B 220 R BpPack+DOSE+285 Ah+D110+Ri+Beacon
Jusqu'à cinq heures de durée de nettoyage sans interruption sont possibles grâce aux batteries AGM de 285 Ah de l'autolaveuse aspirante autoportée B 220 R. Avec des réservoirs de 220 l, 10 km/h de vitesse et 110 cm de largeur de travail.
Nettoyer rapidement et en profondeur les surfaces très étendues, et ce, pratiquement sans être limité par les capacités des batteries : ce n'est pas un problème avec l'autolaveuse aspirante autoportée extrêmement performante B 220 R. Équipée de série de 2 grandes batteries AGM de 285 Ah et d'un chargeur intégré, cette laveuse de sols permet jusqu'à cinq heures d'utilisation continue. Grâce à la grande tête de brossage à disques d'une largeur de travail de 110 centimètres, au suceur d'aspiration robuste de dernière génération et aux deux réservoirs de 220 litres pour l'eau propre et l'eau sale, elle est capable de nettoyer jusqu'à 11 000 m²/h. Les codes couleurs bien pensés des éléments de commande facilitent la prise en main tandis que le système à clé KIK breveté prévient en outre efficacement les erreurs de manipulation. Avec le système Auto-Fill pour gagner du temps lors du remplissage du réservoir d'eau propre et le système de rinçage automatique pour le réservoir d'eau sale, le système de dosage de détergent DOSE ainsi que des feux de circulation diurne, un gyrophare, un pare-chocs avant robuste, un dosage de l'eau en fonction de la vitesse et un capteur d'angle de braquage pour plus de sécurité pendant les déplacements, la machine est l'une des plus performantes de sa catégorie.
Caractéristiques et avantages
Suceur d'aspiration robuste en aluminium moulé sous pression
- Remplacement facile des brosses ou des plateaux d'entraînement.
- Brosses-disques disponibles dans différentes duretés : souple, moyenne et dure.
- Modèles à brosse-disque notamment lorsqu’il s’agit de nettoyer des sols lisses.
- Avec raclettes d'aspiration Linatex® résistantes à la déchirure et durables pour un résultat d'aspiration optimal.
- Remplacement rapide et simple des raclettes d'aspiration.
- S'escamote en cas de contact avec le mur et prévient ainsi les dommages.
Suceur d'aspiration robuste en aluminium moulé sous pression
Tête de brossage à brosse-disque
- Affichage clair du programme en cours.
- Plus grande facilité d'utilisation et familiarisation plus rapide.
Équipée du système de dosage de détergent « DOSE »
- Économise les détergents.
- Dosage exact et uniforme (réglable de 0 à 3 %).
- Possibilité de changer le détergent sans vider le réservoir d'eau fraîche.
Mode d'économie d'énergie eco!efficiency
Système à clé KIK innovant
- Sécurité accrue contre toute manipulation incorrecte.
- Réduction des coûts de maintenance.
- Adaptation optimale aux tâches de nettoyage particulières sans gros effort de l'utilisateur.
Système de rinçage du réservoir breveté
- Nettoyage facile du réservoir d'eau sale.
- Jusqu'à 70 % d'économie d'eau lors du nettoyage en comparaison avec un flexible d'eau courant.
- Meilleure hygiène.
Grand écran couleur
- Consommation électrique moindre.
- Fonctionnement 40% plus long par chargement.
- Appareil encore plus silencieux et donc idéal pour les espaces sensibles au bruit (nettoyage diurne, hôpitaux, hôtels, etc.).
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Batterie
|Avancement par traction
|Électrique
|Largeur de travail, brosses (mm)
|1100 - 1100
|Largeur de travail en aspiration (mm)
|1180 - 1180
|Réservoir eau propre / eau sale (l)
|220 / 220
|Rendement surfacique théorique (m²/h)
|11000
|Type de batterie
|Sans entretien
|Batterie (V/Ah)
|36 / 285
|Autonomie de la batterie (h)
|max. 6
|Temps de charge de la batterie (h)
|env. 7
|Tension (raccordement secteur chargeur) (V)
|100 - 240
|Fréquence (raccordement secteur chargeur) (Hz)
|50 - 60
|Vitesse de déplacement (km/h)
|10
|Franchissement de déclivités (%)
|10
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|180 - 180
|Pression des brosses au sol (kg)
|94
|Consommation d'eau (l/min)
|max. 7
|Niveau sonore (dB (A))
|67
|Puissance absorbée (W)
|2500
|Poids total autorisé (kg)
|994
|Mises à jour logicielles disponibles jusqu'au
|2032-01-01
|Poids sans accessoire (kg)
|230
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|1925 x 1106 x 1420
Inclus dans la livraison
- Brosse-disque: 2 Pièce(s)
- Batterie
- Chargeur intégré
- Suceur d'aspiration coudé
- Suceur d'aspiration robuste en aluminium moulé sous pression
- Bidon de dosage de détergent avec fonctionnement en circuit fermé
Équipement
- Remplissage automatique
- Traction puissante
- Arrêt automatique de l'eau
- Système de dosage de détergent DOSE
- Frein de stationnement
- Électrovanne
- Système à deux réservoirs
- Indicateur du niveau d'eau: Via pression de l'eau
- Feux de jour standard
- Dosage de détergent à partir de 0,25 %
- Type de lèvres d'aspiration: Linatex®
- Pare-chocs avant robuste
- Avec débit d'eau ajusté à la vitesse de déplacement
- Mises à jour logicielles et détection des pannes à distance via la plateforme de Kärcher Equipment Management
- Concept de codes-couleurs Kärcher pour l'utilisation et la maintenance
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) avec plus de 30 langues et droits d'accès individualisés
- Possibilités de fixation Home Base pour mop et équivalent.
- Réduction de la vitesse dans les virages pour plus de sécurité
- Interrupteur flotteur électrique et mécanique
- Bouton de commande Easy Operation
Domaines d'utilisation
- Pour les applications dans les halls de production ou de stockage, dans le secteur logistique et dans l'industrie lourde
- Parkings à plusieurs étages
- Pour les tâches de nettoyage dans les industries agroalimentaire et chimique