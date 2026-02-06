B 260 RI Bp Pack Dose+SB+R100

Dotée d'une batterie à grande autonomie, d'un chargeur puissant et d'une tête de nettoyage à brosses-rouleaux de 100 cm, l'autolaveuse autoportée B 260 RI Bp Pack a été conçue spécifiquement pour les applications les plus exigeantes en milieux industriels.

De conception robuste et avec 260 litres de résersoir d'eau propre et d'eau sale, l'autolaveuse autoportée B 260 RI Bp Pack est parfaitement adaptée au nettoyage intensif des sols. Équipée du système "DOSE" le dosage du détergent est automatique et très précis, évitant ainsi toute surconsommation. Elle est également livrée avec un système manuel de nettoyage de la cuve d'eau sale et un système de remplissage automatique permettant de gagner du temps. Conçu pour les conditions industrielles difficiles, la machine est équipée d'une puissante batterie de 630 Ah de grande autonomie, une tête de nettoyage à brosses-rouleaux avec fonction de pré-balayage intégrée et livrée de série avec un système d'éclairage de travail. Le système d'aspiration est particulièrement adapté aux applications les plus lourdes avec une double turbine générant un débit d'air important. Sa largeur de travail de 100 centimètres et sa vitesse de déplacement maximale de 10 km/h permettent des rendements surfaciques élevés. Le capteur d'angle de braquage assure une sécurité maximale dans les virages en freinant automatiquement la machine si la vitesse est trop élevée et réduisant le débit d'eau afin d'optimiser les consommations.

Caractéristiques et avantages
Autolaveuse B 260 RI Bp Pack Dose+SB+R100: Nouvelle tête de nettoyage à brosses-rouleaux
Nouvelle tête de nettoyage à brosses-rouleaux
Améliore considérablement le résultat de balayage, prévient les soucis d'aspiration Les rouleaux peuvent être changés en quelques secondes et sans outils Excellents résultats de nettoyage
Autolaveuse B 260 RI Bp Pack Dose+SB+R100: Vitesse de conduite de 10 km/h
Vitesse de conduite de 10 km/h
Pour un rendement surfacique important et des déplacement rapides Le capteur d'angle de braquage agit comme un dispositif de sécurité dans les virages Freinage automatique dans les virages si la vitesse est trop élevée
Autolaveuse B 260 RI Bp Pack Dose+SB+R100: Système d'aspiration à double turbines
Système d'aspiration à double turbines
Excellents résultats d'aspiration sur toutes les surfaces Turbines très robustes Flux d'air optimisé grâce au nouveau suceur
Suceur robuste pour applications en milieu industriel
  • Avec raclettes d'aspiration Linatex® résistantes à la déchirure et durables pour un résultat d'aspiration optimal.
  • Remplacement rapide et simple des raclettes d'aspiration.
  • Support en parallèlogramme permettant de contourner les obstacles
Système de dosage du détergent intégré 'DOSE"
  • Économise les détergents.
  • Dosage exact et uniforme (réglable de 0 à 3 %).
  • Possibilité de changer le détergent sans vider le réservoir d'eau fraîche.
Système à clé KIK innovant
  • Sécurité accrue contre toute manipulation incorrecte.
  • Réduction des coûts de maintenance.
  • Adaptation optimale aux tâches de nettoyage particulières sans gros effort de l'utilisateur.
Grand écran couleur
  • Affichage clair du programme en cours.
  • Plus grande facilité d'utilisation et familiarisation plus rapide.
Tête de nettoyage à brosses-rouleaux avec unité de balayage intégrée
  • Gain de temps grâce au prébalayage intégré des gros déchets.
Mode d'économie d'énergie eco!efficiency
  • Consommation électrique moindre.
  • Fonctionnement 40% plus long par chargement.
  • Appareil encore plus silencieux et donc idéal pour les espaces sensibles au bruit (nettoyage diurne, hôpitaux, hôtels, etc.).
Spécifications

Données techniques

Type d'entraînement Batterie
Avancement par traction Moteur de traction
Largeur de travail, brosses (cm) 100
Largeur de travail avec un balai latéral (mm) 1220
Largeur de travail avec deux balais latéraux (mm) 1220
Largeur de travail en aspiration (cm) 114
Réservoir eau propre / eau sale ( ) 260 / 260
Bac à déchets (l) 26
Rendement surfacique théorique (m²/h) max. 10000
Rendement surfacique pratique (m²) 7000
Type de batterie ne nécessite que peu d'entretien
Batterie (V/Ah) 36 / 630
Autonomie de la batterie (h) max. 5
Temps de charge de la batterie (h) env. 12
Vitesse de déplacement (km/h) max. 10
Franchissement de déclivités (%) max. 15
Vitesse de rotation des brosses (tr/min) 1250
Pression des brosses au sol (kg/g/cm²) 150 / 210
Rayon de braquage (cm) 212
Consommation d'eau (l/min) max. 9
Niveau sonore (dB (A)) 73
Poids total autorisé (kg) 1840
Poids sans accessoires (kg) 1430
Dimensions (L × l × H) (mm) 2000 x 1180 x 1570

Inclus dans la livraison

  • Brosses-rouleaux: 2 Pièce(s)
  • Avec batterie et chargeur
  • Suceur d'aspiration coudé
  • Balai latéral
  • Bidon de dosage pour détergent avec système en circuit fermé

Équipement

  • Auto-Fill
  • Système de rinçage du réservoir breveté
  • Traction puissante
  • Arrêt automatique de l'eau
  • Système de dosage de détergent DOSE
  • Frein de stationnement
  • Dispositif de prébalayage intégré
  • Volant réglable
  • Fonction de prébalayage
  • Électrovanne
  • Système à deux réservoirs
  • Feux de jour standard
  • Type de lèvres d'aspiration: Linatex®
  • Concept de codes-couleurs Kärcher pour l'utilisation et la maintenance
  • Kärcher Intelligent Key System (KIK) avec plus de 30 langues et droits d'accès individualisés
  • Possibilités de fixation Home Base pour mop et équivalent.
  • Réduction de la vitesse dans les virages pour plus de sécurité
  • Interrupteur flotteur électrique et mécanique
  • Sélecteur de commande Easy Operation
Domaines d'utilisation
  • Pour les ateliers de production, les entrepôts de marchandises et logistiques, l'industrie sidérurgique
