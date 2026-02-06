B 220 R Bp Pack DOSE+SB+240Ah Wet+Ri+R85
Dotée d'un réservoir de 220 l et du dosage de détergent DOSE pour une rentabilité maximale : notre autolaveuse aspirante autoportée fonctionnant sur batterie B 220 R avec 10 km/h de vitesse de travail.
L'autolaveuse aspirante autoportée fonctionnant sur batterie B 220 R se distingue par sa très grande facilité d'utilisation, un résultat de nettoyage optimal et un maniement confortable. Elle est de conception compacte et très agile tandis que la tête de brossage à rouleaux d'une largeur de 85 centimètres avec unité de prébalayage et la formidable puissance d'aspiration du nouveau suceur d'aspiration en aluminium moulé sous pression se chargent du nettoyage. Le rendement surfacique est de 8 500 m²/h. De plus, le système de dosage de détergent DOSE permet une utilisation économique des précieuses ressources. De même, le dosage de l'eau en fonction de la vitesse garantit des économies d'eau et de détergent. Avant l'utilisation, la fonction Auto-Fill fait gagner du temps lors du remplissage du réservoir d'eau propre de 220 litres ; après, le système de rinçage automatique du réservoir permet un nettoyage confortable du réservoir d'eau sale. L'interrupteur EASY Operation astucieux, des éléments de commande à code couleurs et le grand afficheur couleur en 30 langues ainsi qu'un capteur d'angle de braquage garantissent une utilisation facile de l'appareil. Des feux de circulation diurnebien visibles ainsi qu'un pare-chocs robuste en acier assurent par ailleurs la sécurité et la protection de l'homme et de la machine.
Caractéristiques et avantages
Suceur d'aspiration robuste en aluminium moulé sous pression
- Avec raclettes d'aspiration Linatex® résistantes à la déchirure et durables pour un résultat d'aspiration optimal.
- Remplacement rapide et simple des raclettes d'aspiration.
- S'escamote en cas de contact avec le mur et prévient ainsi les dommages.
Tête de nettoyage à brosses-rouleaux avec unité de balayage intégrée
- En aluminium robuste moulé sous pression, avec de grandes roulettes de protection.
- Gain de temps grâce au prébalayage intégré des gros déchets.
- Fonctionnement très homogène et silencieux pour les utilisations dans les zones sensibles au bruit.
Système à clé KIK innovant
- Sécurité accrue contre toute manipulation incorrecte.
- Réduction des coûts de maintenance.
- Adaptation optimale aux tâches de nettoyage particulières sans gros effort de l'utilisateur.
Mode d'économie d'énergie eco!efficiency
- Consommation électrique moindre.
- Fonctionnement 40% plus long par chargement.
- Appareil encore plus silencieux et donc idéal pour les espaces sensibles au bruit (nettoyage diurne, hôpitaux, hôtels, etc.).
Équipée du système de dosage de détergent « DOSE »
- Économise les détergents.
- Dosage exact et uniforme (réglable de 0 à 3 %).
- Possibilité de changer le détergent sans vider le réservoir d'eau fraîche.
Système de rinçage du réservoir breveté
- Nettoyage facile du réservoir d'eau sale.
- Économies d'eau allant jusqu'à 70% par rapport à un nettoyage classique avec un tuyau d'eau.
- Meilleure hygiène.
Grand écran couleur
- Affichage clair du programme en cours.
- Plus grande facilité d'utilisation et familiarisation plus rapide.
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Batterie
|Avancement par traction
|Électrique
|Largeur de travail, brosses (mm)
|850 - 850
|Largeur de travail en aspiration (mm)
|1180 - 1180
|Réservoir eau propre / eau sale (l)
|220 / 220
|Rendement surfacique théorique (m²/h)
|8500
|Type de batterie
|ne nécessite que peu d'entretien
|Batterie (V/Ah)
|36 / 240
|Autonomie de la batterie (h)
|max. 5
|Temps de charge de la batterie (h)
|env. 7
|Alimentation pour chargeur de batterie (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Vitesse de déplacement (km/h)
|10
|Franchissement de déclivités (%)
|10
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|1300
|Pression des brosses au sol (kg)
|97
|Consommation d'eau (l/min)
|max. 7
|Niveau sonore (dB (A))
|67 - 67
|Puissance absorbée (W)
|jusqu'à 2600
|Poids total autorisé (kg)
|994
|Poids sans accessoires (kg)
|230
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|1925 x 909 x 1420
Inclus dans la livraison
- Brosses-rouleaux: 2 Pièce(s)
- Batterie et chargeur intégrés
- Suceur d'aspiration coudé
- Balai latéral
- Suceur d'aspiration robuste en aluminium moulé sous pression
- Bidon de dosage pour détergent avec système en circuit fermé
Équipement
- Auto-Fill
- Système de rinçage du réservoir breveté
- Traction puissante
- Arrêt automatique de l'eau
- Système de dosage de détergent DOSE
- Frein de stationnement
- Dispositif de prébalayage intégré
- Électrovanne
- Système à deux réservoirs
- Indicateur du niveau d'eau: Via pression de l'eau
- Feux de jour standard
- Dosage de détergent à partir de 0,25 %
- Type de lèvres d'aspiration: Linatex®
- Pare-chocs robuste
- Avec débit d'eau adapté à la vitesse de déplacement
- Mises à jour logicielles et détection des pannes à distance via la plateforme de gestion de flotte Kärcher
- Concept de codes-couleurs Kärcher pour l'utilisation et la maintenance
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) avec plus de 30 langues et droits d'accès individualisés
- Tête de brossage avec brosse-rouleau silencieuse pour les zones sensibles au bruit
- Possibilités de fixation Home Base pour mop et équivalent.
- Réduction de la vitesse dans les virages pour plus de sécurité
- Interrupteur flotteur électrique et mécanique
- Sélecteur de commande Easy Operation
Videos
Domaines d'utilisation
- Pour les applications dans les halls de production ou de stockage, dans le secteur logistique et dans l'industrie lourde
- Parkings à plusieurs étages
- Pour les tâches de nettoyage dans les industries agroalimentaire et chimique