L'autolaveuse autoportée B 260 RI Bp Pack a été spécialement développée pour les conditions de nettoyage les plus rudes en milieu industriel. Elle dispose d'un équipement de série très complet et convaincant avec une batterie de 630 Ah de grande autonomie, des réservoirs de 260 litres, la fonction Auto-Fill permettant de gagner du temps lors du remplissage de la machine, un système de nettoyage manuel du réservoir, le système de dosage de détergent "Dose" qui évite toute surconsommation, un éclairage de travail et des balais latéraux. La nouvelle tête de nettoyage à brosses-rouleaux R 120 supprime une étape de balayage manuel chronophage grâce à sa fonction de balayage intégrée. Le système d'aspiration a également été pensé pour répondre aux besoins les plus exigeants avec une double turbine générant un débit d'air important. Une largeur de travail de 120 centimètres ainsi qu'une vitesse de déplacement maximale de 10 km/h permettent des rendements surfaciques importants. De plus le capteur d'angle de braquage assure une sécurité maximale dans les virages en freinant automatiquement la machine si la vitesse est trop élevée et réduisant le débit d'eau afin d'optimiser les consommations.