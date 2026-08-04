L'autolaveuse aspirante autoportée B 220 R parfaitement équipée, avec des batteries lithium-ion longue durée de 240 Ah, chargeur intégré et feux de circulation diurne, s'illustre par un rendement surfacique d'environ 9 000 mètres carrés par heure. À cet effet, un résultat de nettoyage optimal est assuré par la tête de brossage à disques d'une largeur de 90 centimètres et notre système de dosage de détergent DOSE respectueux de l'environnement, le mode eco!efficiency ainsi que le dosage de l'eau en fonction de la vitesse et le suceur d'aspiration performant et robuste en aluminium. Les batteries lithium-ion qui bénéficient d'une longue garantie fabricant garantissent un nettoyage en toute insouciance : pas de changement de batterie au cours de la durée de vie de l'appareil, charges rapides et d'appoint ainsi que maniement sécurisé avec un excellent TCO. La fonction Auto-Fill et le nettoyage automatique du réservoir permettent de gagner du temps lors du remplissage et du nettoyage des réservoirs de 220 litres pour l'eau propre et l'eau sale. Le système à clé KIK breveté prévient efficacement les erreurs de manipulation grâce à des droits d'accès individuels. Avec une vitesse de déplacement de 10 km/h et capteur d'angle de braquage.