Avec l'autolaveuse aspirante autoportée maniable B 150 R, des rendements surfaciques de quelque 7 200 mètres carrés par heure sont possibles lors du nettoyage des sols. La batterie à gel sans maintenance d'une capacité de 240 Ah garantit à cet effet une longue autonomie alors que le système de dosage de détergent DOSE, le dosage de l'eau en fonction de la vitesse ainsi que le mode eco!efficiency pour une consommation économique et la tête de brossage à disques d'une largeur de travail de 90 centimètres assurent un résultat de nettoyage optimal. Pour protéger l'utilisateur et la machine, la B 150 R dispose en outre d'un pare-chocs robuste, d'un capteur d'angle de braquage et de feux de circulation diurne. Les éléments de commande de l'appareil sont dotés d'un code couleurs jaune tandis qu'un grand afficheur en 30 langues facilite le réglage des paramètres de nettoyage. Pour exclure néanmoins pratiquement toute erreur de manipulation, le système à clé KIK breveté, permettant une configuration individuelle de droits d'accès, est également intégré. Afin de gagner du temps avant et après le nettoyage, la machine dispose d'une fonction Auto-Fill pour le remplissage du réservoir d'eau propre de 150 litres ainsi que d'un pistolet de pulvérisation et d'un système de rinçage automatique du réservoir pour le nettoyage du réservoir d'eau sale. La machine se déplace à une vitesse non négligeable de 8 km/h.