De conception robuste et avec 260 litres de résersoir d'eau propre et d'eau sale, l'autolaveuse autoportée B 260 RI Bp Pack est parfaitement adaptée au nettoyage intensif des sols. Équipée du système "DOSE" le dosage du détergent est automatique et très précis, évitant ainsi toute surconsommation. Elle est également livrée avec un système manuel de nettoyage de la cuve d'eau sale et un système de remplissage automatique permettant de gagner du temps. Conçu pour les conditions industrielles difficiles, la machine est équipée d'une puissante batterie de 630 Ah de grande autonomie, une tête de nettoyage à brosses-rouleaux avec fonction de pré-balayage intégrée et livrée de série avec un système d'éclairage de travail. Le système d'aspiration est particulièrement adapté aux applications les plus lourdes avec une double turbine générant un débit d'air important. Sa largeur de travail de 100 centimètres et sa vitesse de déplacement maximale de 10 km/h permettent des rendements surfaciques élevés. Le capteur d'angle de braquage assure une sécurité maximale dans les virages en freinant automatiquement la machine si la vitesse est trop élevée et réduisant le débit d'eau afin d'optimiser les consommations.