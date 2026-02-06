B 260 RI Bp Pack Dose+SB+R120

Avec une vitesse de 10 km/h, un système d'aspiration performant, une largeur de travail de 120 cm et une batterie à grande autonomie, la B 260 RI Bp Pack est idéale pour les applications les plus exigeantes en milieux industriels.

L'autolaveuse autoportée B 260 RI Bp Pack a été spécialement développée pour les conditions de nettoyage les plus rudes en milieu industriel. Elle dispose d'un équipement de série très complet et convaincant avec une batterie de 630 Ah de grande autonomie, des réservoirs de 260 litres, la fonction Auto-Fill permettant de gagner du temps lors du remplissage de la machine, un système de nettoyage manuel du réservoir, le système de dosage de détergent "Dose" qui évite toute surconsommation, un éclairage de travail et des balais latéraux. La nouvelle tête de nettoyage à brosses-rouleaux R 120 supprime une étape de balayage manuel chronophage grâce à sa fonction de balayage intégrée. Le système d'aspiration a également été pensé pour répondre aux besoins les plus exigeants avec une double turbine générant un débit d'air important. Une largeur de travail de 120 centimètres ainsi qu'une vitesse de déplacement maximale de 10 km/h permettent des rendements surfaciques importants. De plus le capteur d'angle de braquage assure une sécurité maximale dans les virages en freinant automatiquement la machine si la vitesse est trop élevée et réduisant le débit d'eau afin d'optimiser les consommations.

Caractéristiques et avantages
Autolaveuse B 260 RI Bp Pack Dose+SB+R120: Nouvelle tête de nettoyage à brosses-rouleaux
Nouvelle tête de nettoyage à brosses-rouleaux
Améliore considérablement le résultat de balayage, prévient les soucis d'aspiration Les rouleaux peuvent être changés en quelques secondes et sans outils Excellents résultats de nettoyage
Autolaveuse B 260 RI Bp Pack Dose+SB+R120: Vitesse de conduite de 10 km/h
Vitesse de conduite de 10 km/h
Pour un rendement surfacique important et des déplacement rapides Le capteur d'angle de braquage agit comme un dispositif de sécurité dans les virages Freinage automatique dans les virages si la vitesse est trop élevée
Autolaveuse B 260 RI Bp Pack Dose+SB+R120: Système d'aspiration à double turbines
Système d'aspiration à double turbines
Excellents résultats d'aspiration sur toutes les surfaces Turbines très robustes Flux d'air optimisé grâce au nouveau suceur
Suceur robuste pour applications en milieu industriel
  • Avec raclettes d'aspiration Linatex® résistantes à la déchirure et durables pour un résultat d'aspiration optimal.
  • Remplacement rapide et simple des raclettes d'aspiration.
  • Support en parallèlogramme permettant de contourner les obstacles
Système de dosage du détergent intégré 'DOSE"
  • Économise les détergents.
  • Dosage exact et uniforme (réglable de 0 à 3 %).
  • Possibilité de changer le détergent sans vider le réservoir d'eau fraîche.
Système à clé KIK innovant
  • Sécurité accrue contre toute manipulation incorrecte.
  • Réduction des coûts de maintenance.
  • Adaptation optimale aux tâches de nettoyage particulières sans gros effort de l'utilisateur.
Grand écran couleur
  • Affichage clair du programme en cours.
  • Plus grande facilité d'utilisation et familiarisation plus rapide.
Tête de nettoyage à brosses-rouleaux avec unité de balayage intégrée
  • Gain de temps grâce au prébalayage intégré des gros déchets.
Mode d'économie d'énergie eco!efficiency
  • Consommation électrique moindre.
  • Fonctionnement 40% plus long par chargement.
  • Appareil encore plus silencieux et donc idéal pour les espaces sensibles au bruit (nettoyage diurne, hôpitaux, hôtels, etc.).
Spécifications

Données techniques

Type d'entraînement Batterie
Avancement par traction Moteur de traction
Largeur de travail, brosses (cm) 120
Largeur de travail avec un balai latéral (mm) 1420
Largeur de travail avec deux balais latéraux (mm) 1420
Largeur de travail en aspiration (cm) 134
Réservoir eau propre / eau sale ( ) 260 / 260
Bac à déchets (l) 32
Rendement surfacique théorique (m²/h) max. 12000
Rendement surfacique pratique (m²) 8400
Type de batterie ne nécessite que peu d'entretien
Batterie (V/Ah) 36 / 630
Autonomie de la batterie (h) max. 5
Temps de charge de la batterie (h) env. 12
Vitesse de déplacement (km/h) max. 10
Franchissement de déclivités (%) max. 15
Vitesse de rotation des brosses (tr/min) 1250
Pression des brosses au sol (kg/g/cm²) 150 / 168
Rayon de braquage (cm) 212
Consommation d'eau (l/min) max. 9
Niveau sonore (dB (A)) 73
Poids total autorisé (kg) 1840
Poids sans accessoires (kg) 1448
Dimensions (L × l × H) (mm) 2000 x 1380 x 1570

Inclus dans la livraison

  • Brosses-rouleaux: 2 Pièce(s)
  • Avec batterie et chargeur
  • Suceur d'aspiration coudé
  • Balai latéral
  • Bidon de dosage pour détergent avec système en circuit fermé

Équipement

  • Auto-Fill
  • Système de rinçage du réservoir breveté
  • Traction puissante
  • Arrêt automatique de l'eau
  • Système de dosage de détergent DOSE
  • Frein de stationnement
  • Dispositif de prébalayage intégré
  • Volant réglable
  • Fonction de prébalayage
  • Électrovanne
  • Système à deux réservoirs
  • Feux de jour standard
  • Type de lèvres d'aspiration: Linatex®
  • Concept de codes-couleurs Kärcher pour l'utilisation et la maintenance
  • Kärcher Intelligent Key System (KIK) avec plus de 30 langues et droits d'accès individualisés
  • Possibilités de fixation Home Base pour mop et équivalent.
  • Réduction de la vitesse dans les virages pour plus de sécurité
  • Interrupteur flotteur électrique et mécanique
  • Sélecteur de commande Easy Operation
Autolaveuse B 260 RI Bp Pack Dose+SB+R120
Autolaveuse B 260 RI Bp Pack Dose+SB+R120
Autolaveuse B 260 RI Bp Pack Dose+SB+R120
Autolaveuse B 260 RI Bp Pack Dose+SB+R120
Autolaveuse B 260 RI Bp Pack Dose+SB+R120
Autolaveuse B 260 RI Bp Pack Dose+SB+R120
Autolaveuse B 260 RI Bp Pack Dose+SB+R120
Autolaveuse B 260 RI Bp Pack Dose+SB+R120
Autolaveuse B 260 RI Bp Pack Dose+SB+R120
Videos
Domaines d'utilisation
  • Pour les ateliers de production, les entrepôts de marchandises et logistiques, l'industrie sidérurgique
Accessoires
Détergents