B 150 R BpPackDOSE+220Ah Gel +2xRI+Mop+D90
Autolaveuse aspirante autoportée B 150 R avec système de dosage de détergent DOSE, tête de brossage à disques, 90 cm de largeur de travail, 150 l de volume de réservoir, batterie à gel de 240 Ah et chargeur intégré.
Avec l'autolaveuse aspirante autoportée maniable B 150 R, des rendements surfaciques de quelque 7 200 mètres carrés par heure sont possibles lors du nettoyage des sols. La batterie à gel sans maintenance d'une capacité de 240 Ah garantit à cet effet une longue autonomie alors que le système de dosage de détergent DOSE, le dosage de l'eau en fonction de la vitesse ainsi que le mode eco!efficiency pour une consommation économique et la tête de brossage à disques d'une largeur de travail de 90 centimètres assurent un résultat de nettoyage optimal. Pour protéger l'utilisateur et la machine, la B 150 R dispose en outre d'un pare-chocs robuste, d'un capteur d'angle de braquage et de feux de circulation diurne. Les éléments de commande de l'appareil sont dotés d'un code couleurs jaune tandis qu'un grand afficheur en 30 langues facilite le réglage des paramètres de nettoyage. Pour exclure néanmoins pratiquement toute erreur de manipulation, le système à clé KIK breveté, permettant une configuration individuelle de droits d'accès, est également intégré. Afin de gagner du temps avant et après le nettoyage, la machine dispose d'une fonction Auto-Fill pour le remplissage du réservoir d'eau propre de 150 litres ainsi que d'un pistolet de pulvérisation et d'un système de rinçage automatique du réservoir pour le nettoyage du réservoir d'eau sale. La machine se déplace à une vitesse non négligeable de 8 km/h.
Caractéristiques et avantages
Suceur d'aspiration robuste en aluminium moulé sous pression
- Avec raclettes d'aspiration Linatex® résistantes à la déchirure et durables pour un résultat d'aspiration optimal.
- Remplacement rapide et simple des raclettes d'aspiration.
- S'escamote en cas de contact avec le mur et prévient ainsi les dommages.
Tête de brossage à brosse-disque
- Remplacement facile des brosses ou des plateaux d'entraînement.
- Brosses-disques disponibles dans différentes duretés : souple, moyenne et dure.
- Modèles à brosse-disque notamment lorsqu’il s’agit de nettoyer des sols lisses.
Système à clé KIK innovant
- Sécurité accrue contre toute manipulation incorrecte.
- Réduction des coûts de maintenance.
- Adaptation optimale aux tâches de nettoyage particulières sans gros effort de l'utilisateur.
Équipée du système de dosage de détergent « DOSE »
- Économise les détergents.
- Dosage exact et uniforme (réglable de 0 à 3 %).
- Possibilité de changer le détergent sans vider le réservoir d'eau fraîche.
Mode d'économie d'énergie eco!efficiency
- Consommation électrique moindre.
- Fonctionnement 40% plus long par chargement.
- Appareil encore plus silencieux et donc idéal pour les espaces sensibles au bruit (nettoyage diurne, hôpitaux, hôtels, etc.).
Grand écran couleur
- Affichage clair du programme en cours.
- Réglage rapide et simple des paramètres.
Confort d'utilisation
- Manipulation aisée grâce aux commandes claires à code couleur.
- Plus grande facilité d'utilisation et familiarisation plus rapide.
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Batterie
|Avancement par traction
|Électrique
|Largeur de travail, brosses (mm)
|900
|Largeur de travail en aspiration (mm)
|1180 - 1180
|Réservoir eau propre / eau sale (l)
|150 / 150
|Rendement surfacique théorique (m²/h)
|7200
|Rendement surfacique pratique (m²/h)
|5040
|Type de batterie
|Sans entretien
|Batterie (V/Ah)
|36 / 240
|Autonomie de la batterie (h)
|max. 5
|Temps de charge de la batterie (h)
|env. 7
|Tension (raccordement secteur chargeur) (V)
|100 - 240
|Fréquence (raccordement secteur chargeur) (Hz)
|50 - 60
|Vitesse de déplacement (km/h)
|8
|Franchissement de déclivités (%)
|10
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|180
|Pression des brosses au sol (kg)
|94
|Rayon de braquage (cm)
|181
|Consommation d'eau (l/min)
|max. 7
|Niveau sonore (dB (A))
|67
|Puissance absorbée (W)
|jusqu'à 2400
|Poids total autorisé (kg)
|957
|Mises à jour logicielles disponibles jusqu'au
|2032-01-01
|Poids sans accessoire (kg)
|218
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|1700 x 1070 x 1420
Inclus dans la livraison
- Brosse-disque: 2 Pièce(s)
- Batterie
- Chargeur intégré
- Suceur d'aspiration coudé
- Suceur d'aspiration robuste en aluminium moulé sous pression
- Bidon de dosage de détergent avec fonctionnement en circuit fermé
Équipement
- Remplissage automatique
- Système de rinçage du réservoir breveté
- Traction puissante
- Arrêt automatique de l'eau
- Système de dosage de détergent DOSE
- Frein de stationnement
- Électrovanne
- Système à deux réservoirs
- Indicateur du niveau d'eau: Via pression de l'eau
- Feux de jour standard
- Dosage de détergent à partir de 0,25 %
- Type de lèvres d'aspiration: Linatex®
- Pare-chocs avant robuste
- Avec débit d'eau ajusté à la vitesse de déplacement
- Mises à jour logicielles et détection des pannes à distance via la plateforme de Kärcher Equipment Management
- Concept de codes-couleurs Kärcher pour l'utilisation et la maintenance
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) avec plus de 30 langues et droits d'accès individualisés
- Possibilités de fixation Home Base pour mop et équivalent.
- Réduction de la vitesse dans les virages pour plus de sécurité
- Interrupteur flotteur électrique et mécanique
- Bouton de commande Easy Operation
Domaines d'utilisation
- Pour les ateliers de production, les entrepôts de marchandises et logistiques, l'industrie sidérurgique
- Parkings à plusieurs étages
- Pour les tâches de nettoyage dans les industries agroalimentaire et chimique