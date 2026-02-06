B 260 RI Bp Pack Dose+D100
La B 260 RI Bp Pack se distingue par sa puissance de nettoyage exceptionnelle. Avec sa batterie à grande autonomie, son chargeur puissant et sa tête de nettoyage à disques de 100 cm, elle est parfaitement adaptée pour les applications en milieux industriels.
Avec une largeur de travail de 100 centimètres, une vitesse de déplacement maximale de 10 km/h et 260 litres de résersoir d'eau propre et d'eau sale, l'autolaveuse autoportée B 260 RI Bp Pack permet d'obtenir un rendement surfacique important. Le capteur d'angle de braquage assure une sécurité maximale dans les virages en freinant automatiquement la machine si la vitesse est trop élevée et réduisant le débit d'eau afin d'optimiser les consommations. L'équipement de série inclut une batterie de 630 Ah, le système de dosage de détergent "Dose" qui évite toute surconsommation de détergent, la fonction Auto-Fill permettant de gagner du temps lors du remplissage en eau propre, un système de nettoyage du réservoir et un éclairage de travail. La B 260 RI Bp Pack est parfaitement adaptée au nettoyage des sols en milieu industriel grâce à sa tête de nettoyage robuste à brosses-disques, aux roulettes de protection et au panier à gros déchets en acier inoxydable. Le système d'aspiration a également été pensé pour répondre aux besoins les plus exigeants avec une double turbine générant un débit d'air important. Une brosse de lavage latérale est également disponible en option pour nettoyer au plus prêt des murs.
Caractéristiques et avantages
Vitesse de conduite de 10 km/hPour un rendement surfacique important et des déplacement rapides Le capteur d'angle de braquage agit comme un dispositif de sécurité dans les virages Freinage automatique dans les virages si la vitesse est trop élevée
Système d'aspiration à double turbinesExcellents résultats d'aspiration sur toutes les surfaces Turbines très robustes Flux d'air optimisé grâce au nouveau suceur
Suceur robuste pour applications en milieu industrielAvec raclettes d'aspiration Linatex® résistantes à la déchirure et durables pour un résultat d'aspiration optimal. Remplacement rapide et simple des raclettes d'aspiration. Support en parallèlogramme permettant de contourner les obstacles
Système de dosage du détergent intégré 'DOSE"
- Économise les détergents.
- Dosage exact et uniforme (réglable de 0 à 3 %).
- Possibilité de changer le détergent sans vider le réservoir d'eau fraîche.
Système à clé KIK innovant
- Sécurité accrue contre toute manipulation incorrecte.
- Réduction des coûts de maintenance.
- Adaptation optimale aux tâches de nettoyage particulières sans gros effort de l'utilisateur.
Grand écran couleur
- Affichage clair du programme en cours.
- Plus grande facilité d'utilisation et familiarisation plus rapide.
Mode d'économie d'énergie eco!efficiency
- Consommation électrique moindre.
- Fonctionnement 40% plus long par chargement.
- Appareil encore plus silencieux et donc idéal pour les espaces sensibles au bruit (nettoyage diurne, hôpitaux, hôtels, etc.).
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Batterie
|Avancement par traction
|Moteur de traction
|Largeur de travail, brosses (cm)
|100
|Largeur de travail en aspiration ( )
|114
|Réservoir eau propre / eau sale ( )
|260 / 260
|Rendement surfacique théorique (m²/h)
|max. 10000
|Rendement surfacique pratique (m²)
|7000
|Type de batterie
|ne nécessite que peu d'entretien
|Batterie (V/Ah)
|36 / 630
|Autonomie de la batterie (h)
|max. 5
|Temps de charge de la batterie (h)
|env. 12
|Vitesse de déplacement (km/h)
|max. 10
|Franchissement de déclivités (%)
|max. 15
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|140
|Pression des brosses au sol (kg/g/cm²)
|130 / 42
|Rayon de braquage (cm)
|212
|Consommation d'eau (l/min)
|max. 9
|Niveau sonore (dB (A))
|73
|Poids total autorisé (kg)
|1840
|Poids sans accessoires (kg)
|1380
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|1950 x 1180 x 1570
Inclus dans la livraison
- Brosse-disque: 2 Pièce(s)
- Avec batterie et chargeur
- Suceur d'aspiration coudé
- Bidon de dosage pour détergent avec système en circuit fermé
Équipement
- Auto-Fill
- Système de rinçage du réservoir breveté
- Traction puissante
- Arrêt automatique de l'eau
- Système de dosage de détergent DOSE
- Frein de stationnement
- Volant réglable
- Électrovanne
- Système à deux réservoirs
- Feux de jour standard
- Type de lèvres d'aspiration: Linatex®
- Concept de codes-couleurs Kärcher pour l'utilisation et la maintenance
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) avec plus de 30 langues et droits d'accès individualisés
- Possibilités de fixation Home Base pour mop et équivalent.
- Réduction de la vitesse dans les virages pour plus de sécurité
- Interrupteur flotteur électrique et mécanique
- Sélecteur de commande Easy Operation
Videos
Domaines d'utilisation
- Pour les ateliers de production, les entrepôts de marchandises et logistiques, l'industrie sidérurgique