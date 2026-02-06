B 260 RI Bp Pack Dose+SB+R100
Dotée d'une batterie à grande autonomie, d'un chargeur puissant et d'une tête de nettoyage à brosses-rouleaux de 100 cm, l'autolaveuse autoportée B 260 RI Bp Pack a été conçue spécifiquement pour les applications les plus exigeantes en milieux industriels.
De conception robuste et avec 260 litres de résersoir d'eau propre et d'eau sale, l'autolaveuse autoportée B 260 RI Bp Pack est parfaitement adaptée au nettoyage intensif des sols. Équipée du système "DOSE" le dosage du détergent est automatique et très précis, évitant ainsi toute surconsommation. Elle est également livrée avec un système manuel de nettoyage de la cuve d'eau sale et un système de remplissage automatique permettant de gagner du temps. Conçu pour les conditions industrielles difficiles, la machine est équipée d'une puissante batterie de 630 Ah de grande autonomie, une tête de nettoyage à brosses-rouleaux avec fonction de pré-balayage intégrée et livrée de série avec un système d'éclairage de travail. Le système d'aspiration est particulièrement adapté aux applications les plus lourdes avec une double turbine générant un débit d'air important. Sa largeur de travail de 100 centimètres et sa vitesse de déplacement maximale de 10 km/h permettent des rendements surfaciques élevés. Le capteur d'angle de braquage assure une sécurité maximale dans les virages en freinant automatiquement la machine si la vitesse est trop élevée et réduisant le débit d'eau afin d'optimiser les consommations.
Caractéristiques et avantages
Nouvelle tête de nettoyage à brosses-rouleauxAméliore considérablement le résultat de balayage, prévient les soucis d'aspiration Les rouleaux peuvent être changés en quelques secondes et sans outils Excellents résultats de nettoyage
Vitesse de conduite de 10 km/hPour un rendement surfacique important et des déplacement rapides Le capteur d'angle de braquage agit comme un dispositif de sécurité dans les virages Freinage automatique dans les virages si la vitesse est trop élevée
Système d'aspiration à double turbinesExcellents résultats d'aspiration sur toutes les surfaces Turbines très robustes Flux d'air optimisé grâce au nouveau suceur
Suceur robuste pour applications en milieu industriel
- Avec raclettes d'aspiration Linatex® résistantes à la déchirure et durables pour un résultat d'aspiration optimal.
- Remplacement rapide et simple des raclettes d'aspiration.
- Support en parallèlogramme permettant de contourner les obstacles
Système de dosage du détergent intégré 'DOSE"
- Économise les détergents.
- Dosage exact et uniforme (réglable de 0 à 3 %).
- Possibilité de changer le détergent sans vider le réservoir d'eau fraîche.
Système à clé KIK innovant
- Sécurité accrue contre toute manipulation incorrecte.
- Réduction des coûts de maintenance.
- Adaptation optimale aux tâches de nettoyage particulières sans gros effort de l'utilisateur.
Grand écran couleur
- Affichage clair du programme en cours.
- Plus grande facilité d'utilisation et familiarisation plus rapide.
Tête de nettoyage à brosses-rouleaux avec unité de balayage intégrée
- Gain de temps grâce au prébalayage intégré des gros déchets.
Mode d'économie d'énergie eco!efficiency
- Consommation électrique moindre.
- Fonctionnement 40% plus long par chargement.
- Appareil encore plus silencieux et donc idéal pour les espaces sensibles au bruit (nettoyage diurne, hôpitaux, hôtels, etc.).
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Batterie
|Avancement par traction
|Moteur de traction
|Largeur de travail, brosses (cm)
|100
|Largeur de travail avec un balai latéral (mm)
|1220
|Largeur de travail avec deux balais latéraux (mm)
|1220
|Largeur de travail en aspiration (cm)
|114
|Réservoir eau propre / eau sale ( )
|260 / 260
|Bac à déchets (l)
|26
|Rendement surfacique théorique (m²/h)
|max. 10000
|Rendement surfacique pratique (m²)
|7000
|Type de batterie
|ne nécessite que peu d'entretien
|Batterie (V/Ah)
|36 / 630
|Autonomie de la batterie (h)
|max. 5
|Temps de charge de la batterie (h)
|env. 12
|Vitesse de déplacement (km/h)
|max. 10
|Franchissement de déclivités (%)
|max. 15
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|1250
|Pression des brosses au sol (kg/g/cm²)
|150 / 210
|Rayon de braquage (cm)
|212
|Consommation d'eau (l/min)
|max. 9
|Niveau sonore (dB (A))
|73
|Poids total autorisé (kg)
|1840
|Poids sans accessoires (kg)
|1430
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|2000 x 1180 x 1570
Inclus dans la livraison
- Brosses-rouleaux: 2 Pièce(s)
- Avec batterie et chargeur
- Suceur d'aspiration coudé
- Balai latéral
- Bidon de dosage pour détergent avec système en circuit fermé
Équipement
- Auto-Fill
- Système de rinçage du réservoir breveté
- Traction puissante
- Arrêt automatique de l'eau
- Système de dosage de détergent DOSE
- Frein de stationnement
- Dispositif de prébalayage intégré
- Volant réglable
- Fonction de prébalayage
- Électrovanne
- Système à deux réservoirs
- Feux de jour standard
- Type de lèvres d'aspiration: Linatex®
- Concept de codes-couleurs Kärcher pour l'utilisation et la maintenance
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) avec plus de 30 langues et droits d'accès individualisés
- Possibilités de fixation Home Base pour mop et équivalent.
- Réduction de la vitesse dans les virages pour plus de sécurité
- Interrupteur flotteur électrique et mécanique
- Sélecteur de commande Easy Operation
Videos
Domaines d'utilisation
- Pour les ateliers de production, les entrepôts de marchandises et logistiques, l'industrie sidérurgique