Avec une largeur de travail de 100 centimètres, une vitesse de déplacement maximale de 10 km/h et 260 litres de résersoir d'eau propre et d'eau sale, l'autolaveuse autoportée B 260 RI Bp Pack permet d'obtenir un rendement surfacique important. Le capteur d'angle de braquage assure une sécurité maximale dans les virages en freinant automatiquement la machine si la vitesse est trop élevée et réduisant le débit d'eau afin d'optimiser les consommations. L'équipement de série inclut une batterie de 630 Ah, le système de dosage de détergent "Dose" qui évite toute surconsommation de détergent, la fonction Auto-Fill permettant de gagner du temps lors du remplissage en eau propre, un système de nettoyage du réservoir et un éclairage de travail. La B 260 RI Bp Pack est parfaitement adaptée au nettoyage des sols en milieu industriel grâce à sa tête de nettoyage robuste à brosses-disques, aux roulettes de protection et au panier à gros déchets en acier inoxydable. Le système d'aspiration a également été pensé pour répondre aux besoins les plus exigeants avec une double turbine générant un débit d'air important. Une brosse de lavage latérale est également disponible en option pour nettoyer au plus prêt des murs.