B 300 R I Diesel
Idéale pour les grandes surfaces extérieures, la B 300 R I diesel offre une qualité de nettoyage impressionnante grâce à son système autolaveuse & balayeuse et une largeur de travail énorme.
Dotée d’un moteur diesel, d’une grande cuve d’eau de 300 litres et d’une largeur de travail de 1755 mm, la B 300 R I Diesel est idéale pour le nettoyage des grandes surfaces extérieures, Grâce à un système autolaveuse & balayeuse, elle combine lavage et balayage en une seule phase de nettoyage. La position confortable et relevée permet une très bonne vue de la zone de travail. Dotée d’un bac à déchets de 180 litres à vidange hydraulique permet un entretien simple et hygiénique. Les balais et les têtes de lavage latéraux optionnelles permettent un nettoyage impressionnant, tandis que le suceur parabolique assure une aspiration de qualité. Robuste grâce son châssis en acier, l’autolaveuse autoporté B 300 R I Diesel est la solution pour un nettoyage rapide dans les conditions les plus difficiles.
Caractéristiques et avantages
Système de lavage et balayage en un seul passageProductivité doublée. Temps de travail réduit de moitié. Pas de prébalayage nécessaire.
Vidange hydraulique facile de la cuve à déchetsPratique pour l'utilisateur. Pas de contact direct avec les saletés. La cuve à déchets peut être vidée en position assise.
Balais et têtes de lavage latéraux sur les deux côtés de la machineAugmentation de la largeur de travail (1755 mm). Permet le nettoyage de plus de 16’000 m²/h. Protège les machines et les bâtiments.
Position de conduite élevée
- Bonne visibilité de la surface de travail.
- Manipulation aisée.
Moteur diesel économique.
- Temps de travail long et sans interruption.
- Nettoyage indépendant.
- Flexibilité dans le nettoyage.
Solide châssis en acier
- Machine robuste, adaptée aux travaux exigeants.
Suceur d'aspiration courbé
- Bonne aspiration, même sur les surfaces non planes.
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Diesel
|Avancement par traction
|Moteur de traction
|Largeur de travail, brosses (mm)
|1045 - 1755
|Largeur de travail avec deux balais latéraux (mm)
|1755
|Largeur de travail en aspiration (mm)
|1440
|Réservoir eau propre / eau sale (l)
|300 / 300
|Bac à déchets (l)
|180
|Rendement surfacique théorique (m²/h)
|16550
|Rendement surfacique pratique (m²/h)
|12400
|Type de batterie
|Batterie du starter
|Batterie (V/Ah)
|12 / 80
|Franchissement de déclivités (%)
|12
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|460 - 460
|Pression des brosses au sol (kg)
|25 - 150
|Consommation d'eau (l/min)
|max. 12
|Niveau sonore (dB (A))
|92
|Poids total autorisé (kg)
|2635
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|2490 x 1570 x 1860
Inclus dans la livraison
- Brosses-rouleaux: 2 Pièce(s)
- Suceur d'aspiration coudé
Équipement
- Traction puissante
- Frein de stationnement
- Dispositif de prébalayage intégré
- Fonction de prébalayage
- Système à deux réservoirs
Videos
Domaines d'utilisation
- Parkings à plusieurs étages
- Pour les espaces ouverts, les entrepôts extérieurs, les chantiers de chargement et de construction
- Pour l'industrie (fonderie, cimenterie), la logistique et les entrepôts, les parkings et places de stationnement, la construction et les ports et aéroports
- Idéal également dans le secteur de la logistique, notamment pour nettoyer les entrepôts
- Commerces