BD 50/40 RS Bp Pack
L’autolaveuse BD 50/40 RS Bp Pack (brosse-disques) est la plus petite du marché. Ultra compacte, cette autolaveuse est idéale pour le nettoyage des petites et moyennes zones encombrées.
La BD 50/40 RS marie avec succès la vitesse de travail et le confort d’une autoportée avec la compacité et la maniabilité d’une autotractée. Avec un rayon de braquage de seulement 1,20 m et une largeur de 68 cm, elle pivote aisément sur elle-même et se faufile aussi bien dans les ascenseurs qu’entre les passages de caisse. Le conducteur dispose d’une vision à 360° de la zone de travail : les obstacles sont contournés facilement et la sécurité est accrue même dans les zones à fort trafic. Economique, la BD 50/40 40 RS est équipée du mode eco!efficiency. Résultat : une qualité de nettoyage irréprochable associée à une réduction de la consommation d’eau, de détergent et d’énergie. Ingénieuse, elle dispose d’un système de remplissage du réservoir par raccord rapide. Combinant la vitesse de travail d’une autoportée et la maniabilité d’une autotractée, la BD 50/40 RS se distingue par une productivité 30% supérieure à celle d’une autotractée de même catégorie. La position debout offre à l’opérateur un grand confort de conduite. Simple d’utilisation, la BD 50/40 RS dispose d’un bouton de commande unique.
Caractéristiques et avantages
Utilisation simplifiée
- Facile à utiliser.
- Le mode eco!efficiency permet d'économiser du temps, de l'énergie, de l'eau et du détergent.
Remplissage automatique en option.
- La machine est simplement raccordée au réseau d'eau. Une fois la machine pleine, l'alimentation en eau s'arrête automatiquement.
- Cela permet de gagner du temps et de s'occuper d'autre chose.
Système de dosage DS 3
- Evite le surdosage. Disponible en option
Mode éco
- Permet un gain de temps, d'énergie, d'eau et de détergent.
Dimensions compactes
- Pour une bonne maniabilité et un grand rendement
Passage rapide
- Raclettes et brosses peuvent être remplacés sans outils.
- La raclette peut être changée en quelques secondes
Système unique de raclette tournante
- Pour ramasser toute l'eau.
Extrêmement maniable
Conception compacte
- Facile à transporter et à stocker.
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Batterie
|Avancement par traction
|Moteur de traction
|Largeur de travail, brosses (mm)
|510
|Largeur de travail en aspiration (mm)
|691
|Réservoir eau propre / eau sale (l)
|40 / 40
|Rendement surfacique théorique (m²/h)
|2805
|Rendement surfacique pratique (m²/h)
|2000
|Type de batterie
|Sans entretien
|Batterie (V/Ah)
|36 / 76
|Autonomie de la batterie (h)
|max. 2,5
|Alimentation pour chargeur de batterie (V/Hz)
|230 / 50 - 60
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|180
|Pression des brosses au sol (g/cm²/kg)
|20 / 26
|Consommation d'eau (l/min)
|1,5
|Niveau sonore (dB (A))
|60
|Puissance absorbée (W)
|max. 1080
|Poids total autorisé (kg)
|330
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|1118 x 691 x 1316
Inclus dans la livraison
- Brosse-disque: 1 Pièce(s)
- Suceur d'aspiration coudé
- Batterie et chargeur intégrés
Équipement
- Traction puissante
- Arrêt automatique de l'eau
- Électrovanne
- Système à deux réservoirs