puissante batterie plomb-acide de 240 Ah, notre autolaveuse aspirante autoportée B 150 R s'illustre lors des nettoyages quotidiens en conditions difficiles et par des rendements surfaciques pouvant aller jusqu'à 6 800 mètres carrés par heure, et ce, avec 8 km/h de vitesse de travail. La tête de brossage à rouleaux d'une largeur de 85 centimètres avec fonction de prébalayage ainsi que le suceur d'aspiration de dernière génération pour un résultat d'aspiration optimal sont fabriqués à partir d'aluminium haut de gamme et robuste. De plus, la machine dispose de 2 réservoirs d'une capacité de 150 litres pour l'eau propre et l'eau sale, qui sont respectivement rapide à remplir grâce à la fonction Auto-Fill et pratique à nettoyer, ainsi que du système de dosage de détergent DOSE respectueux de l'environnement. Le respect de l'environnement est également garanti par le dosage de l'eau en fonction de la vitesse. Ce dernier réduit aussi l'admission en eau dans les virages et augmente la sécurité en association avec le capteur d'angle de braquage. Un grand afficheur couleur assure la facilité d'utilisation de l'appareil tandis que le système à clé KIK également intégré aideà exclure les erreurs de manipulation. Par ailleurs, des feux de circulation diurne de série, visibles de loin, ainsi qu'un pare-chocs robuste en acier protègent l'utilisateur et la machine pendant l'utilisation.