B 260 RI Bp Pack Dose+SB+R120
Avec une vitesse de 10 km/h, un système d'aspiration performant, une largeur de travail de 120 cm et une batterie à grande autonomie, la B 260 RI Bp Pack est idéale pour les applications les plus exigeantes en milieux industriels.
L'autolaveuse autoportée B 260 RI Bp Pack a été spécialement développée pour les conditions de nettoyage les plus rudes en milieu industriel. Elle dispose d'un équipement de série très complet et convaincant avec une batterie de 630 Ah de grande autonomie, des réservoirs de 260 litres, la fonction Auto-Fill permettant de gagner du temps lors du remplissage de la machine, un système de nettoyage manuel du réservoir, le système de dosage de détergent "Dose" qui évite toute surconsommation, un éclairage de travail et des balais latéraux. La nouvelle tête de nettoyage à brosses-rouleaux R 120 supprime une étape de balayage manuel chronophage grâce à sa fonction de balayage intégrée. Le système d'aspiration a également été pensé pour répondre aux besoins les plus exigeants avec une double turbine générant un débit d'air important. Une largeur de travail de 120 centimètres ainsi qu'une vitesse de déplacement maximale de 10 km/h permettent des rendements surfaciques importants. De plus le capteur d'angle de braquage assure une sécurité maximale dans les virages en freinant automatiquement la machine si la vitesse est trop élevée et réduisant le débit d'eau afin d'optimiser les consommations.
Caractéristiques et avantages
Nouvelle tête de nettoyage à brosses-rouleauxAméliore considérablement le résultat de balayage, prévient les soucis d'aspiration Les rouleaux peuvent être changés en quelques secondes et sans outils Excellents résultats de nettoyage
Vitesse de conduite de 10 km/hPour un rendement surfacique important et des déplacement rapides Le capteur d'angle de braquage agit comme un dispositif de sécurité dans les virages Freinage automatique dans les virages si la vitesse est trop élevée
Système d'aspiration à double turbinesExcellents résultats d'aspiration sur toutes les surfaces Turbines très robustes Flux d'air optimisé grâce au nouveau suceur
Suceur robuste pour applications en milieu industriel
- Avec raclettes d'aspiration Linatex® résistantes à la déchirure et durables pour un résultat d'aspiration optimal.
- Remplacement rapide et simple des raclettes d'aspiration.
- Support en parallèlogramme permettant de contourner les obstacles
Système de dosage du détergent intégré 'DOSE"
- Économise les détergents.
- Dosage exact et uniforme (réglable de 0 à 3 %).
- Possibilité de changer le détergent sans vider le réservoir d'eau fraîche.
Système à clé KIK innovant
- Sécurité accrue contre toute manipulation incorrecte.
- Réduction des coûts de maintenance.
- Adaptation optimale aux tâches de nettoyage particulières sans gros effort de l'utilisateur.
Grand écran couleur
- Affichage clair du programme en cours.
- Plus grande facilité d'utilisation et familiarisation plus rapide.
Tête de nettoyage à brosses-rouleaux avec unité de balayage intégrée
- Gain de temps grâce au prébalayage intégré des gros déchets.
Mode d'économie d'énergie eco!efficiency
- Consommation électrique moindre.
- Fonctionnement 40% plus long par chargement.
- Appareil encore plus silencieux et donc idéal pour les espaces sensibles au bruit (nettoyage diurne, hôpitaux, hôtels, etc.).
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Batterie
|Avancement par traction
|Moteur de traction
|Largeur de travail, brosses (cm)
|120
|Largeur de travail avec un balai latéral (mm)
|1420
|Largeur de travail avec deux balais latéraux (mm)
|1420
|Largeur de travail en aspiration (cm)
|134
|Réservoir eau propre / eau sale ( )
|260 / 260
|Bac à déchets (l)
|32
|Rendement surfacique théorique (m²/h)
|max. 12000
|Rendement surfacique pratique (m²)
|8400
|Type de batterie
|ne nécessite que peu d'entretien
|Batterie (V/Ah)
|36 / 630
|Autonomie de la batterie (h)
|max. 5
|Temps de charge de la batterie (h)
|env. 12
|Vitesse de déplacement (km/h)
|max. 10
|Franchissement de déclivités (%)
|max. 15
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|1250
|Pression des brosses au sol (kg/g/cm²)
|150 / 168
|Rayon de braquage (cm)
|212
|Consommation d'eau (l/min)
|max. 9
|Niveau sonore (dB (A))
|73
|Poids total autorisé (kg)
|1840
|Poids sans accessoires (kg)
|1448
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|2000 x 1380 x 1570
Inclus dans la livraison
- Brosses-rouleaux: 2 Pièce(s)
- Avec batterie et chargeur
- Suceur d'aspiration coudé
- Balai latéral
- Bidon de dosage pour détergent avec système en circuit fermé
Équipement
- Auto-Fill
- Système de rinçage du réservoir breveté
- Traction puissante
- Arrêt automatique de l'eau
- Système de dosage de détergent DOSE
- Frein de stationnement
- Dispositif de prébalayage intégré
- Volant réglable
- Fonction de prébalayage
- Électrovanne
- Système à deux réservoirs
- Feux de jour standard
- Type de lèvres d'aspiration: Linatex®
- Concept de codes-couleurs Kärcher pour l'utilisation et la maintenance
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) avec plus de 30 langues et droits d'accès individualisés
- Possibilités de fixation Home Base pour mop et équivalent.
- Réduction de la vitesse dans les virages pour plus de sécurité
- Interrupteur flotteur électrique et mécanique
- Sélecteur de commande Easy Operation
Videos
Domaines d'utilisation
- Pour les ateliers de production, les entrepôts de marchandises et logistiques, l'industrie sidérurgique