La BD 50/40 RS marie avec succès la vitesse de travail et le confort d’une autoportée avec la compacité et la maniabilité d’une autotractée. Avec un rayon de braquage de seulement 1,20 m et une largeur de 68 cm, elle pivote aisément sur elle-même et se faufile aussi bien dans les ascenseurs qu’entre les passages de caisse. Le conducteur dispose d’une vision à 360° de la zone de travail : les obstacles sont contournés facilement et la sécurité est accrue même dans les zones à fort trafic. Economique, la BD 50/40 40 RS est équipée du mode eco!efficiency. Résultat : une qualité de nettoyage irréprochable associée à une réduction de la consommation d’eau, de détergent et d’énergie. Ingénieuse, elle dispose d’un système de remplissage du réservoir par raccord rapide. Combinant la vitesse de travail d’une autoportée et la maniabilité d’une autotractée, la BD 50/40 RS se distingue par une productivité 30% supérieure à celle d’une autotractée de même catégorie. La position debout offre à l’opérateur un grand confort de conduite. Simple d’utilisation, la BD 50/40 RS dispose d’un bouton de commande unique.