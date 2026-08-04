Cette autolaveuse aspirante autoportée très compacte et fonctionnant sur batterie B 150 R est une laveuse de sols dotée d'un équipement complet pour un nettoyage en profondeur et un nettoyage courant économiques sur les surfaces étendues. La nouvelle tête de brossage à rouleaux en aluminium avec cuve intégrée et le système de dosage de détergent DOSE garantissent en outre d'excellents résultats de nettoyage à consommation minimale de ressources. De même, le mode eco!efficiency et le dosage de l'eau en fonction de la vitesse permettent des économies d'eau, de détergent et d'électricité. Pour gagner du temps lors du remplissage du réservoir d'eau propre de 150 litres, l'équipement de série comprend la fonction Auto-Fill de Kärcher ; pour le nettoyage du réservoir d'eau sale, un pistolet de pulvérisation et un système de rinçage automatisé du réservoir sont fournis. En toute simplicité : la B 150 R dispose de l'interrupteur EASY Operation, d'un grand afficheur couleur en 30 langues, d'éléments de commande à code couleurs et du système à clé KIK breveté pour exclure les erreurs de manipulation. Des feux de circulation diurne, un capteur d'angle de braquage et un pare-chocs robuste enacier augmentent la sécurité de l'utilisateur et de la machine.